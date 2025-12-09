Найдено 4 экскурсии в категории « Святые места » в Вроцлаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 49 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Мистический Вроцлав Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды €100 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа 59 отзывов Индивидуальная до 5 чел. По следам тайн и легенд Вроцлава Столько достопримечательностей и событий, собранных рядом, я ещё не встречала! Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw «Расскажу о привидении Белой Дамы, о том, как благородный крестоносец проиграл в карты целый храм, и о похождениях Казановы во Вроцлаве» €100 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 44 отзыва Мини-группа до 10 чел. Свидание с Вроцлавом каждый день Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, гуляя по его мостам и улицам, открывая для себя тайны и легенды города. Уникальные истории ждут вас Начало: На Соляной площади «Вы увидите Вроцлавский университет, в котором в сумме отучилось 9 нобелевских лауреатов, и местный «Ватикан» — иными словами, на расположенные на острове Тумском главные храмы города с собором Иоанна Крестителя в авангарде» Расписание: ежедневно в 15:15 €25 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по Вроцлаву: четыре религии Скульптура «Малая иглица» на Сольной площади расскажет о трагедии, случившейся здесь в 16 веке, и оставит глубокое впечатление «Готический храм, успевший послужить католикам и протестантам, побыть кинодекорацией, а с 1968 года — стать центром православной жизни Вроцлава» €80 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Вроцлава

