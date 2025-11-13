Здесь католический костёл, православная церковь, лютеранский храм и синагога находятся в шаговой доступности друг от друга.
Эти общины не только мирно сосуществуют, но и активно взаимодействуют, создавая новые традиции и проводя совместные мероприятия.
Участники экскурсии смогут прикоснуться к этой многогранной реальности и лучше понять культурное и духовное наследие Вроцлава
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальное сосуществование четырёх религий
- 🏛 Исторические и культурные достопримечательности
- 🎨 Современные скульптуры и арт-объекты
- 🎶 Межконфессиональные мероприятия и фестивали
- 📜 Погружение в богатую историю Вроцлава
Что можно увидеть
- Скульптура «Малая иглица»
- Площадь Героев Гетто
- Скульптура «Хрустальная планета»
- Православный собор Пресвятой Девы Марии
- Фонтан «Борьба и Победа»
- Саромейский променад
- Костёл Святого Антония
- Синагога под Белым Аистом
- Лютеранская церковь Божьего Провидения
- Королевский дворец
- Площадь Воли
Описание экскурсии
Скульптура «Малая иглица» на Сольной площади. Эта современная металлическая композиция отсылает к трагедии нетерпимости, произошедшей на этом месте в 16 веке.
Площадь Героев Гетто. Бывшая Еврейская площадь, переименованная в честь героев Варшавского гетто, чтобы подчеркнуть связь между Вроцлавом и столицей Польши.
Скульптура «Хрустальная планета». Интерактивная и футуристическая работа, символизирующая хрупкость мира и важность взаимопонимания.
Православный собор Пресвятой Девы Марии. Готический храм, успевший послужить католикам и протестантам, побыть кинодекорацией, а с 1968 года — стать центром православной жизни Вроцлава.
Фонтан «Аллегория борьбы и победы». Впечатляющая городская скульптура, иллюстрирующая прусский период истории Вроцлава.
Саромейский променад. Протяжённый парк вдоль Обводного канала — на месте старых городских валов.
Костёл Святого Антония. Католический храм в стиле барокко.
Синагога под Белым Аистом. Действующая синагога, где проходят не только службы, но и концерты, фестивали, межконфессиональные мероприятия. Особенное место диалога и взаимоуважения.
Лютеранская церковь Божьего Провидения. Сдержанный фасад и насыщенная история. Речь пойдёт о лютеранском наследии, протестантской культуре и их роли в формировании городской идентичности.
Королевский дворец. Музей истории Вроцлава. Здесь соединяются прошлое и настоящее и видны многослойные истоки города.
Площадь Воли. И финальная точка — символ свободы и важнейших событий в истории Вроцлава.
Вы узнаете:
- как в диалоге между разными, но равными рождается нечто уникальное — культурная и духовная ткань современного Вроцлава
- почему именно в этом городе представители разных конфессий, национальностей и поколений не только сосуществуют, но и взаимодействуют, создавая общие традиции
- как непросто складывался исторический путь Вроцлава, как город преодолел травмы и стал символом открытости, толерантности и многообразия Польши