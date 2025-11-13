Мои заказы

Прогулка по Вроцлаву: четыре религии - один город

Скульптура «Малая иглица» на Сольной площади расскажет о трагедии, случившейся здесь в 16 веке, и оставит глубокое впечатление
Прогулка по Вроцлаву предлагает уникальную возможность познакомиться с четырьмя религиями, сосуществующими в одном городе.

Здесь католический костёл, православная церковь, лютеранский храм и синагога находятся в шаговой доступности друг от друга.

Эти общины не только мирно сосуществуют, но и активно взаимодействуют, создавая новые традиции и проводя совместные мероприятия.

Участники экскурсии смогут прикоснуться к этой многогранной реальности и лучше понять культурное и духовное наследие Вроцлава

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальное сосуществование четырёх религий
  • 🏛 Исторические и культурные достопримечательности
  • 🎨 Современные скульптуры и арт-объекты
  • 🎶 Межконфессиональные мероприятия и фестивали
  • 📜 Погружение в богатую историю Вроцлава
Прогулка по Вроцлаву: четыре религии - один город© Марина
Что можно увидеть

  • Скульптура «Малая иглица»
  • Площадь Героев Гетто
  • Скульптура «Хрустальная планета»
  • Православный собор Пресвятой Девы Марии
  • Фонтан «Борьба и Победа»
  • Саромейский променад
  • Костёл Святого Антония
  • Синагога под Белым Аистом
  • Лютеранская церковь Божьего Провидения
  • Королевский дворец
  • Площадь Воли

Описание экскурсии

Скульптура «Малая иглица» на Сольной площади. Эта современная металлическая композиция отсылает к трагедии нетерпимости, произошедшей на этом месте в 16 веке.

Площадь Героев Гетто. Бывшая Еврейская площадь, переименованная в честь героев Варшавского гетто, чтобы подчеркнуть связь между Вроцлавом и столицей Польши.

Скульптура «Хрустальная планета». Интерактивная и футуристическая работа, символизирующая хрупкость мира и важность взаимопонимания.

Православный собор Пресвятой Девы Марии. Готический храм, успевший послужить католикам и протестантам, побыть кинодекорацией, а с 1968 года — стать центром православной жизни Вроцлава.

Фонтан «Аллегория борьбы и победы». Впечатляющая городская скульптура, иллюстрирующая прусский период истории Вроцлава.

Саромейский променад. Протяжённый парк вдоль Обводного канала — на месте старых городских валов.

Костёл Святого Антония. Католический храм в стиле барокко.

Синагога под Белым Аистом. Действующая синагога, где проходят не только службы, но и концерты, фестивали, межконфессиональные мероприятия. Особенное место диалога и взаимоуважения.

Лютеранская церковь Божьего Провидения. Сдержанный фасад и насыщенная история. Речь пойдёт о лютеранском наследии, протестантской культуре и их роли в формировании городской идентичности.

Королевский дворец. Музей истории Вроцлава. Здесь соединяются прошлое и настоящее и видны многослойные истоки города.

Площадь Воли. И финальная точка — символ свободы и важнейших событий в истории Вроцлава.

Вы узнаете:

  • как в диалоге между разными, но равными рождается нечто уникальное — культурная и духовная ткань современного Вроцлава
  • почему именно в этом городе представители разных конфессий, национальностей и поколений не только сосуществуют, но и взаимодействуют, создавая общие традиции
  • как непросто складывался исторический путь Вроцлава, как город преодолел травмы и стал символом открытости, толерантности и многообразия Польши

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Вроцлаве
Провела экскурсии для 905 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Марина. По образованию я историк, по призванию — гид. Раньше я жила и работала в Минске, где много лет показывала Беларусь гостям со всего мира. Сейчас
читать дальше

я переехала в Польшу и продолжаю заниматься любимым делом уже здесь — во Вроцлаве. Этот город покорил меня с первых дней, и я до сих пор не устаю им восхищаться. Здесь я окончила курсы гидов и с удовольствием провожу экскурсии.

Входит в следующие категории Вроцлава

