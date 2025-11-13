Прогулка по Вроцлаву предлагает уникальную возможность познакомиться с четырьмя религиями, сосуществующими в одном городе. Здесь католический костёл, православная церковь, лютеранский храм и синагога находятся в шаговой доступности друг от друга. Эти общины не только мирно сосуществуют, но и активно взаимодействуют, создавая новые традиции и проводя совместные мероприятия. Участники экскурсии смогут прикоснуться к этой многогранной реальности и лучше понять культурное и духовное наследие Вроцлава

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Вроцлаве

Марина Ваш гид в Вроцлаве

Описание экскурсии

Скульптура «Малая иглица» на Сольной площади. Эта современная металлическая композиция отсылает к трагедии нетерпимости, произошедшей на этом месте в 16 веке.

Площадь Героев Гетто. Бывшая Еврейская площадь, переименованная в честь героев Варшавского гетто, чтобы подчеркнуть связь между Вроцлавом и столицей Польши.

Скульптура «Хрустальная планета». Интерактивная и футуристическая работа, символизирующая хрупкость мира и важность взаимопонимания.

Православный собор Пресвятой Девы Марии. Готический храм, успевший послужить католикам и протестантам, побыть кинодекорацией, а с 1968 года — стать центром православной жизни Вроцлава.

Фонтан «Аллегория борьбы и победы». Впечатляющая городская скульптура, иллюстрирующая прусский период истории Вроцлава.

Саромейский променад. Протяжённый парк вдоль Обводного канала — на месте старых городских валов.

Костёл Святого Антония. Католический храм в стиле барокко.

Синагога под Белым Аистом. Действующая синагога, где проходят не только службы, но и концерты, фестивали, межконфессиональные мероприятия. Особенное место диалога и взаимоуважения.

Лютеранская церковь Божьего Провидения. Сдержанный фасад и насыщенная история. Речь пойдёт о лютеранском наследии, протестантской культуре и их роли в формировании городской идентичности.

Королевский дворец. Музей истории Вроцлава. Здесь соединяются прошлое и настоящее и видны многослойные истоки города.

Площадь Воли. И финальная точка — символ свободы и важнейших событий в истории Вроцлава.

Вы узнаете: