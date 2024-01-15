Откройте для себя мифы и легенды Вроцлава с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Вроцлаве на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистический Вроцлав
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
«Я проведу вас по самым интересным закоулкам города, расскажу легенды о гномах и гоблинах, а также поведаю реальные исторические факты, от которых порой холодеет кровь»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
94 за всё до 6 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
По следам тайн и легенд Вроцлава
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
«Путешественникам любого возраста, которые хотят познакомиться с историей Вроцлава, и любителям средневековых легенд»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
94 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    15 января 2024
    Мистический Вроцлав
    Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
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    мы действительно искали гномов и клеили наклейки на карту которую нам даже не пришлось самим искать где достать так как мы получили ее в подарок от Алеси. Мы воспользовались её советом и пришли вовремя на следующей день посмотреть на фонарщика (дочь даже поменяла мнение и уже не захотела с ним фотографироваться). На следующий день когда мы заметили Алесю вновь за своей работой дочь просто не могла успокоиться пока Алеся не ответила ей показав что заметила нас(после даже перкинулись пару слов). Очень приятно было и то что Алеся действительно подготовилась к нашей с ней встречи и детально подошла к просьбе. Воощем было всё на столько замечательно что мы всей семьёй получили удовольствие и от экскурсии и от знакоства с таким чутким экскурсоводом. Спасибо большое за вашу работу Алеся.

  • A
    Alena
    18 ноября 2023
    Мистический Вроцлав
    Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
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    того как вы все преподнесли, решил постоянно ходить на экскурсии в разных городах))) Будем вас рекомендовать всем друзьям))) Вы супер! 🥰

  • Н
    Наталия
    31 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели
  • А
    Алик
    15 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды
  • N
    Natalija
    11 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Very nice!
  • А
    Анна
    16 марта 2023
    Мистический Вроцлав
    Очень все понравилось) приятная легкая беседа и интересная))Благодарю за фото)
  • О
    Оксана
    26 мая 2022
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие
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    в историю города Вроцлава. Наша пешая прогулка прошла на одном дыхании и даже дождь нам не помешал))))) Подача информации,план маршрута и непринужденная обстановка это зависило от нашего гида. Все прошло на высшем уровне!!!! Рекомендую на все 200% из 100% тем кто хочет за один день узнать,увидеть и полюбить Вроцлав!!!

  • Ю
    Юля
    8 января 2022
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Очень понравилась экскурсия. Вроцлав прекрасный, исторический город. Обошли с Дмитрием все самые значимые места города и даже не заметили, как
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    пролетели 6 часов. Дмитрий замечательно знает историю своего города, зданий и помогает увидеть интересные детали (огромное количество гномов), которые сами бы не увидели. Экскурсия прошла в спокойном ритме, с возможностью останавливать и любоваться окружающей красотой. Рекомендую Дмитрия как профессионала. Спасибо ещё раз, за впечатления.

  • W
    Walentyna
    8 июля 2021
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не
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    узнали о Вроцлаве стольких замечательных подробностей. Пунктуальность, собранность, культура и умение интересно подать материал дорого стоит. Огромное спасибо Диме за великолепную, насыщенную информацией многочасовую прогулку по городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Мифы и легенды»

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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 180. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Вроцлава в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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