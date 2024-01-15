1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
«Я проведу вас по самым интересным закоулкам города, расскажу легенды о гномах и гоблинах, а также поведаю реальные исторические факты, от которых порой холодеет кровь»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По следам тайн и легенд Вроцлава
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
«Путешественникам любого возраста, которые хотят познакомиться с историей Вроцлава, и любителям средневековых легенд»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana15 января 2024Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
- AAlena18 ноября 2023Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
- ННаталия31 июля 2023Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
- ААлик15 июля 2023Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
- NNatalija11 июля 2023Very nice!
- ААнна16 марта 2023Очень все понравилось) приятная легкая беседа и интересная))Благодарю за фото)
- ООксана26 мая 2022Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие
- ЮЮля8 января 2022Очень понравилась экскурсия. Вроцлав прекрасный, исторический город. Обошли с Дмитрием все самые значимые места города и даже не заметили, как
- WWalentyna8 июля 2021Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 180. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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