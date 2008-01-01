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Мистический Вроцлав

Alesia S.
Alesia S. – Гид из Вроцлава
Мистический Вроцлав
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Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав

Что вы увидите

  • Мы пройдемся по главному туристическому марштуту и повстречаем на своем пути Ратушу и Рыночную площадь
  • костелы св. Ельжбеты
  • Иоанна Крестителя и Марии Магдалины
  • Вроцлавский университет
  • домики "Ясь" и "Мальгося"
  • Скотный двор и самое старое здание города.
Городу Вроцлаву более тысячи лет. За время своего существования он поведал немало – набеги завоевателей и отважные сражения, осады и бомбежки, стихийные бедствия и эпидемии. Но каждый раз он возрождался как Феникс из пепла.
Немало загадочных историй происходило за этот длительный период, и практически с каждым уголком Старого города связана легенда или притча.
Ми пройдем с вами по основному туристическому маршруту, но обязательно забредем в укромные улочки, где можно повстречать колоритного фонарщика или наткнутся на призрак монаха.
Мы побываем на 3 островах и пройдем 2 мостами, загадаем желания и потрем гнома на удачу.
Что входит
  • Услуги гида
  • Фотоотчет о нашей прогулке.
Что не входит
  • Если у вас возникнет желание подняться на смотровую площадку
  • то необходимо будет купить билет стоимостью 8 зл.
Начало
🚩 ТЦ "Галерея Доминиканская", plac Dominikański, 3
Место завершения
🏁 Рыночная площадь
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Alesia S.
Alesia S.
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