Мы пройдемся по главному туристическому марштуту и повстречаем на своем пути Ратушу и Рыночную площадь
костелы св. Ельжбеты
Иоанна Крестителя и Марии Магдалины
Вроцлавский университет
домики "Ясь" и "Мальгося"
Скотный двор и самое старое здание города.
Городу Вроцлаву более тысячи лет. За время своего существования он поведал немало – набеги завоевателей и отважные сражения, осады и бомбежки, стихийные бедствия и эпидемии. Но каждый раз он возрождался как Феникс из пепла.
Немало загадочных историй происходило за этот длительный период, и практически с каждым уголком Старого города связана легенда или притча.
Ми пройдем с вами по основному туристическому маршруту, но обязательно забредем в укромные улочки, где можно повстречать колоритного фонарщика или наткнутся на призрак монаха.
Мы побываем на 3 островах и пройдем 2 мостами, загадаем желания и потрем гнома на удачу.
Что входит
Услуги гида
Фотоотчет о нашей прогулке.
Что не входит
Если у вас возникнет желание подняться на смотровую площадку