Городу Вроцлаву более тысячи лет. За время своего существования он поведал немало – набеги завоевателей и отважные сражения, осады и бомбежки, стихийные бедствия и эпидемии. Но каждый раз он возрождался как Феникс из пепла.

Немало загадочных историй происходило за этот длительный период, и практически с каждым уголком Старого города связана легенда или притча.

Ми пройдем с вами по основному туристическому маршруту, но обязательно забредем в укромные улочки, где можно повстречать колоритного фонарщика или наткнутся на призрак монаха.

Мы побываем на 3 островах и пройдем 2 мостами, загадаем желания и потрем гнома на удачу.