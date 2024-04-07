1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По следам тайн и легенд Вроцлава
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Отыскать немецкие торговые дома, городскую тюрьму и самый старый в Европе пивной ресторан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся7 апреля 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
- ММихаил6 января 2024Алеся - это опытный и профессиональный гид. Несмотря на плохую погоду, мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Нам были даны
- ВВячеслав3 января 2024Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
- ИИрина30 декабря 2023Мы были на экскурсии с Алиной и нам очень всё понравилось!!! Спасибо большое! Ирина,Виталий,Аннв, Александр
- ССеверина10 декабря 2023Нам понравилось все - и информационная часть (мы не искали даты-события, а, скорее, просто было желание ознакомиться с городом), и
- ННаталья10 декабря 2023Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
- ННаталия31 июля 2023Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
- ААлик15 июля 2023Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
- NNatalija11 июля 2023Very nice!
- ООксана26 мая 2022Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Популярные места»
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