41 отзыв оставили туристы

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Мистический Вроцлав

Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

59 за экскурсию

У этой экскурсии41 отзыв
4.98
Алеся
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Алеся – Гид во Вроцлаве
Древний Вроцлав, расположенный на берегах Одры, за свою более чем тысячелетнюю историю 📖 стал свидетелем многих мистических, мрачных и загадочных событий.

Я проведу вас по самым интересным закоулкам города, расскажу легенды о гномах и гоблинах, а также поведаю реальные исторические факты, от которых порой холодеет кровь.

А теперь вперед – навстречу приключениям!
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав

Что вас ожидает

Мистические уголки Вроцлава
Вооружившись фонариками, мы отправимся на поиски духов и потусторонних существ, которые обитают в городе и время от времени пугают местных жителей и туристов. Помимо безобидных гномов, вы встретите призраков юных девушек, которые покончили жизнь самоубийством, пройдетесь по дороге, где были захоронены 20 бунтарей, и увидите дом зловещего маньяка.

Главные городские достопримечательности
Вы побываете на трёх островах – Песчаном, Тумском и в Старом городе. Именно здесь происходили самые мрачные и жуткие события, о которых я поведаю вам во время экскурсии. На пути вам встретятся важные исторические объекты Вроцлава – городская Ратуша, Соляная площадь (в Средневековье здесь торговали солью и прислугой), костелы святой Эльжбеты и Марии Магдалины, готический собор Иоанна Крестителя, пыточная камера и многое другое.

Дружеская прогулка без скучных дат
Обещаю не нагружать вас историческими цифрами (я не историк, а, скорее, творческая личность, которая любит поболтать с интересными людьми). Но, конечно же, интересные факты и социальные аспекты жизни в Польше на нашей прогулке вы обязательно узнаете. До встречи!

Кому подойдет экскурсия

Взрослым путешественникам и очень смелым детям. Факты, которые вы услышите на прогулке, могут быть шокирующими.

Организационные детали

  • При увеличении количества человек и во время праздничных дней стоимость экскурсии может увеличиваться
  • После экскурсии вы получите небольшой фотоотчет о нашей прогулке. Снимки я вышлю на указанный вами электронный адрес.
  • Маршрут будет полностью пешим: не забудьте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алеся
Алеся
Меня зовут Алеся, и я люблю путешествовать! Мне кажется, что познавать мир – это лучшее времяпрепровождение. Посетив более 60 стран, я не перестаю удивляться красоте родной столицы. В Киеве я несколько лет проводила экскурсии для трипстеров. Сейчас же проживаю во Вроцлаве и снова влюбилась! Красота этого города покоряет и вдохновляет! Думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этому польскому граду.
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41 отзыв оставили туристы

8 марта 2020
Нам все очень понравилось! Спасибо Алесе за интересный рассказ и чудесно проведенное время. Однозначно будем рекомендовать эту экскурсию !!!
3 марта 2020
Город Вроцлав был нами выбран как город-праздник. И мы не ошиблись. Алеся показала его во всей красе. Удивительная, позитивная, знающая историю города и умеющая преподнести информацию в интересной и доступной форме. Фишка экскурсии - фото, которые делает Алеся только для вас. Благодарим, Алеся, ты супер
10 января 2020
Экскурсия была замечательная, всё рассказывалось интересно и незанудно. Огромное спасибо за помощь с решением проблемы, связанной с парковкой нашего автомобиля. Алеся, вы супер !!!
13 ноября 2019
Интересная экскурсия и отличный гид Алеся! Сделали фотографии, послушали историю города, посмотрели достопримечательности, перекусили очень вкусным супчиком!)) Спасибо!
6 октября 2019
Прогулялись с Алесей по Вроцлаву. Экскурсия была интересной. Несмотря на не самую удачную погоду для прогулок, уходить не хотелось. А буквально в тот же день Алеся прислала ссылку на фотографии, это здорово!
25 августа 2019
Мы были с Алесей с группой. Я как event организатор группы очень довольна экскурсией. Алеся очень приятный человек и грамотный экскурсовод. Всем моим клиентам очень понравилось. Очень рекомендую
3 июня 2019
Экскурсия, которую мы совершили с Алесей, не только сделала наш день, но и стала частью нашего общего впечатления о Вроцлаве как о чудесном светлом городе, в который хочется вернуться. Спасибо за чудесные эмоции!
18 мая 2019
Спасибо Алесе за очень интересную экскурсию по Вроцлаву! С удовольствием открыли для себя этот удивительный город, появилось желание непременно вернуться. Алеся - очень приятный человек, замечательный рассказчик, с готовностью отвечает на все вопросы. В процессе экскурсии она сделала серию замечательных фото, которые мы с радостью пересматриваем. Спасибо!
10 апреля 2019
Очень понравилась экскурсия. Алеся отличный экскурсовод. 2, 5 часа пролетели незаметно, для нас и нашей 10- летней дочки. Спасибо!
2 апреля 2019
Алеся - прекрасный доброжелтаельный гид с очень интересными рассказами о мистическом Вроцлаве + получите десяток прикольных фотографий. Очень рекомендую.
Ещё 31 отзыв

Алеся проводит ещё 3 экскурсии

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