41 отзыв оставили туристы

Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Древний Вроцлав, расположенный на берегах Одры, за свою более чем тысячелетнюю историю стал свидетелем многих мистических, мрачных и загадочных событий.
Я проведу вас по самым интересным закоулкам города, расскажу легенды о гномах и гоблинах, а также поведаю реальные исторические факты, от которых порой холодеет кровь. А теперь вперед – навстречу приключениям!
Мы отправимся на поиски духов и потусторонних существ, которые обитают в городе и время от времени пугают местных жителей и туристов. Помимо безобидных гномов, вы встретите призраков юных девушек, которые покончили жизнь самоубийством, пройдетесь по дороге, где были захоронены 20 бунтарей, и увидите дом зловещего маньяка.
Главные городские достопримечательности
Вы побываете на трёх островах – Песчаном, Тумском и в Старом городе. Именно здесь происходили самые мрачные и жуткие события, о которых я поведаю вам во время экскурсии. На пути вам встретятся важные исторические объекты Вроцлава – городская Ратуша, Соляная площадь (в Средневековье здесь торговали солью и прислугой), костелы святой Эльжбеты и Марии Магдалины, готический собор Иоанна Крестителя, пыточная камера и многое другое.
Дружеская прогулка без скучных дат
Обещаю не нагружать вас историческими цифрами (я не историк, а, скорее, творческая личность, которая любит поболтать с интересными людьми). Но, конечно же, интересные факты и социальные аспекты жизни в Польше на нашей прогулке вы обязательно узнаете. До встречи!
Кому подойдет экскурсия
Взрослым путешественникам и очень смелым детям. Факты, которые вы услышите на прогулке, могут быть шокирующими.
Организационные детали
При увеличении количества человек и во время праздничных дней стоимость экскурсии может увеличиваться
Маршрут будет полностью пешим: не забудьте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся — ваш гид в Вроцлаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2040 туристов
Меня зовут Алеся, и я люблю путешествовать! Мне кажется, что познавать мир – это лучшее времяпрепровождение. Посетив более 60 стран, я не перестаю удивляться красоте родной столицы. В Киеве я читать дальшеуменьшить
несколько лет проводила экскурсии для трипстеров. Сейчас же проживаю во Вроцлаве и снова влюбилась! Красота этого города покоряет и вдохновляет! Думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этому польскому граду.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Людмила
Большая благодарность Алесе за интересную экскурсию! Все прошло замечательно! Однозначно посоветую этого гида, если вы будете во Вроцлаве. Берите экскурсию в перый день приезда, Алеся не только увлекательно расскажет про достопримечательности и историю города, но и покажет чудесные, уютные места, где можно комфортно посидеть за чашечкой кофе или вкусно пообедать.
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S
Svetlana
Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день мы действительно искали гномов и клеили наклейки на карту которую читать дальшеуменьшить
нам даже не пришлось самим искать где достать так как мы получили ее в подарок от Алеси. Мы воспользовались её советом и пришли вовремя на следующей день посмотреть на фонарщика (дочь даже поменяла мнение и уже не захотела с ним фотографироваться). На следующий день когда мы заметили Алесю вновь за своей работой дочь просто не могла успокоиться пока Алеся не ответила ей показав что заметила нас(после даже перкинулись пару слов). Очень приятно было и то что Алеся действительно подготовилась к нашей с ней встречи и детально подошла к просьбе. Воощем было всё на столько замечательно что мы всей семьёй получили удовольствие и от экскурсии и от знакоства с таким чутким экскурсоводом. Спасибо большое за вашу работу Алеся.
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Наталья
Наше новогоднее сказочное путешествие в Польше началось с волшебной экскурсии с Алесей во Вроцлаве. Сказать, что нам понравилось - это не сказать ничего. Алеся не только замечательный, очень располагающий к читать дальшеуменьшить
себе человек, но и чудесный экскурсовод. Мы, трое в общем-то взрослых людей, открыв рот слушали рассказы и легенды о городе и его жителях - больших и тех, кто незаметно снует под ногами, иногда прихватывая за них, от чего спотыкаешься. Мы навестили всех главных гномиков города, увидели красивые места, в которые вряд ли додумались бы зайти сами. Наша прогулка длилась около 4 часов, на улице было морозно, но мы ничего не заметили, так были увлечены рассказами Алеси. По окончании маршрута было довольно грустно, что он закончился. От нас самая большая благодарность Алесе за наши новогодне-сказочные впечатления и самая искренняя рекомендация всем гостям города не сомневаться и обращаться к Алесе за ее экскурсиями! Кстати, бонусом мы получили от Алеси фотографии с нашего маршрута! Так что еще долго будем вспоминать это волшебство!:)
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Д
Дина
Отличная экскурсия по центру города. Алеся хорошо знает историю города-даты, события, ни один наш вопрос не остался без ответа. Алеся провела нас по таким улочкам, которые мы бы сами не читать дальшеуменьшить
нашли ни жизни, рассказывала такие факты/легенды из жизни города, о которых не сказано ни на одном интернет-сайте. Маршрутпрогулки построен хорошо: мы не устали, но успели осмотреть все основные достопримечательности города. Приятным бонусом от гида стали фотографии нас с мужем, которые Алеся делалала на протяжении всей прогулки на фоне основных достопримечательностей. Рекомендую этого гида всем!
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Olga
Были на экскурсии 2 января, до сих пор сохраняется восторг от города! Были во Вроцлаве всего пол дня, но благодаря Алесе прочувствовали его атмосферу, погрузились в интересные истории и легенды читать дальшеуменьшить
о местных жителях "прошлой" жизни города. Алеся не "взрывает" мозг датами и именами, очень интересно рассказывает историю города, его жизни. Слушали с большим интересом! Спасибо большое Алесе за те истории и места, которые она нам рассказала и показала! Некоторые из них мы бы сами и не нашли:-) Очень рекомендую эту экскурсию!
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R
Ruslan
Интересная экскурсия, многиее интересные места которые мы увидели, даже по погуглив перед эксурсией мы бы сами не нашли. Время эксурсии пролетелo незаметнo, очень рекомендую особенно в первые дни знакомства с городом. И хотя эксурсия изначально больше мистическая чем исторечиская, гид прекрасно знает историю города и очень удачно перемешав историю и мистику города сделал эту эксурсию незабываемой.