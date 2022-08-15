41 отзыв оставили туристы

Древний Вроцлав, расположенный на берегах Одры, за свою более чем тысячелетнюю историю стал свидетелем многих мистических, мрачных и загадочных событий. Я проведу вас по самым интересным закоулкам города, расскажу легенды о гномах и гоблинах, а также поведаю реальные исторические факты, от которых порой холодеет кровь. А теперь вперед – навстречу приключениям!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мистические уголки Вроцлава

Мы отправимся на поиски духов и потусторонних существ, которые обитают в городе и время от времени пугают местных жителей и туристов. Помимо безобидных гномов, вы встретите призраков юных девушек, которые покончили жизнь самоубийством, пройдетесь по дороге, где были захоронены 20 бунтарей, и увидите дом зловещего маньяка.

Главные городские достопримечательности

Вы побываете на трёх островах – Песчаном, Тумском и в Старом городе. Именно здесь происходили самые мрачные и жуткие события, о которых я поведаю вам во время экскурсии. На пути вам встретятся важные исторические объекты Вроцлава – городская Ратуша, Соляная площадь (в Средневековье здесь торговали солью и прислугой), костелы святой Эльжбеты и Марии Магдалины, готический собор Иоанна Крестителя, пыточная камера и многое другое.

Дружеская прогулка без скучных дат

Обещаю не нагружать вас историческими цифрами (я не историк, а, скорее, творческая личность, которая любит поболтать с интересными людьми). Но, конечно же, интересные факты и социальные аспекты жизни в Польше на нашей прогулке вы обязательно узнаете. До встречи!

Кому подойдет экскурсия

Взрослым путешественникам и очень смелым детям. Факты, которые вы услышите на прогулке, могут быть шокирующими.

Организационные детали