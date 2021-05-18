Полезная информация о Браге
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Местное время в Браге
19:3200
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Брага
|По-английски
|Braga
|Столица региона
|Брага является столицей региона
|Население города
|121 394 чел.
|Аэропорт
|Брага BGZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|188 м. от уровня моря
Где находится Брага на карте
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14 отзывов
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€
35
за чел.
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