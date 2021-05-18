Полезная информация о Браге

Что нужно знать о Браге: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Браге
19:3200
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаБрага
По-английскиBraga
Столица регионаБрага является столицей региона
Население города121 394 чел.
АэропортБрага BGZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота188 м. от уровня моря

Где находится Брага на карте

Популярные экскурсии в Браге

Брага — духовная столица Португалии
Брага — духовная столица Португалии
5
14 отзывов
от
35
за чел.
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