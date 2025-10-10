Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Коимбре на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 3 часа 8 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Неизведанная Коимбра Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу от €170 за всё до 8 чел. Пешая 4 часа 17 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры Посмотреть на город глазами португальского студента разных эпох €160 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Еврейские тени в Коимбре Прикоснуться к еврейским сюжетам старинного португальского города Начало: На площади Largo da Portagem от €180 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Коимбры

