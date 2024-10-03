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Коимбре, ее личное отношение. В тоже время человек с академическим знанием и очень интересная рассказчица, мы слушали, открыв рты. Эрудированность и образованность – 100 баллов. Мы потом поняли, что она нам чуть ли не всю средневековую историю Португалии рассказала, а мы и не заметили, так было интересно. Конечно, это субъективное, но не могу не отметить, что нам еще очень по энергетике очень подошла Ирина. От нее такое ощущение, будто сто лет знакомы. В общем, спасибо большое Ирина, за ваш вклад в мамин отпуск.