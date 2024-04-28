Индивидуальная
7 часов
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли
Живописные приморские города, отвесные скалы над океаном и мыс святого Викентия за один день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €210 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
Увидеть, как солнце погружается в океан, и прогуляться по крепости Форталеза
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Свидание с Атлантикой
Понять и почувствовать Океан в путешествии по побережью Алгарве
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лагуш. Увидеть и полюбить
Увлекательное знакомство с историей, гастрономией и секретными уголками города
Начало: В центре Лагуша
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 апреля 2024Ирина большая умничка!! Все познавательно, интересно, самое главное не нудно! Моя дочь слушала ее с большим интересом! Отличные познания в истории, Все прошло на высшем уровне 👍👍👍👍
- iirina24 сентября 2023Милая, уютная экскурсия по рыбацкой деревеньке которая превратилась в уютный городок. Принц Себастиян-Желанный, похожий на маленького принца, уютные кафешки, местный
- ААркадий23 сентября 2023Ира прекрасный экскурсовод рассказчик организатор и водитель
- SSvetlana25 сентября 2022Отличный тур, Интересный экскурс в историю мореплавания и Португалии. Очень понравилось.
- SSvetlana13 сентября 2022Спасибо Олесе за отличную экскурсию.
- ААндрей23 августа 2022Самое главное, что можно отметить про экскурсию - качество, клиентоориентированность, профессионализм и любовь к делу. Ирина - интересный и чуткий
- ННаталья11 ноября 2021🤗🤗🤗🤗🤗 Комфорный транспорт, милая семья. Впечатляющий и полный смысла рассказ об истории Португалии; народа,нации, промышленности (показ незабываемых мест, что где конкретно
- ЮЮлия12 октября 2021Впечатления от проведенного времени самые положительные,мы посетили столько видовых пляжей!!!! Олеся дала возможность составить редставление о побережье-все прошло легко и
- ЕЕлена11 октября 2021Ух! Такой красоты я ещё не видела. Хотя была ооочень много где. Потрясающие пейзажи, ощущение края света, вкусный перекус в
- ППолина9 сентября 2019Пожалуй это был самый прекрасный закат в моей жизни! Рассказы Олеси погружают в невероятную атмосферу первых географических открытий и невозможно
Ответы на вопросы от путешественников по Лагушу в категории «Можно с детьми»
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