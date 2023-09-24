Индивидуальная
3 часа
Лагуш. Увидеть и полюбить
Увлекательное знакомство с историей, гастрономией и секретными уголками города
Начало: В центре Лагуша
Завтра в 12:00
7 июля в 08:00
€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Свидание с Атлантикой
Понять и почувствовать Океан в путешествии по побережью Алгарве
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
Увидеть, как солнце погружается в океан, и прогуляться по крепости Форталеза
Завтра в 16:00
7 июля в 16:00
€160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- iirina24 сентября 2023Милая, уютная экскурсия по рыбацкой деревеньке которая превратилась в уютный городок. Принц Себастиян-Желанный, похожий на маленького принца, уютные кафешки, местный
- SSvetlana25 сентября 2022Отличный тур, Интересный экскурс в историю мореплавания и Португалии. Очень понравилось.
- SSvetlana13 сентября 2022Спасибо Олесе за отличную экскурсию.
- ННаталья11 ноября 2021🤗🤗🤗🤗🤗 Комфорный транспорт, милая семья. Впечатляющий и полный смысла рассказ об истории Португалии; народа,нации, промышленности (показ незабываемых мест, что где конкретно
- ЮЮлия12 октября 2021Впечатления от проведенного времени самые положительные,мы посетили столько видовых пляжей!!!! Олеся дала возможность составить редставление о побережье-все прошло легко и
- ЕЕлена11 октября 2021Ух! Такой красоты я ещё не видела. Хотя была ооочень много где. Потрясающие пейзажи, ощущение края света, вкусный перекус в
- ППолина9 сентября 2019Пожалуй это был самый прекрасный закат в моей жизни! Рассказы Олеси погружают в невероятную атмосферу первых географических открытий и невозможно
- ИИлья18 июня 2019Необыкновенно красивые места и масса подробностей о природе и истории южной Португалии! Заказ на краю земли просто незабываемый! Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть удивительные по красоте виды. Олеся, большое спасибо!
- ЛЛариса10 сентября 2018Удивительное, завораживающее место. Величие и покой океана (нам повезло с погодой, ветра почти не было). Наш гид - Олеся, очень
Ответы на вопросы от путешественников по Лагушу в категории «На выходные»
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