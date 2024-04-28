Индивидуальная
7 часов
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли
Живописные приморские города, отвесные скалы над океаном и мыс святого Викентия за один день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €210 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
Увидеть, как солнце погружается в океан, и прогуляться по крепости Форталеза
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Свидание с Атлантикой
Понять и почувствовать Океан в путешествии по побережью Алгарве
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 апреля 2024Ирина большая умничка!! Все познавательно, интересно, самое главное не нудно! Моя дочь слушала ее с большим интересом! Отличные познания в истории, Все прошло на высшем уровне 👍👍👍👍
- ААркадий23 сентября 2023Ира прекрасный экскурсовод рассказчик организатор и водитель
- ААндрей23 августа 2022Самое главное, что можно отметить про экскурсию - качество, клиентоориентированность, профессионализм и любовь к делу. Ирина - интересный и чуткий
- ННаталья11 ноября 2021🤗🤗🤗🤗🤗 Комфорный транспорт, милая семья. Впечатляющий и полный смысла рассказ об истории Португалии; народа,нации, промышленности (показ незабываемых мест, что где конкретно
- ЮЮлия12 октября 2021Впечатления от проведенного времени самые положительные,мы посетили столько видовых пляжей!!!! Олеся дала возможность составить редставление о побережье-все прошло легко и
- ЕЕлена11 октября 2021Ух! Такой красоты я ещё не видела. Хотя была ооочень много где. Потрясающие пейзажи, ощущение края света, вкусный перекус в
- ППолина9 сентября 2019Пожалуй это был самый прекрасный закат в моей жизни! Рассказы Олеси погружают в невероятную атмосферу первых географических открытий и невозможно
- ИИлья18 июня 2019Необыкновенно красивые места и масса подробностей о природе и истории южной Португалии! Заказ на краю земли просто незабываемый! Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть удивительные по красоте виды. Олеся, большое спасибо!
- ЛЛариса10 сентября 2018Удивительное, завораживающее место. Величие и покой океана (нам повезло с погодой, ветра почти не было). Наш гид - Олеся, очень
Ответы на вопросы от путешественников по Лагушу в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лагуше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лагушу в июне 2024
Сейчас в Лагуше в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 210. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Лагуша и местам Португалии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии