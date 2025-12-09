Мои заказы

Необычные экскурсии по Лагушу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Лагуше на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лагуш. Увидеть и полюбить
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное знакомство с историей, гастрономией и секретными уголками города
Начало: В центре Лагуша
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€80 за всё до 3 чел.
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Живописные приморские города, отвесные скалы над океаном и мыс святого Викентия за один день
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €259 за всё до 7 чел.
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть, как солнце погружается в океан, и прогуляться по крепости Форталеза
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
€160 за всё до 3 чел.

