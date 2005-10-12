Елена Б. проводит ещё 5 экскурсий

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Коимбра — Фатима — Карстовые пещеры

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Увлекательное приключение по необычным местам Португалии: вы побываете в старинном университетском городке Коимбра, насладитесь красотой города Фатима и спуститесь в легендарную «пещеру монет».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €105 за человека

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Коимбра — Фатима — Карстовые пещеры
Коимбра — Фатима — Карстовые пещеры
Коимбра - старинный университетский городок, насквозь пропитанный своеобразной атмосферой студенчества. Университет, построенный в 1290 году, располагается на горе, поэтому отлично виден с набережной. Исторический центр города представляет собой хитросплетение узких старинных улочек, в которых легко заблудиться. Однако жители городка очень приветливые, при этом больше трети из них связаны с ВУЗом. Надо заметить, что университет Коимбры является старейшим ВУЗом Европы, а действует он и по сей день.
Среди многочисленных достопримечательностей 🏛️ Португалии есть редчайшие объекты, к которым относится пещера GrutasdaMoeda. Название переводится на русский язык как "копилка с монетами". Это увлекательный подземный маршрут, проходящий на глубине 50 м посередине горного массива Серра да Ештрела. Он был обнаружен в 1971 г. местными охотниками, а через несколько лет к изучению природного феномена подключились спелеологи. Сегодня для посещения доступны несколько просторных высоких залов, заполненных причудливыми сталактитами, сталагмитами, колоннами и окаменелостями, прозрачной водой подземных озер, каменными узорами.

Важная информация:

  • Вход и выход в пещеру находится в разных местах, поэтому следует находиться рядом с гидом.
  • Фатима уже почти столетие является известным религиозным центром. События, которые произошли в этих местах в период с 1915 по 1917 годы, названы католической церковью подлинным чудом. Вы услышите историю 📖 о том, как дети-пастушки встречали Деву Марию, которая представилась им Ангелом Мира и поведала о предстоящих событиях. Ежегодно в Фатиму съезжаются паломники из многих стран, чтобы своими глазами увидеть место, где случились чудеса.
Что входит
  • Гид
  • Транспорт
  • Обед
Что не входит
  • Входные билеты в пещеру: Дети до 6 лет — бесплатно / /Взрослые от 7 лет — 6 евро
  • Входные билеты в Библиотеку в Коимбре (по желанию): Дети до 6 лет — бесплатно / /Взрослые от 7 лет — 6 евро
  • Личные расходы
Начало
🚩 Уточняется после бронирования
Место завершения
🏁 Уточняется при бронировании
Коимбра — Фатима — Карстовые пещеры
Коимбра — Фатима — Карстовые пещеры
Коимбра — Фатима — Карстовые пещеры
Коимбра — Фатима — Карстовые пещеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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