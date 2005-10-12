Елена Б. проводит ещё 5 экскурсий

Коимбра - старинный университетский городок, насквозь пропитанный своеобразной атмосферой студенчества. Университет, построенный в 1290 году, располагается на горе, поэтому отлично виден с набережной. Исторический центр города представляет собой хитросплетение узких старинных улочек, в которых легко заблудиться. Однако жители городка очень приветливые, при этом больше трети из них связаны с ВУЗом. Надо заметить, что университет Коимбры является старейшим ВУЗом Европы, а действует он и по сей день.

Среди многочисленных достопримечательностей 🏛️ Португалии есть редчайшие объекты, к которым относится пещера GrutasdaMoeda. Название переводится на русский язык как "копилка с монетами". Это увлекательный подземный маршрут, проходящий на глубине 50 м посередине горного массива Серра да Ештрела. Он был обнаружен в 1971 г. местными охотниками, а через несколько лет к изучению природного феномена подключились спелеологи. Сегодня для посещения доступны несколько просторных высоких залов, заполненных причудливыми сталактитами, сталагмитами, колоннами и окаменелостями, прозрачной водой подземных озер, каменными узорами.

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