Экскурсии на автобусе в Лиссабоне

Найдено 15 экскурсий в категории «На автобусе» в Лиссабоне на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
Белен: время открытий
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
8 отзывов
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и субботу в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
39 за человека
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
10 отзывов
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
Расписание: По субботам в 9:00
16 июня в 08:30
22 июня в 08:30
85 за человека
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: по воскресеньям 9:00
15 июня в 08:30
21 июня в 08:30
55 за человека
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Чт 8:30
13 июня в 11:15
27 июня в 11:15
79 за человека
Обзорная экскурсия по городу Порту
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия по городу Порту
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Воскресение 8:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
45 за человека
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
🚌 На автобусе
Мини-группа
8.5 часов
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
105 за человека
Обидуш - Баталья - Алкобаса - Назаре
🚌 На автобусе
Мини-группа
8.5 часов
Обидуш - Баталья - Алкобаса - Назаре
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Пятница 8:30
20 июня в 07:30
4 июля в 07:30
85 за человека
Назаре - навстречу волне
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Назаре - навстречу волне
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вт, пт с 15.00 до 19.00
11 июня в 15:00
14 июня в 15:00
65 за человека
Монсанто
🚌 На автобусе
Мини-группа
10.5 часов
Монсанто
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: По средам в 07:30
12 июня в 07:30
19 июня в 07:30
100 за человека
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
70 за человека
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Начало: Отель
Расписание: По понедельникам 08.00-17.30
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
85 за человека
Провинциальная Португалия: от рыбацких поселений до Величественных дворцов
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Провинциальная Португалия: от рыбацких поселений до Величественных дворцов
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Среда 14:00
15 июня в 14:00
21 июня в 14:00
55 за человека
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: ср 8.00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Понедельник 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
280 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • S
    Schulz
    25 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
  • A
    Anna
    15 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
  • M
    Marina
    1 января 2024
    Белен: время открытий
    Мы поехали на эту экскурсию буквально на второй день пребывания в Лиссабоне. Наталья была вовремя и мы быстро нашли друг
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    друга на месте встречи. Рассказ гида был интересен и взрослым и подросткам (15 и 18 лет). Очень легко, интересно и быстро пролетело время экскурсии. Наши подростки были заняты экскурсией, фото и видео съемкой, что было очень приятно наблюдать! Мы плавно погрузились в атмосферу города, его истории и величественных архитектурных творений прошлого. Очень рады, что наша небольшая группа провела время с Натальей, узнали много интересного из прошлого, нашли отголоски в настоящем. С большим удовольствием желаем команде Юлии и Натальи успехов и благополучия! С Новым Годом!

  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Белен: время открытий
    Все понравилось, экскурсия дает возможность комфортно посетить места, до которых не очень удобно добираться туристам самостоятельно) Рада, что мероприятие состоялось, несмотря на маленькую группу в наш день
  • Д
    Дарья
    1 августа 2023
    Белен: время открытий
    Наталья отличный гид, была на нескольких экскурсиях с ней, очень много интересной информации о посещенных нами местах, много полезных советов, все отлично организовано, спасибо!
  • S
    Schepail
    5 июня 2023
    Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
    Экскурсия, организация понравилась, Гид Александр провел безукоризненно

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На автобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "На автобусе" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 39 до 280. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год на автобусе, 167 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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