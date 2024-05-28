1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€69 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и субботу в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€39 за человека
Мини-группа
9 часов
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
Расписание: По субботам в 9:00
16 июня в 08:30
22 июня в 08:30
€85 за человека
Мини-группа
5 часов
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: по воскресеньям 9:00
15 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€55 за человека
Групповая
6.5 часов
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Чт 8:30
13 июня в 11:15
27 июня в 11:15
€79 за человека
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия по городу Порту
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Воскресение 8:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
€45 за человека
Мини-группа
8.5 часов
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
€105 за человека
Мини-группа
8.5 часов
Обидуш - Баталья - Алкобаса - Назаре
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Пятница 8:30
20 июня в 07:30
4 июля в 07:30
€85 за человека
Мини-группа
4 часа
Назаре - навстречу волне
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вт, пт с 15.00 до 19.00
11 июня в 15:00
14 июня в 15:00
€65 за человека
Мини-группа
10.5 часов
Монсанто
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: По средам в 07:30
12 июня в 07:30
19 июня в 07:30
€100 за человека
Мини-группа
4 часа
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€70 за человека
Групповая
8 часов
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Начало: Отель
Расписание: По понедельникам 08.00-17.30
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€85 за человека
Мини-группа
4 часа
Провинциальная Португалия: от рыбацких поселений до Величественных дворцов
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Среда 14:00
15 июня в 14:00
21 июня в 14:00
€55 за человека
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: ср 8.00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Понедельник 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€280 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksei28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
- SSchulz25 мая 2024Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
- AAnna15 мая 2024Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
- MMarina1 января 2024Мы поехали на эту экскурсию буквально на второй день пребывания в Лиссабоне. Наталья была вовремя и мы быстро нашли друг
- ААнна16 октября 2023Все понравилось, экскурсия дает возможность комфортно посетить места, до которых не очень удобно добираться туристам самостоятельно) Рада, что мероприятие состоялось, несмотря на маленькую группу в наш день
- ДДарья1 августа 2023Наталья отличный гид, была на нескольких экскурсиях с ней, очень много интересной информации о посещенных нами местах, много полезных советов, все отлично организовано, спасибо!
- SSchepail5 июня 2023Экскурсия, организация понравилась, Гид Александр провел безукоризненно
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На автобусе»
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