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друга на месте встречи. Рассказ гида был интересен и взрослым и подросткам (15 и 18 лет). Очень легко, интересно и быстро пролетело время экскурсии. Наши подростки были заняты экскурсией, фото и видео съемкой, что было очень приятно наблюдать! Мы плавно погрузились в атмосферу города, его истории и величественных архитектурных творений прошлого. Очень рады, что наша небольшая группа провела время с Натальей, узнали много интересного из прошлого, нашли отголоски в настоящем. С большим удовольствием желаем команде Юлии и Натальи успехов и благополучия! С Новым Годом!