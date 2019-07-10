1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
«По дороге в пещеры вы услышите интересные факты и рассказы о событиях древней и современной Португалии, узнаете об обычаях и жизни португальцев»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8.5 часов
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
Начало: Уточняется после бронирования
«Среди многочисленных достопримечательностей Португалии есть редчайшие объекты, к которым относится пещера Grutasda»
Расписание: Вторник 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
€105 за человека
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«Живописная тропа приведёт нас в мистическую пещеру, скрытую от глаз посторонних»
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 июля 2019Нас возили Сергей и Дарья, но в основном экскурсию пороводила Дарья, было очень интересно, ребята сами живут в Португалии и
- ЯЯков11 августа 2018Спасибо за отличную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Пещеры»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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