Экскурсии по пещерам Лиссабона

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Лиссабоне на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
«По дороге в пещеры вы услышите интересные факты и рассказы о событиях древней и современной Португалии, узнаете об обычаях и жизни португальцев»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
380 за всё до 4 чел.
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
🚌 На автобусе
Мини-группа
8.5 часов
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
Начало: Уточняется после бронирования
«Среди многочисленных достопримечательностей Португалии есть редчайшие объекты, к которым относится пещера Grutasda»
Расписание: Вторник 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
105 за человека
Португальский рай Серра-да-Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«Живописная тропа приведёт нас в мистическую пещеру, скрытую от глаз посторонних»
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 июля 2019
    Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
    Нас возили Сергей и Дарья, но в основном экскурсию пороводила Дарья, было очень интересно, ребята сами живут в Португалии и
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    любят ее. ДАША глубоко разбирается в теме, отлично поставленная речь, желание, сделать все, чтобы туристы полюбили Португалю, делают проведенную ею экскурсию яркой и запоминающейся.

  • Я
    Яков
    11 августа 2018
    Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
    Спасибо за отличную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Пещеры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
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  3. Португальский рай Серра-да-Аррабида
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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