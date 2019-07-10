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1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас «По дороге в пещеры вы услышите интересные факты и рассказы о событиях древней и современной Португалии, узнаете об обычаях и жизни португальцев» € 380 за всё до 4 чел. 🚌 На автобусе Мини-группа 8.5 часов Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры Начало: Уточняется после бронирования «Среди многочисленных достопримечательностей Португалии есть редчайшие объекты, к которым относится пещера Grutasda» Расписание: Вторник 07:00 € 105 за человека 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида Начало: Из вашего отеля «Живописная тропа приведёт нас в мистическую пещеру, скрытую от глаз посторонних» € 200 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Лиссабона Последние отзывы на экскурсии М Мария Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре читать дальше любят ее. ДАША глубоко разбирается в теме, отлично поставленная речь, желание, сделать все, чтобы туристы полюбили Португалю, делают проведенную ею экскурсию яркой и запоминающейся. Нас возили Сергей и Дарья, но в основном экскурсию пороводила Дарья, было очень интересно, ребята сами живут в Португалии и

Я Яков Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре Спасибо за отличную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Пещеры»

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