Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Это удивительное путешествие обязательно оставит у вас самые приятные и нетривиальные воспоминания о Португалии. Вы посетите город Назаре; увидите пещеру Мира де Айре, одну из крупнейших в мире, и огромный каньон. Отправитесь к монастырю Баталья и познакомитесь с городом-крепостью Обидуш.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Первой остановкой на нашем пути будет завораживающая пещера Мира де Айре — одна из крупнейших на планете, гигантское подземелье глубиной 230 метров со множеством залов, подземной рекой, сталактитами, сталагмитами и даже с винными погребами. Эта пещера абсолютно заслужено получила звание «Природное чудо Португалии». А затем мы окажемся у самой кромки океанического разлома, гигантский каньон глубиной 5000 метров и протяжённостью 230 километров у берегов Назаре делает эту деревушку притягательной для сёрферов, фотографов, тонких ценителей экстрима и разгула стихий. Именно здесь американский сёрфер покорил тридцатиметровую волну. Ещё одним чудом данного местечка является деликатес персебеш. Совершенно космический на вид морепродукт — обычная закуска к пиву среди жителей Назаре. От чудес природы мы отправимся к чудесам творения рук человеческих. Монастырь Баталья — «архитектурное чудо Португалии» — невероятный ансамбль монастыря, соединивший в себе черты европейской готики с декоративным богатством (позднеготические, ренессансные, мавританские мотивы) стиля «мануэлино». Монастырь был построен в честь победы португальцев над испанцами и служит усыпальницей королей Авишской династии, даруя покой великим монархам и Генриху Мореплавателю. В заключительной части нашего путешествия мы прогуляемся по крепостным стенам средневекового города-крепости Обидуш. Узнаем, как организовать засаду, почитаем поэзию в церкви XVIII века и попробуем на вкус свадебное счастье.

