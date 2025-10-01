Это удивительное путешествие обязательно оставит у вас самые приятные и нетривиальные воспоминания о Португалии. Вы посетите город Назаре; увидите пещеру Мира де Айре, одну из крупнейших в мире, и огромный каньон. Отправитесь к монастырю Баталья и познакомитесь с городом-крепостью Обидуш.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Первой остановкой на нашем пути будет завораживающая пещера Мира де Айре — одна из крупнейших на планете, гигантское подземелье глубиной 230 метров со множеством залов, подземной рекой, сталактитами, сталагмитами и даже с винными погребами. Эта пещера абсолютно заслужено получила звание «Природное чудо Португалии». А затем мы окажемся у самой кромки океанического разлома, гигантский каньон глубиной 5000 метров и протяжённостью 230 километров у берегов Назаре делает эту деревушку притягательной для сёрферов, фотографов, тонких ценителей экстрима и разгула стихий. Именно здесь американский сёрфер покорил тридцатиметровую волну. Ещё одним чудом данного местечка является деликатес персебеш. Совершенно космический на вид морепродукт — обычная закуска к пиву среди жителей Назаре. От чудес природы мы отправимся к чудесам творения рук человеческих. Монастырь Баталья — «архитектурное чудо Португалии» — невероятный ансамбль монастыря, соединивший в себе черты европейской готики с декоративным богатством (позднеготические, ренессансные, мавританские мотивы) стиля «мануэлино». Монастырь был построен в честь победы португальцев над испанцами и служит усыпальницей королей Авишской династии, даруя покой великим монархам и Генриху Мореплавателю. В заключительной части нашего путешествия мы прогуляемся по крепостным стенам средневекового города-крепости Обидуш. Узнаем, как организовать засаду, почитаем поэзию в церкви XVIII века и попробуем на вкус свадебное счастье.
Любой свободный день с 09:00 утра.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Мира де Айре
- Монастырь Баталья
- Назаре
- Обидуш
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги гида
- Организационный сервис
- Трансфер
- Wi-Fi в автобусе
- Детские кресла
Что не входит в цену
- Входные билеты: пещера - €6, 5 монастырь Баталья - €6
- Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон, любой адрес
Завершение: Любой адрес в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день с 09:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кабо Эшпишел и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: природный заповедник, маяк, часовня и следы динозавров. Узнайте о богатой истории и уникальных местах Португалии
Начало: На вокзале Сетубала
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Автомобильное путешествие - история и богатство Португалии в ее знаменитых поселениях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
25 сен в 12:00
11 окт в 09:00
€600 за всё до 6 чел.