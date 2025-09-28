Что нас ждёт? Экскурсию мы начинаем с арт-бранча на свежем воздухе у воды в красивом месте, где я расскажу историю жизни грандиозного предпринимателя ХХ века, основателя нефтяной промышленности, владельца огромного состояния, которое позволило ему собрать уникальную коллекцию произведений искусства, единственную в мире частную коллекцию, демонстрирующую развитие истории искусств от Древнего Египта до ювелирных произведений ХХ века Рене Лалика. Затем мы отправляемся в парк Фонда Гульбенкяна, и в штаб-квартире Фонда я расскажу об архитектурном проекте, ставшем национальным памятником культуры архитектуры ХХ века. Мы посмотрим коллекцию Гульбенкяна, а также коллекцию современного искусства Португалии, собранного экспертами Фонда. За время экскурсии мы совершим увлекательное путешествие по странам и стилям, эпохам и континентам, познакомимся с «Мистером 5%», а также узнаем много новых имён и произведений португальских живописцев, графиков и скульпторов. Важная информация:

В воскресенье после 14:00 вход в музей бесплатный для всех.