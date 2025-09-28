Вы начнёте экскурсию с бранча на свежем воздухе с гидом, где вам расскажут о предпринимателе XX века Галусте Гульбенкяне, о его коллекции произведений искусства и многом другом.
А затем вы отправитесь в парк, познакомитесь с коллекцией вживую, а также посмотрите на коллекцию современного искусства Португалии.
Описание экскурсии
Что нас ждёт? Экскурсию мы начинаем с арт-бранча на свежем воздухе у воды в красивом месте, где я расскажу историю жизни грандиозного предпринимателя ХХ века, основателя нефтяной промышленности, владельца огромного состояния, которое позволило ему собрать уникальную коллекцию произведений искусства, единственную в мире частную коллекцию, демонстрирующую развитие истории искусств от Древнего Египта до ювелирных произведений ХХ века Рене Лалика. Затем мы отправляемся в парк Фонда Гульбенкяна, и в штаб-квартире Фонда я расскажу об архитектурном проекте, ставшем национальным памятником культуры архитектуры ХХ века. Мы посмотрим коллекцию Гульбенкяна, а также коллекцию современного искусства Португалии, собранного экспертами Фонда. За время экскурсии мы совершим увлекательное путешествие по странам и стилям, эпохам и континентам, познакомимся с «Мистером 5%», а также узнаем много новых имён и произведений португальских живописцев, графиков и скульпторов. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коллекция произведений Гульбенкяна
- Коллекция современного искусства Португалии
- Архитектурный комплекс Фонда Гульбенкяна (концертный зал, два музея и здание штаб-квартиры, парк)
- Кафе «Линия воды»
- Парк Амалии Родригеш
Что включено
- Лекция о Галусте Саркисе Гульбенкяне, его коллекции и архитектурном проекте Фонда
- Экскурсия на экспозиции коллекционера
- Экскурсия на экспозиции современного искусства Португалии
Что не входит в цену
- Счёт в кафе (оплачивается отдельно)
- Входные билеты в музей (все дни, кроме воскресенья): €10/взрослый бесплатно молодые люди до 30 лет и пожилые после 65 лет, дети и другие льготные категории
- Перерыв на обед в буфете музея или пикник на свежем воздухе в парке (оплачивается отдельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Linha d’Água, Jardim Amália Rodrigues
Завершение: Av. de Berna 45A
Когда и сколько длится?
Когда: Кроме вторника, в любой день в 11:00. В воскресенье в 12:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- В воскресенье после 14:00 вход в музей бесплатный для всех
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
