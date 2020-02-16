2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по кромке Атлантического океана и провести день на красивейших пляжах Лиссабона

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Если у вас предвидится длительная пересадка в Лиссабоне или свободный день в городе, предлагаем за несколько часов собрать коллекцию лучших пляжей Португалии! Мы прокатимся по побережью Атлантики, останавливаясь в потрясающих местах — от деревушки Азеньяш-ду-Мар до мыса Рока.

А приятным дополнением станут вкусные коктейли и португальские легенды.
185 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли

Что вас ожидает

Атлантический вояж: пляжи, скалы и Край света
В маршрут мы включили самые впечатляющие уголки побережье Атлантики в окрестностях Лиссабона. Захватывающие дух виды мы с удовольствием приправим веселыми и интересными байками о португальцах, их привычках и жизненном укладе, но главным героем путешествия всё же будет Его Величество Океан. Главные маячки нашего путешествия:

  • Пляж Азеньяш-ду-Мар — португальская Сардиния и невероятно живописная деревушка, которая манит фотографов со всего мира. Вы полюбуетесь спадающим к океану каскаду белых домиков, пляжем с природным бассейном, а мы обязательно поделимся легендой, связанной с этим местом.
  • Пляж Адрага, который местные в шутку называют «свадебным пляжем», ведь именно это место чаще всего португальские молодожёны выбирают для фотосессий.
  • Смотровая Прайя-да-Коррейро: здесь мы оставим машину и прогуляемся пешком, ведь самая красивая точка находится в довольно труднодоступном месте. Вы окажетесь на краю скалы, сможете ненадолго погрузиться в себя, сидя на лавочке и глядя на океан, и, разумеется, сделаете головокружительные фотографии.
  • Пляж Урса — самый западный пляж Европы, расположившийся на мысе Рока. Вы ощутите мощь стихии, полюбуетесь Атлантикой с отвесных скал и загадаете желание на краю континента.
  • А в райском уголке Moinho Dom Quixote вы насладитесь не только видом на знаменитый пляж Гиньшу, где снимали фильм о Джеймсе Бонде, но и самыми вкусными коктейлями западного побережья.

С океаном новых впечатлений и эмоций мы отправимся в обратный путь — в аэропорт, на вокзал или другое нужное вам место.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто за один день или в перерыве между рейсами хочет увидеть самые красивые атлантические пейзажи в окрестностях Лиссабона.

Организационные детали

  • Мы заберем вас от аэропорта, вокзала или отеля, а после экскурсии доставим обратно
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно, других дополнительных расходов не предполагается
  • Рекомендуем захватить удобную обувь и солнцезащитные очки
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Мы Алексей и Светлана, влюбленные в Португалию! Мы живем здесь больше трех лет, побывали во многих интересных местах и хотим поделиться своими впечатлениями с вами. Мы не гиды, мы — ваши друзья в Лиссабоне, поэтому наше путешествие будет позитивным, легким и эмоциональным!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!
Прекрасные маршруты, интересные факты и сведения.
Очень понравилось всё от начало и до конца
13 февраля 2020
Спасибо большое Алекс за прекрасный день на Краю земли! Самое то, что надо после Лиссабон коих улиц - ширь океана и высота утесов. Отдельное спасибо за кресла над обрывом, гораздо лучше сидеть с бокалом вина там, чем в кафе. Конечно, своим ходом столько не посетить, ну и никто не расскажет столько банк. Первый блин вышел не комом, молодцы. Удачи и процветания, ну и пустьТрипстер даёт добро на Тамплиеров.

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