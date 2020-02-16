2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Атлантический вояж: пляжи, скалы и Край света

В маршрут мы включили самые впечатляющие уголки побережье Атлантики в окрестностях Лиссабона. Захватывающие дух виды мы с удовольствием приправим веселыми и интересными байками о португальцах, их привычках и жизненном укладе, но главным героем путешествия всё же будет Его Величество Океан. Главные маячки нашего путешествия:

Пляж Азеньяш-ду-Мар — португальская Сардиния и невероятно живописная деревушка, которая манит фотографов со всего мира. Вы полюбуетесь спадающим к океану каскаду белых домиков, пляжем с природным бассейном, а мы обязательно поделимся легендой, связанной с этим местом.

— португальская Сардиния и невероятно живописная деревушка, которая манит фотографов со всего мира. Вы полюбуетесь спадающим к океану каскаду белых домиков, пляжем с природным бассейном, а мы обязательно поделимся легендой, связанной с этим местом. Пляж Адрага , который местные в шутку называют «свадебным пляжем», ведь именно это место чаще всего португальские молодожёны выбирают для фотосессий.

, который местные в шутку называют «свадебным пляжем», ведь именно это место чаще всего португальские молодожёны выбирают для фотосессий. Смотровая Прайя-да-Коррейро : здесь мы оставим машину и прогуляемся пешком, ведь самая красивая точка находится в довольно труднодоступном месте. Вы окажетесь на краю скалы, сможете ненадолго погрузиться в себя, сидя на лавочке и глядя на океан, и, разумеется, сделаете головокружительные фотографии.

: здесь мы оставим машину и прогуляемся пешком, ведь самая красивая точка находится в довольно труднодоступном месте. Вы окажетесь на краю скалы, сможете ненадолго погрузиться в себя, сидя на лавочке и глядя на океан, и, разумеется, сделаете головокружительные фотографии. Пляж Урса — самый западный пляж Европы, расположившийся на мысе Рока. Вы ощутите мощь стихии, полюбуетесь Атлантикой с отвесных скал и загадаете желание на краю континента.

— самый западный пляж Европы, расположившийся на мысе Рока. Вы ощутите мощь стихии, полюбуетесь Атлантикой с отвесных скал и загадаете желание на краю континента. А в райском уголке Moinho Dom Quixote вы насладитесь не только видом на знаменитый пляж Гиньшу, где снимали фильм о Джеймсе Бонде, но и самыми вкусными коктейлями западного побережья.

С океаном новых впечатлений и эмоций мы отправимся в обратный путь — в аэропорт, на вокзал или другое нужное вам место.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто за один день или в перерыве между рейсами хочет увидеть самые красивые атлантические пейзажи в окрестностях Лиссабона.