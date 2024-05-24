Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города

Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...

«Лиссабон — вовсе не город-музей, потому что каждый из его старых районов живёт своей современной жизнью»