1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
«как производители рома создали самый посещаемый музей в Лиссабоне»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
«Лиссабон — вовсе не город-музей, потому что каждый из его старых районов живёт своей современной жизнью»
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
«Национальный музей карет (закрыт по понедельникам)»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
«Потом пойдем к элеватору Calcada da Gloria, здесь галерея стрит-арта под открытым небом GUA, установлены специальные панели и леса для художников»
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Еврейские тени в Лиссабоне
Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе
Начало: Площадь Rossio
«Наша прогулка продолжится на крохотной площади, где совсем скоро откроется лиссабонский музей иудаизма»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
«Эвора — столица региона и город-музей»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
«Музей церковного искусства, находящийся в южной башне собора Се»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природные сокровища Португалии
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
«В настоящее время Салинаш Риу-Майор — это живой музей под открытым небом с каменными улицами и деревянными домами, в которых расположились сувенирные лавки и рестораны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
«У Музея фаду вы услышите звуки, которыми пропитаны старые районы Лиссабона: мелодии традиционного португальского романса»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Начало: Largo Luis de Camões
«Кроме того, я расскажу о проекте Crono, который побуждает художников превращать заброшенные здания в городские галереи и приближает Лиссабон к званию европейской столицы стрит-арта»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Моурария - побывать на родине фаду
Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Начало: В историческом центре
«Здесь нет туристической суеты и музеев мировой известности, но именно здесь вы сможете ощутить дух и притронуться к особому колориту истинного Лиссабона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Галуста Гюльбенкяна. Узнайте о жизни коллекционера и насладитесь шедеврами разных эпох и культур
Начало: В саду Jardim Amália Rodrigues
«В музее вы совершите путешествие по странам и стилям, эпохам и континентам:»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
«Затем с бокалом прохладного вина вы проплывете мимо культовых панорам исторического центра Лиссабона — увидите ансамбль площади Коммерции, Национальный Пантеон, вокзал Кайш-ду-Содре, недавно отремонтированную набережную и Музей электричества»
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
«В то время, когда в других странах кареты уходили в прошлое и уничтожались, королева Португалии Амелия решила собрать кареты в музее и выделила для этой задумки часть своего дворца»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
«Архитектура, музеи и паштейш-де-ната»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Жемчужины Лиссабона
«Самые лучшие виды, самые хорошие и недорогие рестораны и кафе, интересные магазины, рекомендации по музеям и галлереям и многое другое»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
«Музей карет — память о XVIII веке»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€98 за всё до 8 чел.
Круиз
4 часа
Незабываемый круиз по Лиссабону: от Алфамы до Белена и обратно
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от узких улочек Алфамы до величественного Белена. Ваш личный путеводитель по истории и культуре
«Или вы можете самостоятельно посетить Национальный музей карет или дворец Ажуда, которые встретятся на нашем маршруте»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стрит-арт Лиссабона: муралы, трамвай №28 и смотровые площадки
Погрузитесь в мир стрит-арта Лиссабона: от древних церквей до современных муралов и захватывающих видов на город
Начало: На площади Граса (Largo da Graça)
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €60 за человека
Мини-группа
2 часа
Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе
Открыть неожиданные факты о плитке, ставшей одной из самых узнаваемых визитных карточек Португалии
Начало: В центре Лиссабона
«И всё это — в Национальном музее азулежу, расположенном в стенах древнего монастыря, где покоится прах любимой королевы Португалии Доны Леонор»
Расписание: в четверг и пятницу в 11:00
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от €135 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
Начало: Возле дворца Келуш
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€50 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство на LX Factory
Прогуляться по арт-кварталу бывшей текстильной фабрики с искусствоведом
Начало: Возле LX Factory
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина24 мая 2024Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2 детей (7 и 1
- AAndrei21 мая 2024Если знакомиться с Лиссабоном, то только с таким удивительным гидом, как Анаит. Это было настоящим открытием для всей нашей группы
- ССаша20 мая 2024Хорошая экскурсия. Не больше и не меньше. Средневековые города, исторические справки и все такое. Я фанат интересных историй, но тут
- ААнна18 мая 2024Экскурсия с Оксаной пролетела на одном дыхании! Невероятно интересно, увлекательно, весело. И это притом, что мы были с 3 детьми и без коляски. Огромнейшее спасибо!
- KKaterina29 апреля 2024Мы в Лиссабоне уже несколько дней с ощущением что все посмотрели и больше не очень то есть куда девать время.
- ССергей15 апреля 2024Чудесная экскурсия на одном дыхании! Вкусное начало с вишнёвой настойки, смена подъемов и спусков, история зданий и людей, неожиданно открывающиеся
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Экскурсия со Светланой нам очень понравилась. Были с тремя детьми школьного возраста. Светлана любезно принесла им баллончики с краской, чтобы
- ООльга27 октября 2023Экскурсию проводила Татьяна, так как Ольга не смогла в этот день по уважительной причине. Не смотря на то, что было
- ВВадим24 октября 2023Богатый язык, со-настройка с Лиссабоном, внимание к персоне гостя - 100 баллов из 100 достается Катерине за великолепную прогулку по
- SSergej16 октября 2023Экскурсия с Владимиром отличается своей уникальностью и отличается от других экскурсий своей оригинальностью. Таких экскурсий по таким местам не встречали. Любит Португалию и отлично знает её историю. Экскурсия прошла легко и незаметно. Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Музеи" можно забронировать 23 экскурсии от 45 до 600. Туристы уже оставили гидам 483 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 483 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август