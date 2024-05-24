Музеи и искусство Лиссабона

Найдено 23 экскурсии в категории «Музеи» в Лиссабоне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
278 отзывов
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
«как производители рома создали самый посещаемый музей в Лиссабоне»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 8 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
«Лиссабон — вовсе не город-музей, потому что каждый из его старых районов живёт своей современной жизнью»
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 10 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
«Национальный музей карет (закрыт по понедельникам)»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Уличное искусство Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
«Потом пойдем к элеватору Calcada da Gloria, здесь галерея стрит-арта под открытым небом GUA, установлены специальные панели и леса для художников»
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Еврейские тени в Лиссабоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Еврейские тени в Лиссабоне
Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе
Начало: Площадь Rossio
«Наша прогулка продолжится на крохотной площади, где совсем скоро откроется лиссабонский музей иудаизма»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 2 чел.
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
«Эвора — столица региона и город-музей»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 350 за всё до 8 чел.
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
«Музей церковного искусства, находящийся в южной башне собора Се»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Природные сокровища Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Природные сокровища Португалии
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
«В настоящее время Салинаш Риу-Майор — это живой музей под открытым небом с каменными улицами и деревянными домами, в которых расположились сувенирные лавки и рестораны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
600 за всё до 6 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
«У Музея фаду вы услышите звуки, которыми пропитаны старые районы Лиссабона: мелодии традиционного португальского романса»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Начало: Largo Luis de Camões
«Кроме того, я расскажу о проекте Crono, который побуждает художников превращать заброшенные здания в городские галереи и приближает Лиссабон к званию европейской столицы стрит-арта»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Моурария - побывать на родине фаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Моурария - побывать на родине фаду
Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Начало: В историческом центре
«Здесь нет туристической суеты и музеев мировой известности, но именно здесь вы сможете ощутить дух и притронуться к особому колориту истинного Лиссабона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Галуста Гюльбенкяна. Узнайте о жизни коллекционера и насладитесь шедеврами разных эпох и культур
Начало: В саду Jardim Amália Rodrigues
«В музее вы совершите путешествие по странам и стилям, эпохам и континентам:»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Покорить Лиссабон под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
«Затем с бокалом прохладного вина вы проплывете мимо культовых панорам исторического центра Лиссабона — увидите ансамбль площади Коммерции, Национальный Пантеон, вокзал Кайш-ду-Содре, недавно отремонтированную набережную и Музей электричества»
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
380 за всё до 4 чел.
Семь чудес Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
«В то время, когда в других странах кареты уходили в прошлое и уничтожались, королева Португалии Амелия решила собрать кареты в музее и выделила для этой задумки часть своего дворца»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
«Архитектура, музеи и паштейш-де-ната»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Жемчужины Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Жемчужины Лиссабона
«Самые лучшие виды, самые хорошие и недорогие рестораны и кафе, интересные магазины, рекомендации по музеям и галлереям и многое другое»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Белень: два расцвета Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
«Музей карет — память о XVIII веке»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
98 за всё до 8 чел.
Весь Лиссабон от порта и обратно! Для пассажиров в круизе
🚗 На машине
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
4 часа
Незабываемый круиз по Лиссабону: от Алфамы до Белена и обратно
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от узких улочек Алфамы до величественного Белена. Ваш личный путеводитель по истории и культуре
«Или вы можете самостоятельно посетить Национальный музей карет или дворец Ажуда, которые встретятся на нашем маршруте»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Стрит-арт Лиссабона: муралы, трамвай №28 и смотровые площадки
Погрузитесь в мир стрит-арта Лиссабона: от древних церквей до современных муралов и захватывающих видов на город
Начало: На площади Граса (Largo da Graça)
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 60 за человека
Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе
Мини-группа
2 часа
Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе
Открыть неожиданные факты о плитке, ставшей одной из самых узнаваемых визитных карточек Португалии
Начало: В центре Лиссабона
«И всё это — в Национальном музее азулежу, расположенном в стенах древнего монастыря, где покоится прах любимой королевы Португалии Доны Леонор»
Расписание: в четверг и пятницу в 11:00
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
45 за человека
Лиссабон в вашем скетчбуке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 135 за всё до 3 чел.
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
Начало: Возле дворца Келуш
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
50 за человека
Уличное искусство на LX Factory
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство на LX Factory
Прогуляться по арт-кварталу бывшей текстильной фабрики с искусствоведом
Начало: Возле LX Factory
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2 детей (7 и 1
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    год). Взрослые смогли отдохнуть, Анаит буквально отобрала детей и заменила няню)) старшая была в восторге, все было интересно и понятно. Мне кажется, мы посмотрели весь город, но не сильно устали потому что Анаит знает все лифты и секретные ходы:) настоятельно рекомендую! Мы пожалели, что не поехали с ней еще и в Синтру! Успехов ❤️

    Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2
  • A
    Andrei
    21 мая 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Если знакомиться с Лиссабоном, то только с таким удивительным гидом, как Анаит. Это было настоящим открытием для всей нашей группы
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    из четырех человек. Анаит сразу же располагает к себе, кажется,что знаешь ее много лет и встретился словно со старым другом. Ее любовь и страсть к городу пронизывает каждую улочку, каждый небольшой переулок, и это превращается в увлекательное путешествие. Она не только рассказывает о культуре и истории Лиссабона, но и вдохновляет на глубокое погружение в его атмосферу. Рассказы Анаит буквально влюбили нас в этот город. Немало важно и то, что она не сыпет цифрами, датами и событиями. Все очень в меру. Экскурсия по Лиссабону с Анаит- это незабываемые впечатления! Хочется возвращаться в этот солнечный город снова и снова! И за это ей огромное спасибо! И еще было очень здорово, что она угостила нас жижиньей, вишневым ликером. Мелочь, а приятно! Рекомендую от всей души и с легким сердцем!

  • С
    Саша
    20 мая 2024
    Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
    Хорошая экскурсия. Не больше и не меньше. Средневековые города, исторические справки и все такое. Я фанат интересных историй, но тут
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    мэтча как то не произошло, к сожалению. В последний момент перед экскурсией у Юлии сломалась машина и она прислала на замену коллегу. Машина, конечно, замечательная и спасибо экскурсоводу, что он после стольких часов за рулем смог нам рассказать достаточно много всего, но южных сказок не получилось. Может они получаются с Юлией, конечно, но мы никогда не узнаем 🥲

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Душевная экскурсия по Лиссабону
    Экскурсия с Оксаной пролетела на одном дыхании! Невероятно интересно, увлекательно, весело. И это притом, что мы были с 3 детьми и без коляски. Огромнейшее спасибо!
  • K
    Katerina
    29 апреля 2024
    Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна
    Мы в Лиссабоне уже несколько дней с ощущением что все посмотрели и больше не очень то есть куда девать время.
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    Искали чтото нестандартное, и увидели незнакомое имя - . Галуста Гульбенкян Большое спасибо Оле за нестандартно построеную экскурсию, с историей через судьбу семьи иммигранта, с комментариями профессионала влюбленного в дело искуствоведа - ожившую выставку, кофе и сад и незаметно пролетевшее время. Прекрасный музей с большим потенциалом экспозиции - и Оля как дирижер оживила и обьединила все его части

  • С
    Сергей
    15 апреля 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Чудесная экскурсия на одном дыхании! Вкусное начало с вишнёвой настойки, смена подъемов и спусков, история зданий и людей, неожиданно открывающиеся
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    пространства за фасадами и в итоге удивительное ощущение целостной картины исторического центра и ориентации в нём. Спасибо Анаит за великолепное проведение экскурсии и, особенно, за доброту, благожелательность и человечность. Здоровья и удачи!

  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2024
    Уличное искусство Лиссабона
    Экскурсия со Светланой нам очень понравилась. Были с тремя детьми школьного возраста. Светлана любезно принесла им баллончики с краской, чтобы
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    порисовать граффити. Полный детский восторг! Также показала нам тайные уголки Лиссабона, спрятанные от туриста, где оставили свои картины уличные художники. Парочку имен мы увезли с собой в памяти. Кроме того, Светлана охотно рассказывает и про другие достопримечательности города, показывает смотровые площадки, интересные улочки и пути, как удобнее передвигаться. Экскурсия гораздо интереснее и душевнее, чем классическая. В нашем случае вышло именно так. Так что если вам нужно первый раз познакомиться с Лиссабоном, то смело выбирайте Светлану. И город увидите, и граффити и душевно поболтаете.

  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Белен и эпоха мореплавателей
    Экскурсию проводила Татьяна, так как Ольга не смогла в этот день по уважительной причине. Не смотря на то, что было
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    очень холодно, дождь и сильный ветер в этот день, Татьяна смогла нам показать и рассказать всё что было запланировано. В ожидании открытия церкви, провели в прекрасной исторической кондитерской, куда попали, благодаря Татьяне практически без очереди. Спасибо за интересную экскурсию!

  • В
    Вадим
    24 октября 2023
    Душевная экскурсия по Лиссабону
    Богатый язык, со-настройка с Лиссабоном, внимание к персоне гостя - 100 баллов из 100 достается Катерине за великолепную прогулку по
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    городу. Легкость изложения и адаптивность материала, влюбленность в Португалию, ее столицу и близлежащий Океан + понимание ключевых причинно-следственных связей истории, экономики и культуры. Знакомство с территорией через людей, кто знает и любит место, где он живет. Если вам нужен не просто экскурсовод, а Проводник - вам к Катерине // 21.10.2023

    Богатый язык, со-настройка с Лиссабоном, внимание к персоне гостя - 100 баллов из 100 достается Катерине
  • S
    Sergej
    16 октября 2023
    Природные сокровища Португалии
    Экскурсия с Владимиром отличается своей уникальностью и отличается от других экскурсий своей оригинальностью. Таких экскурсий по таким местам не встречали. Любит Португалию и отлично знает её историю. Экскурсия прошла легко и незаметно. Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Душевная экскурсия по Лиссабону
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  3. Белен и эпоха мореплавателей
  4. Уличное искусство Лиссабона
  5. Еврейские тени в Лиссабоне
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Музеи" можно забронировать 23 экскурсии от 45 до 600. Туристы уже оставили гидам 483 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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