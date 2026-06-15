Синтра, мыс Рока и побережье: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
В «кукольном» дворцовом городке Синтра, полностью внесенном в список ЮНЕСКО, туристы услышат истории об алхимиках и масонах, писателях, меценатах и королях. Узнают о знаковой эпохе мореплавателей, прогуляются по эвкалиптовым лесам читать дальшеуменьшить
и знаменитым пляжам.
А также побывают на самой западной точке Европы с грандиозной панорамой и сногсшибательными природными спецэффектами.
В историческом центре Синтры, среди уютных улочек, лавок и магазинчиков, экскурсанты узнают, как охотничьи угодья стали домом королевской семьи, как 16 век и эпоха мореплавателей отразились на судьбе города. Также будет возможность посетить дворцы Монтсеррат и Пена за дополнительную плату.
В завершение экскурсии путешественники отправятся в местечко недалеко от деревушки Азеньяш ду Мар и остановятся на обед в нетуристическом ресторанчике-таверне, где за соседними столиками будут, скорее всего, лишь местные жители
🏰 Погружение в мистическую атмосферу дворца Кинта Регалейра
🌳 Прогулка по историческому центру Синтры
🌊 Визит на самую западную точку Европы
🍽 Обед в аутентичном ресторанчике у океана
🏞 Удивительные природные ландшафты и эвкалиптовые леса
Что можно увидеть
Кинта Регалейра
Старый город Синтры
Королевский национальный дворец
Дворец Монтсеррат
Дворец Пена
Мыс Рока
Описание экскурсии
Тайны дворца Кинта Регалейра
Мы начнем с самого мистического и загадочного объекта в Синтре — Кинта Регалейра. Построен он по заказу эксцентричного миллионера Антониу Монтейру, вхожего в круги масонов, увлекающегося мистицизмом и даже алхимией. О секретах этого дворца и его владельца вы обязательно узнаете во время экскурсии.
Прогулка по Старому городу
В историческом центре, среди уютных улочек, лавок и магазинчиков, вы узнаете, как охотничьи угодья на долгие века стали домом королевской семьи; как 16 век и эпоха мореплавателей отразились на судьбе Синтры; услышите о любовницах и интригах самого красивого короля бастарда в истории Португалии. Кроме того, я расскажу об особенностях ландшафта, климата, местной природы, градостроения и о том, как быть, если землетрясение случится вновь. Также вы снаружи осмотрите Королевский национальный дворец: познакомитесь с архитектурой и дизайном этого памятника, в который вносила лепту каждая новая монаршая семья, и услышите о его скандалах, интригах и сплетнях.
А еще вы за доплату можете посетить на выбор:
Дворец Монтсеррат — здесь вы узнаете о лорде Байроне, сэре Френсисе Куке и других знаменитых личностях, которые попали в плен этого сооружения и провели в нем немалую часть жизни. Прогуляетесь по жемчужине комплекса: парку с удивительными растениями со всего света.
Дворец Пена — знаменитый дворцовый комплекс, построенный эксцентричным принцем «художником» Фернанду на самой вершине холмов Синтры. Здесь провела свои последние на троне последняя августейшая семья Португалии.
Секретное место на побережье и обед у океана
После Синтры отправимся в местечко недалеко от деревушки Азеньяш ду Мар и остановимся на обед в нетуристическом ресторанчике-таверне, где за соседними столиками вы увидите, скорее всего, лишь местных жителей. А после я покажу вам мое любимое место на побережье, где встречаются скалы, небо и стихия океана.
Мыс Рока
В одном из самых впечатляющих природных мест Португалии вы увидите схватку двух стихий, в полной мере ощутите мощь океана и откроете головокружительные виды.
И возвращение в Лиссабон через живописный природный парк Сьерра-де-Синтра, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
Продление экскурсии (до 9 часов) и дополнительный осмотр дворца Монсеррат или дворца Пена: €50
Входные билеты: — Кинта Регалейра — €16/взрослого, €10/ребенка — Дворец Монтсеррат — €12/взрослого, €9/ребенка (посещение по желанию) — Дворец Пена — €15/человека (посещение по желанию) — Национальный дворец осматриваем снаружи, билеты не нужны
Еда и напитки (по желанию)
Вопросы трансфера
Трансфер входит в стоимость экскурсии
Экскурсию я провожу на своем личном транспорте, автомобиль вместительный и легко подойдет для групп от 1 до 6 человек
Место встречи прошу оговорить при бронировании экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лиссабоне и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2158 туристов
Я перебралась в Португалию 9 лет назад, оставив мегаполис позади. И в замечательном, солнечном Лиссабоне открыла для себя дело по душе и наконец-то обрела счастье. А теперь у нас собралась читать дальшеуменьшить
целая команда моих коллег и друзей-гидов, за которых я ручаюсь как за себя.
Ольга знает всё о пешеходном Лиссабоне, а также училась на сомелье: не упустите возможность расспросить ее о винах и истории города.
Стас. Про него туристы говорят, что он наша вишенка на торте. Он с детства вырос в стране, имеет высшее образование в сфере туризма, весельчак и невероятно добрый парень, откроет вам все прелести автопрогулок по округе.
Португалия замечательная страна, дружелюбная и гостеприимная, но таит в себе множество интересного и скрытого, чего не найти на страницах обычных путеводителей. Хорошо, если рядом будут люди, которые знают местный язык, любят город и португальскую культуру и смогут поделиться тем «ключиком», который откроет ваше сердце этой стране.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
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Э
Элана
Если вы так же, как и мы, хотите вкусить все самое топовое, что есть в Синтре - вам к Даше! Счастливым случайным образом, спутав даты экскурсии, я наткнулась на тур читать дальшеуменьшить
от Даши, в итоге выдернув ее к нам практически из аэропорта (джетлаг ей, кстати, не помешал оставаться «включенной» и рассказывать нам кучу пикантных подробностей касательно истории страны, особенностей местных жителей и вообще много чего (многогранная личность Дарья😎)! Так вот, мы даже не заметили, как пролетело время, пока изучали сады дворца Пена, центр Синтры, загадочную Кинту-да-Регалейра. А после вкусненького плотного обеда в местной таверне у донны Паулы мы направились в открыточную деревушку Азеньюш-ду-Мар, побегали по Яблочному пляжу и чуть было не стали героями современной версии «Унесенных ветром» на мысе Рока! Каждое мгновенье было незабываемым! В Лиссабон возвращались под специальный плейлист Даши с фаду на любой вкус! 🤌🏻Рекомендуем от души!
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T
Tamara
Мы с большим удовольствием вспоминаем день, который провели на этой экскурсии. Даша очень глубоко погружена в материал, обладает прекрасно поставленной речью и просто классный компаньон с душевными историями о португальских буднях. Спасибо!
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Е
Елизавета
Дарья невероятный рассказчик! Увлекательное повествование и внимание к каждому участнику. Сама экскурсия потрясающая - виды, история, все было супер!
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Назиля
Магия случилась! И это благодаря Дарье. С первой минуты нашего знакомства, мы очутились на одной волне. Легко, красиво, с юмором. Дарья - отличный гид, прекрасный рассказчик, с ней будет интересно читать дальшеуменьшить
и детям, и молодежи, и людям преклонного возраста. Организация экскурсии на хорошем уровне - ни одной минуты не проведено впустую, Программа также очень интересная. Мы очутились и в другой эпохе, и ощутили силу океана, и попробовали великолепную кухню Португалии. Расставались уже большими друзьями!!! Дарья - успехов Вам, процветания и всего самого светлого и доброго!!!
+2
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М
Михаил
Экскурсия с Дашей была просто топ. Брали экскурсию для двоих. Было весело и интересно. В экскурсии понравилось всё, но особенно вайб. Пару раз я буквально орал чаечкой с Дашиных шутеек читать дальшеуменьшить
и рассказов.
Секретный пляж по нашему общему мнению оказался даже более впечетляющим чем мыс Рока. Обед в аутентичном деревенском ресторанчике у доны Паулы был безумно вкусным и споровождался прекрасным местным вином.
В общем, поездка на мыс Рока с Дашей -- однозначный рекомендасьён.
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А
Андрей
Даша, большое тебе спасибо за незабываемую экскурсию и общение с тобой! День пролетел на одном дыхании! Прекрасная подача материала, много интересных фактов и конечно же юмор такого замечательного человека сделали наш день! Было безумно красиво, увлекательно и конечно же вкусно!
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