В «кукольном» дворцовом городке Синтра, полностью внесенном в список ЮНЕСКО, туристы услышат истории об алхимиках и масонах, писателях, меценатах и королях. Узнают о знаковой эпохе мореплавателей, прогуляются по эвкалиптовым лесам

и знаменитым пляжам. А также побывают на самой западной точке Европы с грандиозной панорамой и сногсшибательными природными спецэффектами. В историческом центре Синтры, среди уютных улочек, лавок и магазинчиков, экскурсанты узнают, как охотничьи угодья стали домом королевской семьи, как 16 век и эпоха мореплавателей отразились на судьбе города. Также будет возможность посетить дворцы Монтсеррат и Пена за дополнительную плату. В завершение экскурсии путешественники отправятся в местечко недалеко от деревушки Азеньяш ду Мар и остановятся на обед в нетуристическом ресторанчике-таверне, где за соседними столиками будут, скорее всего, лишь местные жители

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайны дворца Кинта Регалейра

Мы начнем с самого мистического и загадочного объекта в Синтре — Кинта Регалейра. Построен он по заказу эксцентричного миллионера Антониу Монтейру, вхожего в круги масонов, увлекающегося мистицизмом и даже алхимией. О секретах этого дворца и его владельца вы обязательно узнаете во время экскурсии.

Прогулка по Старому городу

В историческом центре, среди уютных улочек, лавок и магазинчиков, вы узнаете, как охотничьи угодья на долгие века стали домом королевской семьи; как 16 век и эпоха мореплавателей отразились на судьбе Синтры; услышите о любовницах и интригах самого красивого короля бастарда в истории Португалии. Кроме того, я расскажу об особенностях ландшафта, климата, местной природы, градостроения и о том, как быть, если землетрясение случится вновь. Также вы снаружи осмотрите Королевский национальный дворец: познакомитесь с архитектурой и дизайном этого памятника, в который вносила лепту каждая новая монаршая семья, и услышите о его скандалах, интригах и сплетнях.

А еще вы за доплату можете посетить на выбор:

Дворец Монтсеррат — здесь вы узнаете о лорде Байроне, сэре Френсисе Куке и других знаменитых личностях, которые попали в плен этого сооружения и провели в нем немалую часть жизни. Прогуляетесь по жемчужине комплекса: парку с удивительными растениями со всего света.

— здесь вы узнаете о лорде Байроне, сэре Френсисе Куке и других знаменитых личностях, которые попали в плен этого сооружения и провели в нем немалую часть жизни. Прогуляетесь по жемчужине комплекса: парку с удивительными растениями со всего света. Дворец Пена — знаменитый дворцовый комплекс, построенный эксцентричным принцем «художником» Фернанду на самой вершине холмов Синтры. Здесь провела свои последние на троне последняя августейшая семья Португалии.

Секретное место на побережье и обед у океана

После Синтры отправимся в местечко недалеко от деревушки Азеньяш ду Мар и остановимся на обед в нетуристическом ресторанчике-таверне, где за соседними столиками вы увидите, скорее всего, лишь местных жителей. А после я покажу вам мое любимое место на побережье, где встречаются скалы, небо и стихия океана.

Мыс Рока

В одном из самых впечатляющих природных мест Португалии вы увидите схватку двух стихий, в полной мере ощутите мощь океана и откроете головокружительные виды.

И возвращение в Лиссабон через живописный природный парк Сьерра-де-Синтра, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

Продление экскурсии (до 9 часов) и дополнительный осмотр дворца Монсеррат или дворца Пена: €50

Входные билеты:

— Кинта Регалейра — €16/взрослого, €10/ребенка

— Дворец Монтсеррат — €12/взрослого, €9/ребенка (посещение по желанию)

— Дворец Пена — €15/человека (посещение по желанию)

— Национальный дворец осматриваем снаружи, билеты не нужны

— Кинта Регалейра — €16/взрослого, €10/ребенка — Дворец Монтсеррат — €12/взрослого, €9/ребенка (посещение по желанию) — Дворец Пена — €15/человека (посещение по желанию) — Национальный дворец осматриваем снаружи, билеты не нужны Еда и напитки (по желанию)

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