Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски

Погрузиться в атмосферу мистических замков, открыть обаяние элитных курортов и ощутить власть стихий

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7 отзывов
В «кукольном» дворцовом городке, полностью внесенном в Юнеско, вы услышите истории об алхимиках и масонах, писателях, меценатах и королях.

Узнаете о знаковой эпохе мореплавателей, прогуляетесь по эвкалиптовым лесам и знаменитым пляжам.

А также побываете на самой западной точке Европы с грандиозной панорамой и сногсшибательными природными спецэффектами.
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Тайны королевской Синтры

Возле самого мистического и таинственного объекта в Синтре — Кинта Ригалейра — вы услышите мифы о его владельце алхимике и древних тайных сообществах. Осматривая дворец Монтсеррат, узнаете о лорде Байроне, сэре Френсисе Куке и других знаменитых личностях, которые попали в плен этого сооружения и провели в нем немалую часть жизни. Прогуляетесь по жемчужине комплекса — парку с удивительными растениями со всего света. Осмотрите королевский национальный дворец, где я расскажу о его скандалах, интригах и сплетнях. А также познакомитесь с архитектурой и дизайном памятника, в который вносила лепту каждая новая королевская семья.

Прогулка по Старому городу

В историческом центре, среди уютных улочек, лавок и магазинчиков, вы узнаете, как охотничьи угодья на долгие века стали домом королевской семьи; как 16 век и эпоха мореплавателей отразились на судьбе Синтры; услышите о любовницах и интригах самого красивого короля бастарда в истории Португалии. Кроме того, я расскажу об особенностях ландшафта, климата, местной природы, градостроения и о том, как быть, если землетрясение случится вновь.

Мыс Рока и побережье Кашкаиша

В одном из самых впечатляющих природных мест Португалии вы увидите схватку двух стихий, в полной мере ощутите мощь океана и откроете головокружительные виды. А на побережье Кашкаиша со знаменитой косой пляжей Гинча и Пасть дьявола узнаете о самых богатых районах Лиссабонской Ривьеры и ее «подводных камнях». Если пожелаете, устроим перерыв на обед — по ходу программы всегда можно будет сделать вкусную остановку в одном из настоящих традиционных ресторанов для местных.

В Лиссабон вы вернетесь по прибрежной романтической дороге вдоль океана, а также проедете район Белен — одну из визитных карточек Лиссабона.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер и небольшой вкусный презент входят в стоимость
  • Еда, напитки и входные билеты оплачиваются отдельно: Кинта Регалейра — 8 евро/взрослого, 5 евро/ребенка; дворец Монтсеррат — 8 евро/взрослого, 6.5 евро/ребенка.
  • Национальный дворец осматриваем снаружи, билеты не нужны

Вопросы трансфера

  • Экскурсию я провожу на своем личном транспорте, автомобиль вместительный и легко подойдет для групп от 1 до 3/4 человек
  • Место встречи прошу оговорить при бронировании экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лиссабоне и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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