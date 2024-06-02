1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€50 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€48 за человека
Индивидуальная
5 часов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
40€32 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Еврейские тени в Лиссабоне
Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе
Начало: Площадь Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от €156 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Тайны куртизанок Лиссабона: ночная жизнь и история
Погрузитесь в мир ночного Лиссабона, открыв для себя истории знаменитых куртизанок и тайные уголки города
Начало: Площадь Руссиу
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
€45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180€153 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
€27 за человека
Индивидуальная
3 часа
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Сегодня в 10:30
1 июля в 10:30
€120 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
Групповая экскурсия «Такой разный Лиссабон»: история, архитектура, вкусы
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: в среду в 14:30, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 14:30
26€24 за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Начало: на вокзале Сетубала
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкие секреты Лиссабона
Попробовать шедевры португальской выпечки и открыть культовые кондитерские города
Начало: На площади Россиу
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €65 за человека
Квест
3.5 часа
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы
Начало: На площади Реставраторов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Моурария - побывать на родине фаду
Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Начало: В историческом центре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Познакомиться с центром Лиссабона и научиться самостоятельно ориентироваться в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Квест
4 часа
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: инструкция по применению - путеводитель для будущих жителей
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Начало: Районе Салданья
10 июня в 11:00
11 июня в 13:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€41 за человека
Индивидуальная
2 часа
Волшебный Обидуш: индивидуальная экскурсия по средневековому городу
Обидуш очарует вас своими идиллическими улочками, старинными церквями и величественным замком. Узнайте о богатой истории города и его современных традициях
Начало: В Обидуше, у главных городских ворот
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Жизнь старого Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
Начало: На площади Россио
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: глава первая
Прогуляться по колоритной Алфаме и роскошной Байше, следуя за историей города
Начало: на Praça dos Restauradores
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Очень рекомендую экскурсию с Валерией. Даже тем,кто не в теме будет интересно и полезно. Когда попадаешь на таких гидов,как Валерия,радуешься,что время проводишь с огромной пользой,с пополнением своего кругозора и знаний. Спасибо Валерии за труд и,конечно,рекомендую всем!!!!
- ЕЕлена1 июня 2024Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
- ААнжелика1 июня 2024Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
- ААлександр31 мая 2024Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
- ААнна29 мая 2024Спасибо большое Валерии за увлекательную и очень насыщенную экскурсию, полную юмора и историй о знаменитых куртизанках Лиссабона. Знакомые места открылись для нас с новой стороны.
- ЗЗоя28 мая 2024Абсолютно прекраснейший гид 😍😍 Валерия! Мы остались в восторге 🫶 и в следующий приезд в Лиссабон пойдем на все ее экскурсии! Безумно интересная экскурсия и харизматичная и позитивная Лера. Спасибо большое! супер довольны!
- JJanna28 мая 2024Спасибо большое Юле за чудесную экскурсию. Очень информативно,интересно,динамично! И сама Юля очень обаятельная!
- ССветлана27 мая 2024Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
- ЮЮлия27 мая 2024Все очень понравилось! Татьяне огромное спасибо за все!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Пешеходные»
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