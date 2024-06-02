Пешие экскурсии-прогулки в Лиссабоне с экскурсоводом

Найдено 96 экскурсий в категории «Пешеходные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €15, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Тайны королевского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
50 за человека
Прекрасный Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
102 отзыва
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Тайны масонов Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
24 отзыва
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
55 за человека
Разгадать Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
278 отзывов
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 8 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
120 за всё до 5 чел.
Тайны Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
199 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
48 за человека
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 10 чел.
Открыть загадочную Синтру
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Нетуристический Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Уличное искусство Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Лиссабон, который покорит ваше сердце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
214 отзывов
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Пешком по старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
9 отзывов
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
4032 за человека
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
303 отзыва
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Еврейские тени в Лиссабоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Еврейские тени в Лиссабоне
Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе
Начало: Площадь Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Лиссабон - древняя столица Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Тайны куртизанок Лиссабона 18+
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
Тайны куртизанок Лиссабона: ночная жизнь и история
Погрузитесь в мир ночного Лиссабона, открыв для себя истории знаменитых куртизанок и тайные уголки города
Начало: Площадь Руссиу
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Тайны португальского Вифлеема: Белен
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180153 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
10 отзывов
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Тайны еврейского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от 65 за всё до 10 чел.
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
27 за человека
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Сегодня в 10:30
1 июля в 10:30
120 за всё до 6 чел.
Такой разный Лиссабон
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
365 отзывов
Групповая экскурсия «Такой разный Лиссабон»: история, архитектура, вкусы
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: в среду в 14:30, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 14:30
2624 за человека
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Начало: на вокзале Сетубала
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Сладкие секреты Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сладкие секреты Лиссабона
Попробовать шедевры португальской выпечки и открыть культовые кондитерские города
Начало: На площади Россиу
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 65 за человека
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
2 отзыва
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы
Начало: На площади Реставраторов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200 за всё до 10 чел.
Чудеса и роскошь района Белень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Моурария - побывать на родине фаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Моурария - побывать на родине фаду
Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Начало: В историческом центре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Познакомиться с центром Лиссабона и научиться самостоятельно ориентироваться в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Имперский Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
1 отзыв
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Лиссабон: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Лиссабон: инструкция по применению - путеводитель для будущих жителей
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Начало: Районе Салданья
10 июня в 11:00
11 июня в 13:00
150 за всё до 6 чел.
Белень - пристань первооткрывателей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
41 за человека
Волшебный Обидуш
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Волшебный Обидуш: индивидуальная экскурсия по средневековому городу
Обидуш очарует вас своими идиллическими улочками, старинными церквями и величественным замком. Узнайте о богатой истории города и его современных традициях
Начало: В Обидуше, у главных городских ворот
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 7 чел.
Жизнь старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Жизнь старого Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
Начало: На площади Россио
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Лиссабон: глава первая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Лиссабон: глава первая
Прогуляться по колоритной Алфаме и роскошной Байше, следуя за историей города
Начало: на Praça dos Restauradores
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Жемчужины Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Жемчужины Лиссабона
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Душа Португалии - Фаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Душа Португалии - Фаду
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Тайны масонов Лиссабона
    Очень рекомендую экскурсию с Валерией. Даже тем,кто не в теме будет интересно и полезно. Когда попадаешь на таких гидов,как Валерия,радуешься,что время проводишь с огромной пользой,с пополнением своего кругозора и знаний. Спасибо Валерии за труд и,конечно,рекомендую всем!!!!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пешком по старому городу
    Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
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    в Афинах и прекрасно знаю, что это такое отгулять 4 часа в жару и быть терпеливым к требованию клиентов. Татьяна помогла на избежать туристическим толп, сэкономить на проезде и к концу экскурсии мы почувствовали, что гуляем по городу с другом. Спасибо большое, побольше бы таких чутких и понимающих гидов.

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
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    лифте и наслушался интереснейших историй про Лиссабон. От средних веков до наших дней, для каждой эпохи у Юлии есть множество рассказов, которые слушаешь, открыв рот. Люди Лиссабона и сам город стали мне роднее после похода по городу с Юлией.

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
    читать дальше

    совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.

    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря наБыли впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Тайны куртизанок Лиссабона 18+
    Спасибо большое Валерии за увлекательную и очень насыщенную экскурсию, полную юмора и историй о знаменитых куртизанках Лиссабона. Знакомые места открылись для нас с новой стороны.
  • З
    Зоя
    28 мая 2024
    Тайны королевского Лиссабона
    Абсолютно прекраснейший гид 😍😍 Валерия! Мы остались в восторге 🫶 и в следующий приезд в Лиссабон пойдем на все ее экскурсии! Безумно интересная экскурсия и харизматичная и позитивная Лера. Спасибо большое! супер довольны!
  • J
    Janna
    28 мая 2024
    Такой разный Лиссабон
    Спасибо большое Юле за чудесную экскурсию. Очень информативно,интересно,динамично! И сама Юля очень обаятельная!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Тайны еврейского Лиссабона
    Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Пешком по старому городу
    Все очень понравилось! Татьяне огромное спасибо за все!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Истории старого Лиссабона
  2. Тайны королевского Лиссабона
  3. Прекрасный Лиссабон
  4. Тайны масонов Лиссабона
  5. Разгадать Лиссабон за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Пешеходные" можно забронировать 96 экскурсий и билетов от 15 до 270 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2736 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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