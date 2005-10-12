Экскурсия из Лиссабона в Назаре.

Назаре — старинная рыбацкая деревушка, в которой сохранилась аутентичная атмосфера, один из самых известных морских курортов Португалии. Длина его широкого пляжа составляет около 1 км. Вдоль него построена красивая набережная.

На пляжах возможно искупаться в водах Атлантического океана, принять солнечную ванну, полюбоваться яркой зеленью, изучить вкуснейшие блюда — только здесь возможно попробовать знаменитую рыбу 🐟 робалу — Назаре (только здесь вкус рыбы необыкновенный и сочный).

Достопримечательности Назаре: