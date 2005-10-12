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Назаре — навстречу волне

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Мы отправимся в Назаре — старинную рыбацкую деревушку, в которой сохранилась аутентичная атмосфера.

Но главное, зачем все сюда приезжают, это побережье Атлантического океана.

Длина широкого пляжа Назаре составляет около 1 км, а вдоль него построена красивая набережная по которой все любят неспешно гулять 👣.

Вас ждет обзорная экскурсия ⛳ по городу, самые красивые 🤩 места Назаре, и вкуснейшие блюда, которые можно найти только здесь.

Например, вы сможете попробовать знаменитую рыбу 🐟 робалу — Назаре.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €65 за человека

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Назаре — навстречу волне
Назаре — навстречу волне

Что вы увидите

  • Назаре
Экскурсия из Лиссабона в Назаре.
Назаре — старинная рыбацкая деревушка, в которой сохранилась аутентичная атмосфера, один из самых известных морских курортов Португалии. Длина его широкого пляжа составляет около 1 км. Вдоль него построена красивая набережная.
На пляжах возможно искупаться в водах Атлантического океана, принять солнечную ванну, полюбоваться яркой зеленью, изучить вкуснейшие блюда — только здесь возможно попробовать знаменитую рыбу 🐟 робалу — Назаре (только здесь вкус рыбы необыкновенный и сочный).

Достопримечательности Назаре:

  • Главные достопримечательности 🏛️ Назаре связаны с Черной Мадонной и легендами о ней. Одна из них — часовня Памяти (Capela da Memória), стоящая на месте обретения священной реликвии. Это крошечное сооружение квадратной формы, куда на протяжении стекались паломники со всей Европы.
  • Вторая достопримечательность — церковь ⛪ Богоматери, построенная в 1377 г., когда часовня Памяти перестала вмещать всех верующих, желающих вознести молитву Черной Мадонне. Этот храм неоднократно перестраивался, и в настоящее время является образцом стиля барокко.
  • Экскурсия в Назаре включают в себя знакомство с фортом Сау-Мигел-Арканжу (Forte de São Miguel Arcanjo), построенном в 1577 г. по распоряжению короля Себастьяна I на мысу для защиты от нападений марокканских, алжирских, норманнских пиратов. Во время Наполеоновских войн форт был занят французскими солдатами, которых впоследствии выгнали португальские крестьяне.
  • В ноябре 2011 г. американец Гарретт Макнамара именно здесь покорил волну в 30 метров, тем самым побив рекорд Гиннесса.
  • Волны-гиганты образуются прямо перед Маяком Forte de são Miguel Arcanjo.
  • Всё дело в Океаническом дне — Каньоне Назаре, перпендикулярно отходящем на 170 км от берега. Самая глубокая точка этого ущелья 5 км, к берегу же стремительно уменьшается, образуя своеборазный трамплин для волн-гигантов. Кроме этого здесь проходит сильное подводное течение усиливающее эффект волн-убийц, как именуют их местные.
  • Максимальной мощи волны достигают в осенне-зимний период. Если есть цель лицезреть это буйство стихии с человеком, то необходимо посмотреть расписание соревнований на сёрф сайтах и отправляться сюда в эти даты.
  • Ещё одна достопримечательность Назаре является фуникулер 🚠, удобное транспортное средство, позволяющее быстро добраться от нижней части поселка к верхней. Его длина составляет 318 м, время в пути — 3 минуты. Фуникулер был введен в строй в 1889 г. После аварии в 1963 г. он пять лет не действовал. Затем его электрифицировали, и с тех пор невозможно представить себе жизнь Назаре без фуникулера.
  • Экскурсия проходит с русскоговорящим сопровождающим.
  • В ходе экскурсии 🧭 предоставляется свободное время.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Назаре — навстречу волне
Назаре — навстречу волне
Назаре — навстречу волне
Назаре — навстречу волне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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