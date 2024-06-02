Групповые экскурсии Лиссабона

Найдено 41 экскурсия в категории «Групповые» в Лиссабоне на русском языке, цены от €15, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
Тайны масонов Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
24 отзыва
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
55 за человека
Тайны Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
199 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
48 за человека
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
88 за человека
От статуи Христа до мыса Рока
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
203 отзыва
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за человека
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
9 отзывов
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
4032 за человека
Ежедневная прогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
303 отзыва
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Тайны куртизанок Лиссабона 18+
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
Тайны куртизанок Лиссабона: ночная жизнь и история
Погрузитесь в мир ночного Лиссабона, открыв для себя истории знаменитых куртизанок и тайные уголки города
Начало: Площадь Руссиу
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Тайны португальского Вифлеема: Белен
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Загадки Кинта да Регалейра
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Загадки Кинта да Регалейра
Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры
Начало: Вокзал Россио
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
51 за человека
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке: групповая экскурсия в Лиссабоне
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за человека
Такой разный Лиссабон
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
365 отзывов
Групповая экскурсия «Такой разный Лиссабон»: история, архитектура, вкусы
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: в среду в 14:30, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 14:30
2624 за человека
Белень - пристань первооткрывателей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
41 за человека
Белен: время открытий
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
8 отзывов
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и субботу в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
39 за человека
Райские сады Будды
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Райские сады Будды
Путешествие из Лиссабона в, пожалуй, самое необычное место в Португалии
Начало: В районе метро Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за человека
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 июня в 19:00
50 за человека
Весь Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
51 отзыв
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
41 отзыв
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по средам,субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
39 за человека
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
10 отзывов
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
Расписание: По субботам в 9:00
16 июня в 08:30
22 июня в 08:30
85 за человека
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
Начало: Площадь Restauradores (одноименное метро)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 за человека
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: по воскресеньям 9:00
15 июня в 08:30
21 июня в 08:30
55 за человека
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Чт 8:30
13 июня в 11:15
27 июня в 11:15
79 за человека
Обзорная экскурсия по городу Порту
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия по городу Порту
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Воскресение 8:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
45 за человека
Ужин со спектаклем Фаду
Мини-группа
2.5 часа
Романтический ужин с Фаду в Лиссабоне: культурное погружение
Проведите вечер в атмосфере страсти и мелодий Фаду, открывая для себя душу португальской музыки
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Чт, пт, вс в 20:00
Завтра в 20:00
13 июня в 20:00
84 за человека
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
🚌 На автобусе
Мини-группа
8.5 часов
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
105 за человека
Обидуш - Баталья - Алкобаса - Назаре
🚌 На автобусе
Мини-группа
8.5 часов
Обидуш - Баталья - Алкобаса - Назаре
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Пятница 8:30
20 июня в 07:30
4 июля в 07:30
85 за человека
Назаре - навстречу волне
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Назаре - навстречу волне
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вт, пт с 15.00 до 19.00
11 июня в 15:00
14 июня в 15:00
65 за человека
Монсанто
🚌 На автобусе
Мини-группа
10.5 часов
Монсанто
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: По средам в 07:30
12 июня в 07:30
19 июня в 07:30
100 за человека
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник,Четверг, Пятница, Суббота,Воскресенье 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
60 за человека
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
70 за человека
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Начало: Отель
Расписание: По понедельникам 08.00-17.30
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
85 за человека
Провинциальная Португалия: от рыбацких поселений до Величественных дворцов
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Провинциальная Португалия: от рыбацких поселений до Величественных дворцов
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Среда 14:00
15 июня в 14:00
21 июня в 14:00
55 за человека
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: ср 8.00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе
Мини-группа
2 часа
Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе
Открыть неожиданные факты о плитке, ставшей одной из самых узнаваемых визитных карточек Португалии
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: в четверг и пятницу в 11:00
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
45 за человека
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Познакомиться с одним из самых атмосферных курортов Лиссабонской Ривьеры
Начало: Рядом с ж/д станцией Кашкайш
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
55 за человека
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
Рассмотреть город во всех деталях и узнать повседневные секреты его жителей
Начало: В парке Эдуарда VII
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
65 за человека
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
Начало: Возле дворца Келуш
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
50 за человека
По следам Великого Лиссабонского землетрясения
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
37 за человека
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке
Начало: У Кафедрального собора
Расписание: во вторник в 10:15
11 июня в 10:15
18 июня в 10:15
60 за человека
Криминальный Лиссабон (18+)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Криминальный Лиссабон (18+)
Пройти по преступной стороне города - для любителей dark tourism
Начало: возле метро Cais do Sodré
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Тайны масонов Лиссабона
    Очень рекомендую экскурсию с Валерией. Даже тем,кто не в теме будет интересно и полезно. Когда попадаешь на таких гидов,как Валерия,радуешься,что время проводишь с огромной пользой,с пополнением своего кругозора и знаний. Спасибо Валерии за труд и,конечно,рекомендую всем!!!!
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    От статуи Христа до мыса Рока
    Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное! Я заказала экскурсию накануне
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    дня рождения, и так получилось, что была одна именно в этот день. Елена не отказала и не перенесла экскурсию, чем меня приятно удивила - я была уже настроена перенести в случае чего на другой день. И это было необыкновенно. Статуя Христа, пасть Дьявола, пляж серферов и особенно мыс Рока🥹 я реально там расплакалась от избытка чувств - это невероятно, когда твоя мечта сбывается. Да еще с таким замечательным гидом. Лена, не устану повторять - вы моя фея-крестная! Влюбить в страну всего за один день, показать столько замечательных мест. Уже вернувшись домой, не перестаю пересматривать фото и видео с той поездки. Если вы едете один, Елена найдет нужные ракурсы, снимет топовые фото и видео вместе с вами, это огромный плюс. Без посещения этих мест, мое путешествие в Португалию было бы не полным, и я бы не увидела столько красоты. А океан завораживает, это мощь, стихия! В общем, я влюблена в Португалию. И в следующий раз только с Еленой! Спасибо 🙏

    Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Тайны куртизанок Лиссабона 18+
    Спасибо большое Валерии за увлекательную и очень насыщенную экскурсию, полную юмора и историй о знаменитых куртизанках Лиссабона. Знакомые места открылись для нас с новой стороны.
  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • J
    Janna
    28 мая 2024
    Такой разный Лиссабон
    Спасибо большое Юле за чудесную экскурсию. Очень информативно,интересно,динамично! И сама Юля очень обаятельная!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город
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    без стресса как и куда дойти. Маршрут был удобно продуман без поднятий вверх👍🏼. Денис познакомил нас с интересными фактами истории и современности, которые мы бы вряд ли узнали просто ходя по городу. Денису удалось окунуть нас в историю города, чтобы мы при этом не устали от дат и имён 🙂 Отдельное спасибо за рекомендацию зайти и попробовать pastel de Nata именно в Pastelaria Santo António 😍 Их вкус действительно отличается (например от Castro. Было хорошо немного отдохнуть там на втором этаже во второй половине экскурсии. Само место также очень атмосферное. Денис, спасибо за приятное время!

    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и былоДенис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было
  • А
    Анжела
    26 мая 2024
    Тайны куртизанок Лиссабона 18+
    Мы, группа из 7ми врослых, имели удовольствие встретить Валерию для проведения очень необычной экскурсии «Тайны куртизанок Лиссабона 18+»".. Это была
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    одна из топовых экскурсий на протяжении нашей поездки по Португалии… Валерия - интереснейший человек, ее обширные знания, чувство юмора и страсть в освещении такой непростой темы, да и просто в освещении исторических событий, связанных с Лиссабоном тех и не только лет, была просто восхитительной. Если вы любите неизбитые маршруты, необычные темы и профессионалов своего дела, то без всякого сомнения - Валерия это тот кто вам нужен… Рекомендуем рекомендуем рекомендуем!!! Спасибо вам, Валерия и удачи!!! С глубоким уважением Анжела & Ко

  • S
    Schulz
    25 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
  • R
    Ramona
    23 мая 2024
    Весь Лиссабон за 2 часа
    Спасибо, все очень понравилось! Максим, очень хорошо провел экскурсию ☀️😇
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли город, узнали много интересных исторических фактов. Денис хороший рассказчик. 👍
    Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
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  3. Тайны масонов Лиссабона
  4. Тайны Лиссабона
  5. Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
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