16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Волшебный Обидуш

Давайте заглянем за крепостные стены города, название которого в переводе значит «цитадель». Белоснежные домики с красной черепицей и всего две тихие улочки, ароматы душистой герани и традиционных приморских блюд — здесь все напоминает иллюстрации к сказкам. Я расскажу историю Обидуша, «города королевы», «города вишнёвки», «шоколадной столицы Португалии» и покажу главные достопримечательности — старинный замок и церковь Санта-Мария.

Захватывающие пейзажи Назаре

Следом мы направимся в уютный рыбацкий городок, известный высочайшими волнами в мире. Вы увидите профессиональных серферов, покоряющих морских исполинов, услышите легенду о чудесном спасении местного короля Девой Марией и заглянете в исторический район города Ситиу. Мы осмотрим храм Богоматери и часовню, где прежде хранилась Черная Мадонна, а после сможем посетить смотровую площадку и прогуляться по дорожке над пропастью.

Алкобаса — маленький город и большой монастырь

Может показаться, что Алкобаса — обычный провинциальный городок. Однако, увидев грандиозное аббатство «Санта-Мария де Алкобаса» и узнав неординарную историю любви короля Педру и Инеш ди Каштру, вы уже не забудете эти края. Я поделюсь местными легендами и преданиями, расскажу о строительстве монастырского комплекса, обращу внимание на неприметные архитектурные детали и объясню, почему аббатство считается шедевром цистерцианского готического искусства.

Баталья и самый красивый монастырь Португалии

Доминиканский монастырь в стиле поздней готики и город помнят грандиозное сражение за португальский трон. Его историяне не просто впечатлит вас, но поможет открыть и лучше понять характер коренных португальцев.