16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья

Подняться на крепостную стену, увидеть «волны-убийцы» и прогуляться по великолепному аббатству

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Приготовьтесь к погружению вглубь столетий — мы едем в старинные португальские городки, хранящие легенды о королях, рыцарях и монахах.

Милый Обидуш, спрятанный за оборонительными стенами, красивейший Назаре, привлекающий самых смелых серферов мира, а также Алкобаса и Баталья, хранящие великолепные сокровища, очаруют вас своим провинциальным шармом.
70 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — на площади Restouradores
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У этой экскурсии16 отзывов
4.88
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья

Что вас ожидает

Волшебный Обидуш
Давайте заглянем за крепостные стены города, название которого в переводе значит «цитадель». Белоснежные домики с красной черепицей и всего две тихие улочки, ароматы душистой герани и традиционных приморских блюд — здесь все напоминает иллюстрации к сказкам. Я расскажу историю Обидуша, «города королевы», «города вишнёвки», «шоколадной столицы Португалии» и покажу главные достопримечательности — старинный замок и церковь Санта-Мария.

Захватывающие пейзажи Назаре
Следом мы направимся в уютный рыбацкий городок, известный высочайшими волнами в мире. Вы увидите профессиональных серферов, покоряющих морских исполинов, услышите легенду о чудесном спасении местного короля Девой Марией и заглянете в исторический район города Ситиу. Мы осмотрим храм Богоматери и часовню, где прежде хранилась Черная Мадонна, а после сможем посетить смотровую площадку и прогуляться по дорожке над пропастью.

Алкобаса — маленький город и большой монастырь
Может показаться, что Алкобаса — обычный провинциальный городок. Однако, увидев грандиозное аббатство «Санта-Мария де Алкобаса» и узнав неординарную историю любви короля Педру и Инеш ди Каштру, вы уже не забудете эти края. Я поделюсь местными легендами и преданиями, расскажу о строительстве монастырского комплекса, обращу внимание на неприметные архитектурные детали и объясню, почему аббатство считается шедевром цистерцианского готического искусства.

Баталья и самый красивый монастырь Португалии
Доминиканский монастырь в стиле поздней готики и город помнят грандиозное сражение за португальский трон. Его историяне не просто впечатлит вас, но поможет открыть и лучше понять характер коренных португальцев.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе мерседес Вито. Если вам необходимы детские авто-кресла, напишите об этом гиду в личной переписке.
  • В городке Назаре предусмотрено время для обеда — на берегу океана или в рыбацком ресторане. Стоимость — 20 евро
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Restouradores.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять и почувствовать страну по-настоящему. Я работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий «команды» ручаюсь, как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Нам очень понравились все экскурсии, которые мы посетили с Натальей. Это Загадочный Лиссабон, дворец Пена, Синтра и Мыс Рока, и Обидуш, Алкобаса и Назаре. Очень рекомендуем. Спасибо большое!!!
3 марта 2020
Экскурсия 26 февраля с гидом Натальей очень понравилась. Она подходит для любого возраста. Прогулка по средневековому городу Обидуш, величественный собор в Алкобасе с рассказами о средневековых событиях и океанские волны и ветер в Назаре с вкусняшками на главной площади. Немного разочаровал обед, слишком много еды. Лучше было выбрать по меню то, что хотел, хоть это было бы наверное дороже. Поездку рекомендую, это немного другая Португалия.
17 февраля 2020
Экскурсия очень интересная, насыщенная. Александр - замечательный гид и профессионал в области истории, в частности в области истории Португалии.
31 января 2020
Огромное спасибо за интересную экскурсию!Остались довольны и экскурсоводом (подача материала,интонация,чувство юмора),и выбором посещаемых мест (безумно красивые исторические памятники архитектуры).
31 января 2020
Гид Наталья много отвлекалась от темы. Очень часто темой обсуждения была нелюбовь гида и одного из членов группы к китайцам. Вела машину очень часто отвлекаясь и махая руками. Очень сильно было испорчено впечатление от самой экскурсии из-за данных ситуаций...
17 января 2020
Эмоции после этого минипутешествтя ещё долго будут находить отражение в виде улыбки на вашем лице!!! Меня до глубины души потрясла ревущая водная стихия, гигантские волны!!! Путь проходил в комфортной обстановке. Наш гид Наталья - очень обаятельная, поэтому информацию мы усваивали с легкостью в дружеской атмосфере. Маленький игрушечный Обидуш с его традиционной сливовой настойкой и закуской из шоколадного стаканчика - первая остановка на пути к побережью . Дальше Алкобаса, которая хранит историю настоящей любви! качество экскурсии на 5+. Сервис тоже. Были на Инд, групповая ни в чем не уступила !!!
9 января 2020
Очень интересная и живописная экскурсия. Гид Наталия прекрасно рассказывала истории Средневековья. Всем очень советую!
8 января 2020
Нашу экскурсию проводила Наталья.Экскурсия проходила на мини автобусе, рассчитанном на 7 человек. Нас же было всего 5, так что удобно было всем. Наталья очень интересно, доступно и ненавязчиво рассказывала про места, которые нам предстоит посетить. Невозможно описать всех прелестей городов и деревушек, в которых мы побывали. а так как с погодой нам крайне повело (+17 и солнце в конце декабря), то впечатления зашкаливали... Очень трогательно смотрелось беспокойство Натальи, что мы можем пропустить закат в таверне, так как не было сил оторваться от волн в Назаре...
Спасибо Наталье и всей команде Юли за такие яркие впечатления о Португалии
7 января 2020
Огромное спасибо всей команде Юлии и конечно же самой Юлии!!!!!!!!!!!!! Мы посетили три экскурсии. Все экскурсии были потрясающими!!!!!!!!!!!! Данная экскурсия без исключения очень интересная и познавательная . Экскурсия прошла на комфортабельной машине с очень грамотно выстроенной логистикой. Гид Наталья очень грамотная и прекрасно разбирается в теме экскурсии, а так же очень хороший водитель. Обязательно будем рекомендовать команду Юлии всем знакомым собирающимся в Португалию.
P.s.Очень надеемся, что эта команда еще разработает новые маршруты ( а в уникальности маршрутов мы не сомневаемся, т.к ( как нам кажется) за что берется эта команда продумывается до мелочей) и будет повод приехать а Португалию ещё.
19 декабря 2019
Все очень понравилось ! Гид Наталья отличный экскурсовод и классный водитель ! Все доступно , четко , интересно и вкусно ! Рекомендую всем !
Ещё 6 отзывов

Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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