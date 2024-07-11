Назаре – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Назаре» в Лиссабоне на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
🚐 На микроавтобусе
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Назаре - навстречу волне
🚌 На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Назаре - навстречу волне
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вт, пт с 15.00 до 19.00
Сегодня в 15:00
12 июля в 15:00
65 за человека
Назаре - город самых больших волн
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Назаре - город самых больших волн
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
180 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Назаре»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
  2. Назаре - навстречу волне
  3. Назаре - город самых больших волн
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Район Алфама
  10. Мост 25 апреля
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Назаре" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 180.
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