1 чел.
По популярности
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Назаре - навстречу волне
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вт, пт с 15.00 до 19.00
Сегодня в 15:00
12 июля в 15:00
€65 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Назаре - город самых больших волн
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Назаре»
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