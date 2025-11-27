Сегодня мы откроем средневековые сокровища, которые заставят ваше сердце биться чаще!
Описание экскурсииЧто вас ждёт в этот день: Обидуш: Город Невест, Застывший во Времени. Представьте: вы входите в средневековый замок, окруженный крепостными стенами. Обидуш – это открытка! Ранним утром или поздним вечером, когда солнце целует старинные камни, здесь царит особая атмосфера. Вы узнаете историю города, посетите церковь Санта-Мария и, конечно, попробуете знаменитую вишнёвку "жинжу" – местный деликатес! Назаре: Королевство Гигантских Волн и Древних Легенд. Приготовьтесь к потрясающему зрелищу! Назаре – это мировая мекка для сёрферов, где рождаются самые высокие волны на планете (рекорды Гиннесса). Но это не только волны – вы узнаете захватывающую историю христианской реликвии в церкви Девы Марии, а обед в лучшем рыбном ресторане дополнит впечатление от этого уникального места. Алкобаса: Трагическая Любовь и Готическая Мощь. Это место, которое вы обязаны посетить! Аббатство Санта-Мария де Алкобаса – шедевр португальской готики, где разворачивалась трагическая история любви Педро и Инеш, которая до сих пор волнует сердца. Вы увидите усыпальницы первых королей и почувствуете удивительно позитивную и аскетичную атмосферу этого места, внесенного в список Всемирного наследия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида/nТранспорт
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
