Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Сегодня мы откроем средневековые сокровища, которые заставят ваше сердце биться чаще!

Описание экскурсии Что вас ждёт в этот день: Обидуш: Город Невест, Застывший во Времени. Представьте: вы входите в средневековый замок, окруженный крепостными стенами. Обидуш – это открытка! Ранним утром или поздним вечером, когда солнце целует старинные камни, здесь царит особая атмосфера. Вы узнаете историю города, посетите церковь Санта-Мария и, конечно, попробуете знаменитую вишнёвку "жинжу" – местный деликатес! Назаре: Королевство Гигантских Волн и Древних Легенд. Приготовьтесь к потрясающему зрелищу! Назаре – это мировая мекка для сёрферов, где рождаются самые высокие волны на планете (рекорды Гиннесса). Но это не только волны – вы узнаете захватывающую историю христианской реликвии в церкви Девы Марии, а обед в лучшем рыбном ресторане дополнит впечатление от этого уникального места. Алкобаса: Трагическая Любовь и Готическая Мощь. Это место, которое вы обязаны посетить! Аббатство Санта-Мария де Алкобаса – шедевр португальской готики, где разворачивалась трагическая история любви Педро и Инеш, которая до сих пор волнует сердца. Вы увидите усыпальницы первых королей и почувствуете удивительно позитивную и аскетичную атмосферу этого места, внесенного в список Всемирного наследия.

