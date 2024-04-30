1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
«Узнаете историю основания Кафедрального собора Се, который больше похож на защитное укрепление, и легенду о двух чёрных воронах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Познакомиться с центром Лиссабона и научиться самостоятельно ориентироваться в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров
Начало: На вокзале Сетубала
«Я расскажу несколько таинственных легенд, связанных со святыней, а после этого познакомлю с историей возникновения церкви Богородицы и дома для пилигримов»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
«Здесь вы узнаете интересные легенды об основания города, я расскажу вам историю о восстановлении монархии и о разрушительном землетрясении 1755 года»
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLipstein30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
- ААнатолий23 октября 2023Большое спасибо гиду Ольге за замечательные рассказы и сопровождение!
- KKsenija26 августа 2023Спасибо большое Ольге за отлично проведенную экскурсию. Всё очень понравилось, несмотря на экстремальные условия (жара 38°)! Подача материала, много интересных
- ИИван13 августа 2023Ольга интересно и эмоционально рассказала о главном в Лиссабоне. Экскурсия получилась насыщенной и информативной. Советую.
- ММарина13 апреля 2023Огромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории Португалии, получили очень много полезных советов и рекомендаций куда сходить. Увидели невероятно красивую природу! Время пролетело незаметно!
- ААнтон5 октября 2022Ольга очень приятная и отзывчивая! Все было на высоте! Рекомендуем!
- ААндрей15 марта 2020Комментарий Сушковой: Поездка на полуостров Сетубал вместе с Ольгой превзошла все ожидания! И это честно! Поверьте, не нужно ехать ни
- MMarina2 сентября 2019Это была наша первая экскурсия с Юлей сразу по прибытии в Лиссабон и это было самое верное решение: введение в
- ИИгорь22 мая 2019По-товарищески, профессионально и ненавязчиво. Юлия пунктуальна и рассказывает обо всем интересно.
- ННеля1 января 2019Альберто очень хороший гид, отлично знает Лиссабон и любит свой город!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 230. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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