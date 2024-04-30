Откройте для себя мифы и легенды Лиссабона с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Лиссабоне на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
«Узнаете историю основания Кафедрального собора Се, который больше похож на защитное укрепление, и легенду о двух чёрных воронах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Познакомиться с центром Лиссабона и научиться самостоятельно ориентироваться в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров
Начало: На вокзале Сетубала
«Я расскажу несколько таинственных легенд, связанных со святыней, а после этого познакомлю с историей возникновения церкви Богородицы и дома для пилигримов»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
230 за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
«Здесь вы узнаете интересные легенды об основания города, я расскажу вам историю о восстановлении монархии и о разрушительном землетрясении 1755 года»
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lipstein
    30 апреля 2024
    Мифы и легенды Лиссабона
    Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
  • А
    Анатолий
    23 октября 2023
    Мифы и легенды Лиссабона
    Большое спасибо гиду Ольге за замечательные рассказы и сопровождение!
  • K
    Ksenija
    26 августа 2023
    Мифы и легенды Лиссабона
    Спасибо большое Ольге за отлично проведенную экскурсию. Всё очень понравилось, несмотря на экстремальные условия (жара 38°)! Подача материала, много интересных
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    фактов и исторических событий были рассказанны легко и непринуждённо! Также готовность ответить на любые вопросы, дельные советы после тура, все получили в полном объёме!!! Однозначно рекомендуем!!!!

  • И
    Иван
    13 августа 2023
    Мифы и легенды Лиссабона
    Ольга интересно и эмоционально рассказала о главном в Лиссабоне. Экскурсия получилась насыщенной и информативной. Советую.
  • М
    Марина
    13 апреля 2023
    Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
    Огромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории Португалии, получили очень много полезных советов и рекомендаций куда сходить. Увидели невероятно красивую природу! Время пролетело незаметно!
    Огромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории ПортугалииОгромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории ПортугалииОгромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории ПортугалииОгромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории Португалии
  • А
    Антон
    5 октября 2022
    Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
    Ольга очень приятная и отзывчивая! Все было на высоте! Рекомендуем!
  • А
    Андрей
    15 марта 2020
    Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
    Комментарий Сушковой: Поездка на полуостров Сетубал вместе с Ольгой превзошла все ожидания! И это честно! Поверьте, не нужно ехать ни
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    на какие Мальдивы, чтобы увидеть такую природную красоту! Только представьте, океанские просторы, изумрудно-голубая вода Атлантики, белоснежные пляжи - всё это вы сможете увидеть, если поедете в путешествие вместе с Ольгой. Стоит сказать, что Оля оказалась не только отличным гидом, прекрасным водителем, но и что особенно важно - отличным человеком! Покажите мне гида, который ради вас позвонит на маяк и попробует договориться о персональной экскурсии? Дело в том, что мы очень хотели попасть на маяк на мысе Эшпишел, выбрали для экскурсии именно тот день, когда он открыт, но вдруг его дни работы для посетителей перенесли. Мы уже расстроились, что маяк нам так и не у дастся увидеть, но Ольга решила все наши проблемы! Она договорилась, чтобы маяк открыли только для нас! Это дорогого стоит)) Также Ольга помогла нам найти магазин, где продавали бы местный сыр) При этом сказав, что если мы всё-таки не успеем на поезд, она вернется за нами и отвезет на автобусный вокзал. Вот, что значит человек с доброй душой) Заказывайте экскурсии с Ольгой, поверьте, вы не пожалеете:-) Комментарий Трунова: Уже давно пользуюсь услугами трипстера и, если честно, никак не ожидал встретить такого человека как Ольга. Для меня почувствовать то, что тебя принимают как родного человека – бесценно, когда это не ради того, чтобы получить чаевые в конце, а по душевной доброте. Это не отработка накатанного маршрута, а настоящая экскурсия-прогулка с возможностью посвятить времени больше тому, что нравится. Забавно, но впервые в жизни хочется вернуться не только в Португалию, но и ещё раз осуществить эту потрясающую прогулку, приятно, когда у человека такой талант. Жаль, что Ольга не осуществляет экскурсии по всей Португалии, но, надеюсь, это будет в будущем:)

  • M
    Marina
    2 сентября 2019
    Район Шиаду как легенда о Фениксе
    Это была наша первая экскурсия с Юлей сразу по прибытии в Лиссабон и это было самое верное решение: введение в
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    историю Лиссабона, маленькие секреты города. Юлия очень хороший рассказчик и интересный собеседник. В конце у нас была ещё одна экскурсия с Юлей: «Нетуристический Лиссабон», что было интересно в свете того, что узнали, гуляя по городу.

  • И
    Игорь
    22 мая 2019
    Район Шиаду как легенда о Фениксе
    По-товарищески, профессионально и ненавязчиво. Юлия пунктуальна и рассказывает обо всем интересно.
  • Н
    Неля
    1 января 2019
    Район Шиаду как легенда о Фениксе
    Альберто очень хороший гид, отлично знает Лиссабон и любит свой город!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мифы и легенды»

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  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 230. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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