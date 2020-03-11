21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Следы Средних веков и романтика провинции в поездке по маршруту Обидуш — Алкобаса — Баталья — Фатима

Олег
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Олег – экскурсионное агентство
Вас ждёт большое и насыщенное разнообразными темами путешествие по окрестностям Лиссабона.

Вы побываете в Обидуше — городке с открытки, который словно совсем не изменился с 13 века.

Узнаете печальную историю любви в монастыре Алкобасы.

Изучите позднеготический монастырь в Баталье и заглянете в Фатиму — город-свидетель божественного чуда, а также сфотографируете огромные волны в Назаре.
90 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в одном из мест встречи
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии

Что вас ожидает

Обидуш — сказочный подарок
Первая цель путешествия — крошечный и очаровательный, как и его история, городок Обидуш. В 13 веке король Дениш подарил этот город своей жене в день свадьбы — и вот уже на протяжении 8 веков пары со всего мира проводят здесь свадебную церемонию или медовый месяц. В Обидуше вы узнаете об истории одноимённого замка — доминанты города, и прогуляетесь по улочкам, где едва ли проедет автомобиль, а также попробуете традиционный ягодный ликёр жинжа, который подают в шоколадных рюмках.

Достояние романтичной Алкобасы
В городе Алкобаса продолжим говорить о любви. Ведь здесь вас ждёт величественный монастырь Святой Марии, где похоронены король Педру I и его возлюбленная Инеш де Каштро — португальские Ромео и Джульетта. Вы услышите печальную историю их любви и легенды цистерцианского монастыря, внесённого в список ЮНЕСКО.

Португальская готика в Баталье
В этом городе ваше внимание будет посвящено великолепному монастырю Санта Мария де Витория. В его стенах вы перенесётесь в 1385 год, когда король Португалии Жуан I победил кастильцев, и познакомитесь с архитектурными особенностями монастыря — шедевра поздней готики с элементами исключительно португальского стиля мануэлино.

Католическое чудо Фатимы
В 1917 году трём детям в течение полугода являлась Пресвятая Дева Мария. Последнее из её появлений, собравшее 75 тысяч свидетелей, было официально признано церковью истинным чудом. С тех пор этот город стал одним из самых значимых мест для католических паломников. Эту историю и знаменитые Фатимские тайны вы услышите во время осмотра Святилища Фатимы, а желающие, конечно, смогут помолиться о здоровье и исцелении. Кроме того, мы проедем через рыбацкую деревушку Назаре, популярную у серфингистов — со смотровой площадки вы увидите местные огромные волны.

Организационные детали

  • Дегустация ликёра жинжа не входит в стоимость (2€)
  • Это групповая экскурсия, которая проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером марки Mercedes Benz
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии

Экскурсия проводится в понедельник в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура в одном из мест встречи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Олег
Олег
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Можно ли объять необъятное? Можно! Мы самостоятельные путешественники, любим каждый город изучать самостоятельно, но увидев предложение :« Золотое кольцо Португалии», включающую столько городов за один день, сразу решили ехать. И не пожалели. У нас был замечательный гид Борис. Высокоэрудированный, вовлечённый, эмоциональный,отлично подающий материал. Объём познаний поражает и простирается далеко за рамки обязательной программы(для галочки). Информация структурированная, с любопытными деталями. Столько, сколько мы увидели и узнали с Борисом за один день, мы не осилили бы и за 5 дней. Слушали внимательно, не хотелось пропускать ни минуты. Борис учитывал все наши пожелания, отвечал на все вопросы. Хотелось бы попасть на другие экскурсии с командой Трипстера и не только в прекрасной стране Португалия . Обязательно будем обращаться к Вам! Спасибо от всего сердца и удачи во всех начинаниях! С уважением. Елена и Василий Арбатские
11 марта 2020
Экскурсия понравилась! Спасибо гиду Борису за интереснейший рассказ про историческое прошлое Португалии и про сегодняшнюю жизнь этой страны. Не смотря на то, что до этого уже многое узнали об этой стране, почти вся информация была новой. Приятно, когда экскурсию проводит человек, знающий свое дело. Всем рекомендую!
3 марта 2020
Экскурсия интересная, неспешно посетили пять мест. Каждое со своей историей. Борис отличный рассказчик, слушать его легко. Остались очень довольны. Спасибо.
19 ноября 2019
Спасибо, Борис, за очень хорошую поездку.
1 ноября 2019
Прекрасная экскурсия! Большое спасибо!
3 сентября 2019
Всем рекомендую! Наш экскурсовод Борис, погрузил нас в национальный колорит Португалии.
3 сентября 2019
Классно провели время. Борис шикарный рассказчик.
Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
20 августа 2019
Я часто путешествую.Вчера ходили на экскурсию Золотое кольцо Португалии.Борис провел замечательную экскурсию,просто лучший гид. Борис, спасибо.
23 июля 2019
Марина - великолепный рассказчик с огромным багажом знаний. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной, несмотря на маленькие организационные накладки. С удовольствием посетили бы и другие экскурсии этого гида, так как уверены, что Марина смогла бы ещё очень многое рассказать о Португалии. Огромное спасибо за великолепный день!!
17 июля 2019
Нам очень понравилась эта экскурсия. Борис не просто великолепный рассказчик, он еще и прекрасный водитель (что немаловажно для такой экскурсии). Маршрут составлен отлично. Посетили очень интересные места и узнали захватывающие истории из жизни Португальцев
Ещё 11 отзывов

Олег проводит ещё 8 экскурсий

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