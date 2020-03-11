21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вас ждёт большое и насыщенное разнообразными темами путешествие по окрестностям Лиссабона.В Обидуше - городке с открытки, который словно совсем не изменился с 13 века, вы узнаете об истории одноимённого замка

и попробуете традиционный ягодный ликёр жинжа. В Алкобасе вас ждёт величественный монастырь Святой Марии, где похоронены король Педру I и его возлюбленная Инеш де Каштро. В Баталье ваше внимание будет посвящено великолепному монастырю Санта Мария де Витория, шедевру поздней готики. В Фатиме, одном из самых значимых мест для католических паломников, вы услышите историю божественного чуда и знаменитые Фатимские тайны. Кроме того, в Назаре, популярной у серфингистов, вы увидите местные огромные волны. Бронируйте экскурсию и погружайтесь в удивительный мир Португалии

Описание экскурсии

Обидуш — сказочный подарок

Первая цель путешествия — крошечный и очаровательный, как и его история, городок Обидуш. В 13 веке король Дениш подарил этот город своей жене в день свадьбы — и вот уже на протяжении 8 веков пары со всего мира проводят здесь свадебную церемонию или медовый месяц. В Обидуше вы узнаете об истории одноимённого замка — доминанты города, и прогуляетесь по улочкам, где едва ли проедет автомобиль, а также попробуете традиционный ягодный ликёр жинжа, который подают в шоколадных рюмках.

Достояние романтичной Алкобасы

В городе Алкобаса продолжим говорить о любви. Ведь здесь вас ждёт величественный монастырь Святой Марии, где похоронены король Педру I и его возлюбленная Инеш де Каштро — португальские Ромео и Джульетта. Вы услышите печальную историю их любви и легенды цистерцианского монастыря, внесённого в список ЮНЕСКО.

Португальская готика в Баталье

В этом городе ваше внимание будет посвящено великолепному монастырю Санта Мария де Витория. В его стенах вы перенесётесь в 1385 год, когда король Португалии Жуан I победил кастильцев, и познакомитесь с архитектурными особенностями монастыря — шедевра поздней готики с элементами исключительно португальского стиля мануэлино.

Католическое чудо Фатимы

В 1917 году трём детям в течение полугода являлась Пресвятая Дева Мария. Последнее из её появлений, собравшее 75 тысяч свидетелей, было официально признано церковью истинным чудом. С тех пор этот город стал одним из самых значимых мест для католических паломников. Эту историю и знаменитые Фатимские тайны вы услышите во время осмотра Святилища Фатимы, а желающие, конечно, смогут помолиться о здоровье и исцелении. Кроме того, мы проедем через рыбацкую деревушку Назаре, популярную у серфингистов — со смотровой площадки вы увидите местные огромные волны.

Организационные детали