21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Вас ждёт большое и насыщенное разнообразными темами путешествие по окрестностям Лиссабона.
В Обидуше - городке с открытки, который словно совсем не изменился с 13 века, вы узнаете об истории одноимённого замка читать дальшеуменьшить
и попробуете традиционный ягодный ликёр жинжа.
В Алкобасе вас ждёт величественный монастырь Святой Марии, где похоронены король Педру I и его возлюбленная Инеш де Каштро.
В Баталье ваше внимание будет посвящено великолепному монастырю Санта Мария де Витория, шедевру поздней готики.
В Фатиме, одном из самых значимых мест для католических паломников, вы услышите историю божественного чуда и знаменитые Фатимские тайны. Кроме того, в Назаре, популярной у серфингистов, вы увидите местные огромные волны. Бронируйте экскурсию и погружайтесь в удивительный мир Португалии
Первая цель путешествия — крошечный и очаровательный, как и его история, городок Обидуш. В 13 веке король Дениш подарил этот город своей жене в день свадьбы — и вот уже на протяжении 8 веков пары со всего мира проводят здесь свадебную церемонию или медовый месяц. В Обидуше вы узнаете об истории одноимённого замка — доминанты города, и прогуляетесь по улочкам, где едва ли проедет автомобиль, а также попробуете традиционный ягодный ликёр жинжа, который подают в шоколадных рюмках.
Достояние романтичной Алкобасы
В городе Алкобаса продолжим говорить о любви. Ведь здесь вас ждёт величественный монастырь Святой Марии, где похоронены король Педру I и его возлюбленная Инеш де Каштро — португальские Ромео и Джульетта. Вы услышите печальную историю их любви и легенды цистерцианского монастыря, внесённого в список ЮНЕСКО.
Португальская готика в Баталье
В этом городе ваше внимание будет посвящено великолепному монастырю Санта Мария де Витория. В его стенах вы перенесётесь в 1385 год, когда король Португалии Жуан I победил кастильцев, и познакомитесь с архитектурными особенностями монастыря — шедевра поздней готики с элементами исключительно португальского стиля мануэлино.
Католическое чудо Фатимы
В 1917 году трём детям в течение полугода являлась Пресвятая Дева Мария. Последнее из её появлений, собравшее 75 тысяч свидетелей, было официально признано церковью истинным чудом. С тех пор этот город стал одним из самых значимых мест для католических паломников. Эту историю и знаменитые Фатимские тайны вы услышите во время осмотра Святилища Фатимы, а желающие, конечно, смогут помолиться о здоровье и исцелении. Кроме того, мы проедем через рыбацкую деревушку Назаре, популярную у серфингистов — со смотровой площадки вы увидите местные огромные волны.
Организационные детали
Дегустация ликёра жинжа не входит в стоимость (2€)
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером марки Mercedes Benz
Экскурсию можно провести для большего числа участников. Уточняйте, пожалуйста, в переписке.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 843 туристов
Мы не просто гиды, скорее ваши друзья в Португалии. Наша миссия — передать любовь к этой стране, её культуре, истории и природе в лёгкой и непринуждённой форме.
У нас нет случайных читать дальшеуменьшить
людей. Гиды живут здесь уже много лет, имеют профильное образование и большой опыт в туризме. Одни пишут книги о Португалии или научные статьи, другие получают удовольствие, когда приводят новых членов в наш «клуб любителей Португалии». Как сказал один коллега: «Для меня это не работа, а отдых, при котором я постоянно путешествую по стране с интересными людьми».
Мы понимаем: то, что увлекает одних путешественников, может не подойти другим. Поэтому для каждого подбираем гида, который максимально соответствует интересам. Так экскурсии получаются индивидуальными и адаптируются под группу, обстановку и даже погоду.
А ещё мы поможем с выбором отеля и ресторана, встретим в аэропорту и поддержим на всём пути. Большинство путешественников возвращаются к нам снова или рекомендуют друзьям — и это главная награда!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
Василий
Можно ли объять необъятное? Можно! Мы самостоятельные путешественники, любим каждый город изучать самостоятельно, но увидев предложение:« Золотое кольцо Португалии», включающую столько городов за один день, сразу решили ехать. И не читать дальшеуменьшить
пожалели. У нас был замечательный гид Борис. Высокоэрудированный, вовлечённый, эмоциональный,отлично подающий материал. Объём познаний поражает и простирается далеко за рамки обязательной программы(для галочки). Информация структурированная, с любопытными деталями. Столько, сколько мы увидели и узнали с Борисом за один день, мы не осилили бы и за 5 дней. Слушали внимательно, не хотелось пропускать ни минуты. Борис учитывал все наши пожелания, отвечал на все вопросы. Хотелось бы попасть на другие экскурсии с командой Трипстера и не только в прекрасной стране Португалия. Обязательно будем обращаться к Вам! Спасибо от всего сердца и удачи во всех начинаниях! С уважением. Елена и Василий Арбатские
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Н
Нanna
Ездили в эту экскурсию с Борисом, все очень понравилось. Сама экскурсия довольно разноплановая: миленькие узкие улочки Обидуша, впечатляющий масштаб и архитектура монастыря в Алкобасе, центр христианского паломничества - Фатима. Другими читать дальшеуменьшить
словами, каждому туристу во время путешествия найдется место по душе. Попросили гида прокатиться по деревенским дорогам и не пожалели, узнали много местных нюансов о дорожном движении, состоянии дел с переработкой мусора, основных электроносителях страны и проч. Немаловажный аспект - помощь Бориса в организации обедов в местных нетуристических (!) заведениях, где пища была вкусной и отражала местный колорит.
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Э
Эллада
Хочу выразить огромную благодарность команде организовавшую данную экскурсию. Все было проведено на высшем уровне, начиная от комфортного микроавтобуса и профессионального водителя, который с легкостью справлялся с управлением в дождь и читать дальшеуменьшить
заканчивая личным обаянием и эрудицией гида Бориса, который доносил информацию в легкой доступной форме и уверенно отвечал на все вопросы туристов. Отдельное спасибо Paolo (прошу прощения, если я неправильно запомнила имя), который так же проявил участие и содействовал тому, чтобы Португалия запомнилась только с позитивной стороны и мое пребывание в ней было максимально комфортным.
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Б
Барбара
Нам очень понравилось. Все четко, интересно, не уморительно. Гид Наташа с чарующим голосом не банально и с юмором рассказывала. Отвечала терпеливо на все наши вопросы (А мы с мужем большие читать дальшеуменьшить
любители их задавать, что иногда озадачевает гидов). Команда у фирмы подобралась классная! Водитель Валентина- виртуоз, внимательный координатора Павел и обаятельная гид Наталья спасибо вам за несколько интереснейших экскурсий. Да и тем кто писал о том, что что- то недополучил, так надо озвучивать свои хотелки. У нас легко гид меняла маршрут учитывая общие пожелания.
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Л
Лариса
Марина - великолепный рассказчик с огромным багажом знаний. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной, несмотря на маленькие организационные накладки. С удовольствием посетили бы и другие экскурсии этого гида, так как уверены, что Марина смогла бы ещё очень многое рассказать о Португалии. Огромное спасибо за великолепный день!!
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Ю
Юлия
Экскурсия понравилась! Спасибо гиду Борису за интереснейший рассказ про историческое прошлое Португалии и про сегодняшнюю жизнь этой страны. Не смотря на то, что до этого уже многое узнали об этой стране, почти вся информация была новой. Приятно, когда экскурсию проводит человек, знающий свое дело. Всем рекомендую!