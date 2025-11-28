Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Забудьте о толпах, селфи-палках и однотипных открытках.



Этот тур — не просто экскурсия, это погружение в душу Португалии, той, что осталась нетронутой и настоящей. Ты готов увидеть её?

Игорь Ваш гид в Лиссабоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека Когда Все дни недели. €320 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Где история встречается с тайной: Мыс Эшпишел. Представьте: вы стоите на краю света, а под ногами — история, которой 600 лет. Это не самая западная точка Европы. Это место, куда португальские короли приезжали на протяжении шести веков. Зачем? Чтобы поклониться тайне, которая до сих пор притягивает паломников. Здесь нет китайских туристов, потому что они о нём не знают. Только вы, безграничный океан и ветер, шепчущий легенды. Готовы сделать самые уникальные, самые интригующие фотографии в своей жизни? Тихий рай на берегу: Сезимбра. После величия океана мы окунёмся в уют старинного рыбацкого городка Сезимбра. Это место, где время замедляется. Пройдитесь босиком по золотому песку, почувствуйте прохладу воды и насладитесь свежим воздухом. Здесь нет суеты, только спокойствие и атмосфера, пропитанная морской солью и уютом. Абсолютная гармония: Природный парк Аррабида. Это не просто парк. Это сакральное место, где горы обнимают океан, а зелёные склоны спускаются прямо к бирюзовой воде. Вы увидите бухты, которые португальцы держат в секрете от всего мира. Мы остановимся на фантастической смотровой площадке с видом, который заставит ваше сердце замереть: город Сетубал и полуостров Троя, лежащие как на ладони. Именно здесь находится лучший пляж Европы 2017 года — Галапинос. Готовы почувствовать, что значит по-настоящему расслабиться? А что насчёт обеда? Рыбный пир в Сетубале! Завершите свой день, как настоящий португалец! Предлагаем расширить программу и попробовать знаменитое Рыбное Родизио — безлимитный пир, где на стол выносят до 9 видов рыбы, выловленной в реке Саду и Атлантическом океане. Свежайшая сардина, кальмары, каракатицы, вино, хлеб — всё включено в незабываемый гастрономический опыт.

Все дни недели. Выбрать дату