Описание тура
Формат тура
Групповой автобусный тур
Мини группа от 8 до 19 человек
Комфортабельные автобусы
Проживание в отелях 4 с завтраком
4 обеда (во время групповых экскурсий)
Аутентичный вечер фаду с ужином в Лиссабоне
Сопровождение гида
Все переезды и экскурсии по маршруту включены
Возможность выбора даты
Все включено
Цена: 1650 (при 2х местном размещении) / 2000 (при одноместном размещении)
Программа тура по дням
Прилет в Португалию, встреча в аэропорту
Заселение в отель в Лиссабоне.
Свободное время на отдых.
Лиссабон
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Лиссабону: смотровые площадки, район Белен, Алфама, исторический центр.
Вечером ужин с фаду (включено в стоимость).
Синтра, мыс Рока и Кашкайш
Завтрак в отеле.
Утренний выезд в Синтру.
Обзорная экскурсия по Синтре.
Посещение дворца Регалейра и прогулка по садам.
Групповой обед (включен в стоимость).
Поездка на мыс Рока — самую западную точку Европы.
Прогулка с гидом по набережной Кашкайша.
Возвращение в Лиссабон
Коимбра, Авейру и Кошта Нова
Завтрак в отеле.
Утренний выезд из Лиссабона.
Обзорная экскурсия по Коимбре: университет (без посещения), кафедральный собор, Церковь Санта Крус, исторический центр с живописными улочками.
Групповой обед.
Прогулка по каналам Авейру на лодке-молисейру (входит в стоимость).
Вечерняя прогулка в Кошта Нова.
Заселение в отель в Порту.
Порту
Завтрак в отеле.
Утренняя экскурсия по Порту: район Рибейра, мост Дом Луиш I, кафедральный собор.
Прогулка по набережной вдоль реки Дору.
Посещение винного погреба с дегустацией портвейна (билет входит в стоимость).
Свободное время для прогулки, шопинга или посещения музея.
Брага, Бом Жезуш и Гимарайнш
Утренняя поездка в Брагу.
Посещение святилища Бом Жезуш
Обзорная прогулка по центру Браги.
Групповой обед (включено в стоимость).
Обзорная прогулка в Гимарайнш, посещение крепости.
Возвращение в Порту.
Свободный вечер.
Назаре и Обидуш
Завтрак в отеле.
Утренний выезд из Порту.
Прогулка по Назаре: канатная дорога, смотровые площадки над океаном.
Групповой обед с видом на океан (включено в стоимость).
Посещение средневекового города Обидуш.
Возвращение в Лиссабон. Заселение в отель.
Вылет из Португалии
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт Лиссабона.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Проживание в отелях 4 с завтраками
- Ужин с Фаду
- 4 обеда
- Услуги гида
- Все трансферы по программе, трансфер из /в аэропорт
Что не входит в цену
- Туристический сбор в отелях
- Лиссабон 4 евро с человека за ночь
- Порту 2,5 евро с человека за ночь
- Ужины
- Обеды не входящие в программу
- Личные расходы
- Медицинская страховка
- Авиаперелет
О чём нужно знать до поездки
Для кого подойдет этот тур
Этот маршрут создан для тех, кто влюблён в сочетание культурного вдохновения и морского бриза.
Тем, кто жаждет свежести и простора.
Если вы мечтаете дышать полной грудью, стоя на краю скалы у океана, если ветер в волосах и вкус соли на губах — ваш способ почувствовать свободу, этот маршрут для вас. Пляжи, обдуваемые атлантическими ветрами, бескрайние горизонты и рыбацкие городки ждут, чтобы вы в них растворились.
Любителям истории и архитектуры.
От изысканных дворцов Синтры до древнего университета в Коимбре и крепостных стен Обидуша — каждый день вы будете открывать новую страницу многовековой Португалии. Это тур для тех, кто чувствует мурашки, глядя на мозаики азулежу, и замирает, услышав орган в старинной церкви.
Гурманам и ценителям вкуса.
Дегустация портвейна в Порту, морепродукты на побережье, жареные сардины и свежайшие сладости из монастырей. Этот тур — настоящее гастрономическое приключение с местными вкусами и ароматами.
Тем, кто хочет насыщенной, но комфортной поездки.
Программа построена так, чтобы за неделю увидеть главное и при этом не устать от переездов. У вас будет время для прогулок, ужинов с видом на океан и рассветов с чашкой кофе.
Визы
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