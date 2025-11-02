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Солёный ветер

Формат тура: групповой автобусный тур. Мини-группа от 8 до 19 человек. Комфортабельные автобусы. Проживание
Солёный ветерФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Солёный ветерФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Солёный ветерФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Формат тура

Групповой автобусный тур

Мини группа от 8 до 19 человек

Комфортабельные автобусы

Проживание в отелях 4 с завтраком

4 обеда (во время групповых экскурсий)

Аутентичный вечер фаду с ужином в Лиссабоне

Сопровождение гида

Все переезды и экскурсии по маршруту включены

Возможность выбора даты

Все включено

Цена: 1650 (при 2х местном размещении) / 2000 (при одноместном размещении)

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Португалию, встреча в аэропорту

Заселение в отель в Лиссабоне.

Свободное время на отдых.

2 день

Лиссабон

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Лиссабону: смотровые площадки, район Белен, Алфама, исторический центр.

Вечером ужин с фаду (включено в стоимость).

3 день

Синтра, мыс Рока и Кашкайш

Завтрак в отеле.

Утренний выезд в Синтру.

Обзорная экскурсия по Синтре.

Посещение дворца Регалейра и прогулка по садам.

Групповой обед (включен в стоимость).

Поездка на мыс Рока — самую западную точку Европы.

Прогулка с гидом по набережной Кашкайша.

Возвращение в Лиссабон

4 день

Коимбра, Авейру и Кошта Нова

Завтрак в отеле.

Утренний выезд из Лиссабона.

Обзорная экскурсия по Коимбре: университет (без посещения), кафедральный собор, Церковь Санта Крус, исторический центр с живописными улочками.

Групповой обед.

Прогулка по каналам Авейру на лодке-молисейру (входит в стоимость).

Вечерняя прогулка в Кошта Нова.

Заселение в отель в Порту.

5 день

Порту

Завтрак в отеле.

Утренняя экскурсия по Порту: район Рибейра, мост Дом Луиш I, кафедральный собор.

Прогулка по набережной вдоль реки Дору.

Посещение винного погреба с дегустацией портвейна (билет входит в стоимость).

Свободное время для прогулки, шопинга или посещения музея.

6 день

Брага, Бом Жезуш и Гимарайнш

Утренняя поездка в Брагу.

Посещение святилища Бом Жезуш

Обзорная прогулка по центру Браги.

Групповой обед (включено в стоимость).

Обзорная прогулка в Гимарайнш, посещение крепости.

Возвращение в Порту.

Свободный вечер.

7 день

Назаре и Обидуш

Завтрак в отеле.

Утренний выезд из Порту.

Прогулка по Назаре: канатная дорога, смотровые площадки над океаном.

Групповой обед с видом на океан (включено в стоимость).

Посещение средневекового города Обидуш.

Возвращение в Лиссабон. Заселение в отель.

8 день

Вылет из Португалии

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт Лиссабона.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты
  • Проживание в отелях 4 с завтраками
  • Ужин с Фаду
  • 4 обеда
  • Услуги гида
  • Все трансферы по программе, трансфер из /в аэропорт
Что не входит в цену
  • Туристический сбор в отелях
  • Лиссабон 4 евро с человека за ночь
  • Порту 2,5 евро с человека за ночь
  • Ужины
  • Обеды не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Медицинская страховка
  • Авиаперелет
О чём нужно знать до поездки

Для кого подойдет этот тур

Этот маршрут создан для тех, кто влюблён в сочетание культурного вдохновения и морского бриза.

Тем, кто жаждет свежести и простора.

Если вы мечтаете дышать полной грудью, стоя на краю скалы у океана, если ветер в волосах и вкус соли на губах — ваш способ почувствовать свободу, этот маршрут для вас. Пляжи, обдуваемые атлантическими ветрами, бескрайние горизонты и рыбацкие городки ждут, чтобы вы в них растворились.

Любителям истории и архитектуры.

От изысканных дворцов Синтры до древнего университета в Коимбре и крепостных стен Обидуша — каждый день вы будете открывать новую страницу многовековой Португалии. Это тур для тех, кто чувствует мурашки, глядя на мозаики азулежу, и замирает, услышав орган в старинной церкви.

Гурманам и ценителям вкуса.

Дегустация портвейна в Порту, морепродукты на побережье, жареные сардины и свежайшие сладости из монастырей. Этот тур — настоящее гастрономическое приключение с местными вкусами и ароматами.

Тем, кто хочет насыщенной, но комфортной поездки.

Программа построена так, чтобы за неделю увидеть главное и при этом не устать от переездов. У вас будет время для прогулок, ужинов с видом на океан и рассветов с чашкой кофе.

Визы

Оказываем визовую поддержку для открытия визы в Португалию

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Анна, я работаю турагентом с 2008 года. За это время я организовала десятки незабываемых путешествий и помогла многим людям открыть для себя новые уголки мира. Последние годы я живу
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и работаю в Португалии — стране солнца, океана и удивительных историй. Моя цель — влюбить вас в Португалию так же, как она влюбила меня. Каждый мой тур — это не просто маршрут, а тщательно продуманное путешествие, где сочетаются яркие эмоции, живое общение и внимание к деталям. Я люблю показывать не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины, о которых редко рассказывают путеводители. В своих турах я делаю акцент на комфорте и душевной атмосфере. Для меня важно, чтобы каждый участник чувствовал себя спокойно, вдохновлённо и свободно наслаждался моментом. Мои путешествия подойдут для всех возрастов — будь то первая поездка в Португалию или возвращение в страну, к которой хочется прикоснуться снова.

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