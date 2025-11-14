Встретимся в Лиссабоне и поедем в Синтру — центр отдыха и охоты, летних резиденций монархов и знати. Погуляем по городу, паркам и видовым террасам, рассмотрим роскошный королевский дворец Пена и необычную усадьбу Регалейра с тайными символами, многочисленными гротами и фонтанами, впечатляющим колодцем.

Доберёмся к самой западной точке Европы — мысу Рока. Насладимся бризом Атлантического океана, заедем на курорты Кашкайш и Эшторил. Если захотите, вечером за ужином послушаем живую музыку фаду (за доплату).