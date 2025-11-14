Мои заказы

Золотой треугольник Португалии за выходные с мини-группой

Изучить Лиссабон, Синтру, Сетубал, доехать к мысу Рока и курортам, увидеть дворцы Пена и Регалейра
Приглашаем вас посвятить уик-энд Лиссабону и окрестностям, чтобы увидеть всё и сразу, не тратя время на длительные переезды.

Вместе с Синтрой и Сетубалом столица образует золотой треугольник, в котором сконцентрированы ключевые
рукотворные и природные достопримечательности.

Мы изучим все 3 города и осмотрим главное — по-королевски роскошный дворец Пена, усеянную тайными символами усадьбу Регалейра, раскинувшую объятия статую Христа и многое другое.

Доберёмся к самой западной точке Европы — мысу Рока, вдохнём солёный бриз Атлантики на курортах Кашкайш и Эшторил, а также пообедаем по-португальски — свежайшей рыбой, приготовленной на гриле.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Синтра, Кашкайш, Эшторил, атлантическое побережье

Встретимся в Лиссабоне и поедем в Синтру — центр отдыха и охоты, летних резиденций монархов и знати. Погуляем по городу, паркам и видовым террасам, рассмотрим роскошный королевский дворец Пена и необычную усадьбу Регалейра с тайными символами, многочисленными гротами и фонтанами, впечатляющим колодцем.

Доберёмся к самой западной точке Европы — мысу Рока. Насладимся бризом Атлантического океана, заедем на курорты Кашкайш и Эшторил. Если захотите, вечером за ужином послушаем живую музыку фаду (за доплату).

Синтра, Кашкайш, Эшторил, атлантическое побережьеСинтра, Кашкайш, Эшторил, атлантическое побережьеСинтра, Кашкайш, Эшторил, атлантическое побережьеСинтра, Кашкайш, Эшторил, атлантическое побережье
2 день

Лиссабон: улицы, площади, храмы

Этот день проведём в Лиссабоне, изучая историческое сердце столицы. Обойдём основные площади и колоритные улочки, полюбуемся панорамой с лучшей смотровой, рассмотрим убранство старинных соборов и церквушек. При желании и за доплату можем съездить в район Белем, чтобы посетить монастырь Жеронимуш, дворец Ажуда и попробовать десерт паштел-де-белен.

Лиссабон: улицы, площади, храмыЛиссабон: улицы, площади, храмыЛиссабон: улицы, площади, храмыЛиссабон: улицы, площади, храмы
3 день

Мост 25 апреля, статуя Христа, средневековый замок Сетубала, рыбный обед

Утром поедем на полуостров Сетубал и в одноимённый город. Преодолеем мост 25 апреля и увидим статую Христос-Царь, вдохновением для которой послужила скульптура Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Посетим рыцарскую крепость с видом на залив и горы и пообедаем рыбой на гриле. За доплату можно продегустировать специалитеты — свежайшие устрицы из залива Садо, ликёрное вино мускатель и творожный десерт.

По завершении экскурсии — трансфер к центру или аэропорту Лиссабона.

Мост 25 апреля, статуя Христа, средневековый замок Сетубала, рыбный обедМост 25 апреля, статуя Христа, средневековый замок Сетубала, рыбный обедМост 25 апреля, статуя Христа, средневековый замок Сетубала, рыбный обедМост 25 апреля, статуя Христа, средневековый замок Сетубала, рыбный обед

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€444
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 обед
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансфер к аэропорту в 3-й день (при необходимости)
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Лиссабон и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание (кроме 1 обеда)
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день
  • Входные билеты, дегустации по программе
  • Виза
  • Экскурсия в район Белем (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон, точное место и время по договорённости
Завершение: Лиссабон, центр/аэропорт, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Лиссабоне
Я родился и вырос в Португалии. Историей, чтением книг и организацией путешествий для нашей семьи увлекла меня мама. Своё образование я получил в университете международных отношений. Студентами мы помогали на
туристических выставках, и я был приятно восхищён, скольким людям интересна Португалия и как много людей хотят возвращаться и познавать её вновь! Мне была нужна команда толковых, знающих и харизматичных гидов, и я её нашёл. Мы открыты всему новому и готовы делиться с Вами своей любовью к этой удивительной стране!

