Золотой треугольник Португалии за выходные с мини-группой
Изучить Лиссабон, Синтру, Сетубал, доехать к мысу Рока и курортам, увидеть дворцы Пена и Регалейра
Приглашаем вас посвятить уик-энд Лиссабону и окрестностям, чтобы увидеть всё и сразу, не тратя время на длительные переезды.
Вместе с Синтрой и Сетубалом столица образует золотой треугольник, в котором сконцентрированы ключевые читать дальше
рукотворные и природные достопримечательности.
Мы изучим все 3 города и осмотрим главное — по-королевски роскошный дворец Пена, усеянную тайными символами усадьбу Регалейра, раскинувшую объятия статую Христа и многое другое.
Доберёмся к самой западной точке Европы — мысу Рока, вдохнём солёный бриз Атлантики на курортах Кашкайш и Эшторил, а также пообедаем по-португальски — свежайшей рыбой, приготовленной на гриле.
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
1 день
Синтра, Кашкайш, Эшторил, атлантическое побережье
Встретимся в Лиссабоне и поедем в Синтру — центр отдыха и охоты, летних резиденций монархов и знати. Погуляем по городу, паркам и видовым террасам, рассмотрим роскошный королевский дворец Пена и необычную усадьбу Регалейра с тайными символами, многочисленными гротами и фонтанами, впечатляющим колодцем.
Доберёмся к самой западной точке Европы — мысу Рока. Насладимся бризом Атлантического океана, заедем на курорты Кашкайш и Эшторил. Если захотите, вечером за ужином послушаем живую музыку фаду (за доплату).
2 день
Лиссабон: улицы, площади, храмы
Этот день проведём в Лиссабоне, изучая историческое сердце столицы. Обойдём основные площади и колоритные улочки, полюбуемся панорамой с лучшей смотровой, рассмотрим убранство старинных соборов и церквушек. При желании и за доплату можем съездить в район Белем, чтобы посетить монастырь Жеронимуш, дворец Ажуда и попробовать десерт паштел-де-белен.
3 день
Мост 25 апреля, статуя Христа, средневековый замок Сетубала, рыбный обед
Утром поедем на полуостров Сетубал и в одноимённый город. Преодолеем мост 25 апреля и увидим статую Христос-Царь, вдохновением для которой послужила скульптура Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Посетим рыцарскую крепость с видом на залив и горы и пообедаем рыбой на гриле. За доплату можно продегустировать специалитеты — свежайшие устрицы из залива Садо, ликёрное вино мускатель и творожный десерт.
По завершении экскурсии — трансфер к центру или аэропорту Лиссабона.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€444
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
1 обед
Все трансферы по маршруту
Трансфер к аэропорту в 3-й день (при необходимости)
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Лиссабон и обратно в ваш город
Проживание
Питание (кроме 1 обеда)
Трансфер от аэропорта в 1-й день
Входные билеты, дегустации по программе
Виза
Экскурсия в район Белем (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон, точное место и время по договорённости
Завершение: Лиссабон, центр/аэропорт, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Лиссабоне
Я родился и вырос в Португалии. Историей, чтением книг и организацией путешествий для нашей семьи увлекла меня мама. Своё образование я получил в университете международных отношений. Студентами мы помогали на читать дальше
туристических выставках, и я был приятно восхищён, скольким людям интересна Португалия и как много людей хотят возвращаться и познавать её вновь! Мне была нужна команда толковых, знающих и харизматичных гидов, и я её нашёл. Мы открыты всему новому и готовы делиться с Вами своей любовью к этой удивительной стране!