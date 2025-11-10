Мои заказы

Насыщенный уик-энд в Португалии: путешествие по 5 аутентичным городкам страны

Побывать в карстовых пещерах, осмотреть Лиссабон и посетить прибрежный Назаре
Португалия — страна, в которой история звучит в мелодиях фаду, струится в ароматах свежей выпечки и отражается в готических сводах монастырей.

Этот тур — возможность пройти по мощёным улочкам Лиссабона, увидеть
читать дальше

Беленскую башню и панорамы старинной Альфамы, вдохнуть океанский бриз в Назаре и прикоснуться к вечной истории любви в стенах Алкобасы.

Вы исследуете природные пещеры, прогуляетесь по улицам Обидуша и при желании попробуете жинжинью — вишнёвый ликёр в шоколадных чашках.

Насыщенный уик-энд в Португалии: путешествие по 5 аутентичным городкам страны
Насыщенный уик-энд в Португалии: путешествие по 5 аутентичным городкам страны
Насыщенный уик-энд в Португалии: путешествие по 5 аутентичным городкам страны
Ближайшие даты:
19
дек2
янв6
фев6
мар24
апр8
мая12
июн
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Требуется шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Лиссабон - сердце и дух столицы

По прибытии в Лиссабон вас будет ждать трансфер до отеля. Немного отдохнув, вы отправитесь на обзорную экскурсию по ключевым достопримечательностям города.

Познакомимся с районом Белен — старинным кварталом, где находятся Жеронимуш — величественный монастырь в стиле мануэлино, и Белемская башня, когда-то служившая оборонительным укреплением на берегу Тежу.

Затем вы побываете на Площади Коммерции, историческом пространстве у самой реки, которое считается символическими воротами Лиссабона.

Следующая остановка — Альфама, старейшая часть города. Вы прогуляетесь по её узким улицам, подниметесь на смотровые площадки, с которых открываются завораживающие виды на город и реку.

Оставшееся время днём будет свободным — можно прогуляться по кварталам, заглянуть в магазины или остановиться в легендарной Pasteis de Belém, чтобы попробовать знаменитое португальское пирожное пастел-де-ната.

Вечером вы насладитесь финальным аккордом дня — ужином в ресторане с живым исполнением фаду. Этот музыкальный жанр — отражение тонкой и меланхоличной души Португалии, её любви, боли и надежд.

Лиссабон - сердце и дух столицыЛиссабон - сердце и дух столицыЛиссабон - сердце и дух столицыЛиссабон - сердце и дух столицы
2 день

Баталья, Алкобаса, Назаре, Обидуш

Утром, после завтрака, вы отправитесь на увлекательную экскурсию за пределы столицы. Первая остановка — Grutas de Moeda, карстовые пещеры с причудливыми формами сталактитов и сталагмитов, сформировавшихся природой на протяжении тысячелетий.

Затем маршрут приведёт вас в Баталью. Здесь вы увидите монастырь Санта-Мария-да-Витория, созданный в честь победы Португалии над кастильцами в битве при Алжубарроте в 1385 году. Его готическая архитектура, витражи и резные своды — выдающийся образец португальского национального стиля.

После обеда состоится визит в Алкобасу, где расположен один из старейших монастырей страны. Внутри — усыпальницы короля Педру I и его возлюбленной Инеш де Кастро, трагическая история которых стала символом вечной любви.

Далее — переезд в прибрежный городок Назаре, известный на весь мир своими гигантскими волнами, собирающими серферов со всех континентов. Вы сможете почувствовать свежесть океанского ветра и погулять по набережным.

Завершится день в Обидуше — средневековом городке с мощными крепостными стенами и атмосферными улочками. Здесь вы пройдётесь по старинным каменным улицам, заглянете в сувенирные лавки и попробуете жинжинью — вишнёвый ликёр, традиционно подаваемый в шоколадных чашках.

Баталья, Алкобаса, Назаре, ОбидушБаталья, Алкобаса, Назаре, ОбидушБаталья, Алкобаса, Назаре, Обидуш
3 день

Окончание тура

Утро начнётся с завтрака в отеле, после чего будет организован трансфер в аэропорт согласно вашему рейсу. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3*55 000 ₽
Отель 4*69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Лиссабона и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты - €55
  • Виза
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лиссабона, 14:00
Завершение: Аэропорт Лиссабона, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
читать дальше

что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Лиссабона

Похожие туры из Лиссабона

Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
На машине
8 дней
6 отзывов
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€750 за человека
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
На машине
3 дня
2 отзыва
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
€615 за человека
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
На машине
На гондоле
7 дней
1 отзыв
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
16 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
€1499 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Лиссабоне
Все туры из Лиссабона