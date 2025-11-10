Этот тур — возможность пройти по мощёным улочкам Лиссабона, увидеть
Описание тура
Организационные детали
Требуется шенгенская виза.
Программа тура по дням
Лиссабон - сердце и дух столицы
По прибытии в Лиссабон вас будет ждать трансфер до отеля. Немного отдохнув, вы отправитесь на обзорную экскурсию по ключевым достопримечательностям города.
Познакомимся с районом Белен — старинным кварталом, где находятся Жеронимуш — величественный монастырь в стиле мануэлино, и Белемская башня, когда-то служившая оборонительным укреплением на берегу Тежу.
Затем вы побываете на Площади Коммерции, историческом пространстве у самой реки, которое считается символическими воротами Лиссабона.
Следующая остановка — Альфама, старейшая часть города. Вы прогуляетесь по её узким улицам, подниметесь на смотровые площадки, с которых открываются завораживающие виды на город и реку.
Оставшееся время днём будет свободным — можно прогуляться по кварталам, заглянуть в магазины или остановиться в легендарной Pasteis de Belém, чтобы попробовать знаменитое португальское пирожное пастел-де-ната.
Вечером вы насладитесь финальным аккордом дня — ужином в ресторане с живым исполнением фаду. Этот музыкальный жанр — отражение тонкой и меланхоличной души Португалии, её любви, боли и надежд.
Баталья, Алкобаса, Назаре, Обидуш
Утром, после завтрака, вы отправитесь на увлекательную экскурсию за пределы столицы. Первая остановка — Grutas de Moeda, карстовые пещеры с причудливыми формами сталактитов и сталагмитов, сформировавшихся природой на протяжении тысячелетий.
Затем маршрут приведёт вас в Баталью. Здесь вы увидите монастырь Санта-Мария-да-Витория, созданный в честь победы Португалии над кастильцами в битве при Алжубарроте в 1385 году. Его готическая архитектура, витражи и резные своды — выдающийся образец португальского национального стиля.
После обеда состоится визит в Алкобасу, где расположен один из старейших монастырей страны. Внутри — усыпальницы короля Педру I и его возлюбленной Инеш де Кастро, трагическая история которых стала символом вечной любви.
Далее — переезд в прибрежный городок Назаре, известный на весь мир своими гигантскими волнами, собирающими серферов со всех континентов. Вы сможете почувствовать свежесть океанского ветра и погулять по набережным.
Завершится день в Обидуше — средневековом городке с мощными крепостными стенами и атмосферными улочками. Здесь вы пройдётесь по старинным каменным улицам, заглянете в сувенирные лавки и попробуете жинжинью — вишнёвый ликёр, традиционно подаваемый в шоколадных чашках.
Окончание тура
Утро начнётся с завтрака в отеле, после чего будет организован трансфер в аэропорт согласно вашему рейсу. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3*
|55 000 ₽
|Отель 4*
|69 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Лиссабона и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты - €55
- Виза
- Страховка