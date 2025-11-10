По прибытии в Лиссабон вас будет ждать трансфер до отеля. Немного отдохнув, вы отправитесь на обзорную экскурсию по ключевым достопримечательностям города.

Познакомимся с районом Белен — старинным кварталом, где находятся Жеронимуш — величественный монастырь в стиле мануэлино, и Белемская башня, когда-то служившая оборонительным укреплением на берегу Тежу.

Затем вы побываете на Площади Коммерции, историческом пространстве у самой реки, которое считается символическими воротами Лиссабона.

Следующая остановка — Альфама, старейшая часть города. Вы прогуляетесь по её узким улицам, подниметесь на смотровые площадки, с которых открываются завораживающие виды на город и реку.

Оставшееся время днём будет свободным — можно прогуляться по кварталам, заглянуть в магазины или остановиться в легендарной Pasteis de Belém, чтобы попробовать знаменитое португальское пирожное пастел-де-ната.

Вечером вы насладитесь финальным аккордом дня — ужином в ресторане с живым исполнением фаду. Этот музыкальный жанр — отражение тонкой и меланхоличной души Португалии, её любви, боли и надежд.