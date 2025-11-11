Мои заказы

Индивидуально от Лиссабона до Порту с возможностью изменения программы по вашим пожеланиям

Погулять по уютным улочкам красочных городов и подышать океаном
3 дня — и Португалия раскроется вам с самых ярких сторон: вы прогуляетесь по улочкам сказочного Обидуша и вдохнёте океанский ветер на склонах Назаре, где гремят самые высокие волны Европы.

Побываете
в Фатиме — духовном сердце страны — и насладитесь атмосферой «португальской Венеции» в каналах Авейру.

В Браге поднимемся по барочной лестнице к святилищу Бон-Жезуш-ду-Монте, а в заключение исследуем Порту с его старинной набережной.

Всё пройдёт в неспешном темпе и с комфортом: будете только вы, я и города, в которых хочется остаться подольше.

А если вам захочется посетить и другие места по пути от Лиссабона до Порту, мы сможем скорректировать программу.

Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Не требуется специальная одежда — достаточно удобной обуви и сезонной одежды.
Возможность изменять маршрут по желанию гостей (по пути из Лиссабона в Порту и обратно).
Индивидуальный подход и гибкий график.
Ночёвки в Порту (две ночи).

Программа тура по дням

1 день

Обидуш, Фатима, Назаре

Встречаемся и отправляемся в наше путешествие. Первым посетим Обидуш — средневековый город-крепость, окружённый мощными стенами, с мощёными улочками и белыми домами, утопающими в цветах. Прогуляемся и насладимся атмосферой, будто сошедшей со страниц рыцарского романа.

Далее направимся в Фатиму — один из главных католических паломнических центров Европы. Именно здесь, по легенде, в 1917 году троим детям явилась Богородица. Увидим базилику, площадь с белыми куполами и намоленные места.

Завершим прибрежным городом Назаре, который славится гигантскими океанскими волнами и древним святилищем на утёсе. Полюбуемся панорамой Атлантики и прогуляемся по набережной. Вечером приедем в Порту и разместимся в отеле.

Обидуш, Фатима, НазареОбидуш, Фатима, НазареОбидуш, Фатима, НазареОбидуш, Фатима, НазареОбидуш, Фатима, Назаре
2 день

Авейру и Брага

Сегодня отправимся в Авейру, которую часто называют «португальской Венецией» за сеть каналов, по которым курсируют яркие лодки молисейру. Прогуляемся по городу, украшенному фасадами в стиле ар-нуво и азулежу, при желании продегустируем сладкий символ региона — овуш-молеш-де-Авейру — традиционное кондитерское изделие.

Затем поедем в Брагу — один из старейших христианских городов Португалии. Мы поднимемся к знаменитому комплексу Бон-Жезуш-ду-Монте, откуда открываются потрясающие виды на долину. Поговорим об истории этого места, пройдёмся по барочной лестнице веры и насладимся тишиной и величием собора. Вечером вернёмся в Порту.

Авейру и БрагаАвейру и БрагаАвейру и БрагаАвейру и БрагаАвейру и БрагаАвейру и Брага
3 день

Мозаика красок Порту

Заключительный день посвятим знакомству с Порту — городом на семи холмах, сочетающим в себе дух прошлого и современности. Мы исследуем старый район Рибейра, заглянем в местные лавки, пройдём по мосту Луиша I, посетим вокзал Сан-Бенту, украшенный сценами из истории Португалии, и собор Се. Остановимся у панорамной точки на берегу Дору, чтобы сделать фото на фоне крытых черепицей крыш и знаменитых винных погребов.

После отправимся обратно в Лиссабон, куда прибудем около 22:00.

Мозаика красок ПортуМозаика красок ПортуМозаика красок ПортуМозаика красок ПортуМозаика красок ПортуМозаика красок ПортуМозаика красок Порту

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды в рамках маршрута на автомобиле гида
  • Услуги гида
  • Входные билеты на все объекты по маршруту
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Лиссабона и обратно
  • Проживание (оплачивается отдельно, подбирается совместно)
  • Питание
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон, 7:00, у вашего отеля
Завершение: Лиссабон, 22:00, у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 1177 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту… Я безумно люблю эту страну, ее культуру и
живописные места, в том числе Лиссабон, где живу с 2011 года. С того времени профессионально занимаюсь туризмом и всю жизнь провожу в разъездах. Объездила всю Евразию, поэтому понимаю, что такое путешествие и как путешественник, и как гид. Провожу экскурсии в дружеском формате и с радостью отвечаю на вопросы!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Лиссабона

