Встречаемся и отправляемся в наше путешествие. Первым посетим Обидуш — средневековый город-крепость, окружённый мощными стенами, с мощёными улочками и белыми домами, утопающими в цветах. Прогуляемся и насладимся атмосферой, будто сошедшей со страниц рыцарского романа.

Далее направимся в Фатиму — один из главных католических паломнических центров Европы. Именно здесь, по легенде, в 1917 году троим детям явилась Богородица. Увидим базилику, площадь с белыми куполами и намоленные места.

Завершим прибрежным городом Назаре, который славится гигантскими океанскими волнами и древним святилищем на утёсе. Полюбуемся панорамой Атлантики и прогуляемся по набережной. Вечером приедем в Порту и разместимся в отеле.