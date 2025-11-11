Не требуется специальная одежда — достаточно удобной обуви и сезонной одежды. Возможность изменять маршрут по желанию гостей (по пути из Лиссабона в Порту и обратно). Индивидуальный подход и гибкий график. Ночёвки в Порту (две ночи).
Программа тура по дням
1 день
Обидуш, Фатима, Назаре
Встречаемся и отправляемся в наше путешествие. Первым посетим Обидуш — средневековый город-крепость, окружённый мощными стенами, с мощёными улочками и белыми домами, утопающими в цветах. Прогуляемся и насладимся атмосферой, будто сошедшей со страниц рыцарского романа.
Далее направимся в Фатиму — один из главных католических паломнических центров Европы. Именно здесь, по легенде, в 1917 году троим детям явилась Богородица. Увидим базилику, площадь с белыми куполами и намоленные места.
Завершим прибрежным городом Назаре, который славится гигантскими океанскими волнами и древним святилищем на утёсе. Полюбуемся панорамой Атлантики и прогуляемся по набережной. Вечером приедем в Порту и разместимся в отеле.
2 день
Авейру и Брага
Сегодня отправимся в Авейру, которую часто называют «португальской Венецией» за сеть каналов, по которым курсируют яркие лодки молисейру. Прогуляемся по городу, украшенному фасадами в стиле ар-нуво и азулежу, при желании продегустируем сладкий символ региона — овуш-молеш-де-Авейру — традиционное кондитерское изделие.
Затем поедем в Брагу — один из старейших христианских городов Португалии. Мы поднимемся к знаменитому комплексу Бон-Жезуш-ду-Монте, откуда открываются потрясающие виды на долину. Поговорим об истории этого места, пройдёмся по барочной лестнице веры и насладимся тишиной и величием собора. Вечером вернёмся в Порту.
3 день
Мозаика красок Порту
Заключительный день посвятим знакомству с Порту — городом на семи холмах, сочетающим в себе дух прошлого и современности. Мы исследуем старый район Рибейра, заглянем в местные лавки, пройдём по мосту Луиша I, посетим вокзал Сан-Бенту, украшенный сценами из истории Португалии, и собор Се. Остановимся у панорамной точки на берегу Дору, чтобы сделать фото на фоне крытых черепицей крыш и знаменитых винных погребов.
После отправимся обратно в Лиссабон, куда прибудем около 22:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 1177 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту… Я безумно люблю эту страну, ее культуру и читать дальше
живописные места, в том числе Лиссабон, где живу с 2011 года. С того времени профессионально занимаюсь туризмом и всю жизнь провожу в разъездах. Объездила всю Евразию, поэтому понимаю, что такое путешествие и как путешественник, и как гид. Провожу экскурсии в дружеском формате и с радостью отвечаю на вопросы!