с его источниками и ароматом традиционного cozido, мы увидели как блюдо готовится, а также смогли его попробовать в чудесном местном ресторане, который Павел заботливо заранее забронировал. Также не прошли мимо сладкой, сочной и горячей кукурузы которая готовится в фумаролах Фурнаша. Из теплых источников в этот день мы выбрали Poça da Dona Beija - и они были прекрасны.

На чайной плантации (Gorreana) нас встретил запах свежего листа и неспешные рассказы о том, как рождается азорский чай. Мы прошли вдоль изумрудных рядов, заглянули в цех с историческими машинами и, конечно, попробовали свежезаваренный зелёный чай, после которой дорога казалась ещё светлее.

Обязательно рекомендую эту программу всем, кто любит природу, тёплые купания и местные традиции без суеты.