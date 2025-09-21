Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чай
Индивидуальная экскурсия по Сан-Мигелю подарит незабываемые впечатления: от чайных плантаций до термальных источников и вулканических ландшафтов
Начало: По договорённости с гидом
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
от €220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
Завтра в 10:00
18 сен в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Восток Сан-Мигеля: океан, скалы и водопады
Откройте для себя уникальные места Понта-Делгада: Вила-да-Повоасао, смотровые площадки и парк Рибейра-дос-Кальдейрос ждут вас
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
от €245 за всё до 8 чел.
