На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады

Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сан-Мигеля: вулканические кратеры, бирюзовые озёра и чёрные пески ждут вас на этом незабываемом маршруте
Путешествие на запад Сан-Мигеля обещает незабываемые впечатления.

Вас ждут потрясающие виды на вулканические кратеры и бирюзовые озёра, а также возможность насладиться термальными источниками.

Визит в уютную деревушку Сете-Сидадеш позволит вам прогуляться вдоль озера и насладиться местной атмосферой. Завершит день отдых на пляже с чёрным песком в Моштейруше. Это идеальная возможность почувствовать мощь природы и открыть для себя уникальные уголки острова

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Захватывающие виды на вулканические кратеры
  • 🏞 Бирюзовые озёра и панорамные точки
  • 🏖 Пляж с чёрным песком
  • ♨️ Термальные источники в океане
  • 🌿 Уникальная флора острова
  • 🏘 Уютная деревушка в кратере
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Мирадуру-ду-Пику-ду-Карван
  • Мирадуро-да-Бока-ду-Инферно
  • Мирадуру-да-Виста-ду-Рей
  • Городок Сете-Сидадеш
  • Моштейруш
  • Мирадору-да-Понта-ду-Эскальвадо
  • Термальные источники Понта-да-Феррария

Описание экскурсии

  • Мирадуру-ду-Пику-ду-Карван — первая остановка с захватывающим видом на зелёные холмы и долины Сан-Мигеля. Вы увидите, как вулканический рельеф острова сформировал его необычный ландшафт.
  • Мирадуро-да-Бока-ду-Инферно — одна из самых впечатляющих панорамных точек Азорских островов. Сюда ведёт небольшой хайкинг-трейл (~15-20 минут), который наградит вас прекрасным видом на бирюзовые кратерные озёра.
  • Мирадуру-да-Виста-ду-Рей — классическая смотровая площадка, откуда вам откроется панорама Сете-Сидадеш — двух озёр, разделённых узким перешейком. Здесь же находится заброшенный отель Monte Palace, добавляющий атмосферу «места вне времени».
  • Городок Сете-Сидадеш — уютная деревушка внутри кратера вулкана. Здесь можно прогуляться вдоль озера, заглянуть в старинную церковь или выпить кофе с красивым видом.
  • Моштейруш — прибрежное поселение с пляжем из чёрного вулканического песка и скалистыми островками. Это отличное место, чтобы почувствовать мощь Атлантики.
  • Мирадору-да-Понта-ду-Эскальвадо — ещё одна панорамная точка, откуда виден дикий берег Сан-Мигеля.
  • Термальные источники Понта-да-Феррария. Горячая вулканическая вода здесь смешивается с Атлантическим океаном, создавая природный спа-бассейн прямо в море. Температура воды — около +40 градусов: и у вас будет возможность в неё окунуться!

Вы узнаете:

  • Как сформировался остров Сан-Мигель и почему здесь так много кратеров.
  • Какие уникальные растения можно встретить только на островах.
  • Чем отличаются Сете-Сидадеш от других вулканических озёр и почему вода в них разного цвета.
  • Почему на Моштейруше чёрные пески.
  • Как работает природный «горячий океан» и чем он полезен.
  • Какие традиции сохранились на острове.

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле Mitsubishi Colt (по запросу предоставлю детские кресла).
  • Программа подходит взрослым и детям с 6 лет с минимальной физподготовкой. На маршруте предусмотрены короткие трейлы с небольшими уклонами и без сложных подъёмов.
  • Купание в природных термальных бассейнах Понта-да-Феррария — бесплатное, зависит от прилива. Если планируете купаться, возьмите с собой купальник и полотенце — но имейте в виду, что вода может окрасить светлую ткань.
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — €15-€40.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Понте-Делгаде
Привет! Меня зовут Алёна, и я приглашаю вас в уникальное путешествие по острову Сан-Мигель. Моё знакомство с Азорами началось с пересечения Атлантики на парусной яхте, и с тех пор я влюблена в эти места. Каждый мой тур — это индивидуальная история, созданная специально для вас. С удовольствием проведу вас по своим самым любимым местам и расскажу о них самое интересное!
Задать вопрос

