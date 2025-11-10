Алёна — ваш гид в Понте-Делгаде

Привет! Меня зовут Алёна, и я приглашаю вас в уникальное путешествие по острову Сан-Мигель. Моё знакомство с Азорами началось с пересечения Атлантики на парусной яхте, и с тех пор я влюблена в эти места. Каждый мой тур — это индивидуальная история, созданная специально для вас. С удовольствием проведу вас по своим самым любимым местам и расскажу о них самое интересное!