Путешествие на запад Сан-Мигеля обещает незабываемые впечатления.
Вас ждут потрясающие виды на вулканические кратеры и бирюзовые озёра, а также возможность насладиться термальными источниками.
Визит в уютную деревушку Сете-Сидадеш позволит вам прогуляться вдоль озера и насладиться местной атмосферой. Завершит день отдых на пляже с чёрным песком в Моштейруше. Это идеальная возможность почувствовать мощь природы и открыть для себя уникальные уголки острова
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Захватывающие виды на вулканические кратеры
- 🏞 Бирюзовые озёра и панорамные точки
- 🏖 Пляж с чёрным песком
- ♨️ Термальные источники в океане
- 🌿 Уникальная флора острова
- 🏘 Уютная деревушка в кратере
Что можно увидеть
- Мирадуру-ду-Пику-ду-Карван
- Мирадуро-да-Бока-ду-Инферно
- Мирадуру-да-Виста-ду-Рей
- Городок Сете-Сидадеш
- Моштейруш
- Мирадору-да-Понта-ду-Эскальвадо
- Термальные источники Понта-да-Феррария
Описание экскурсии
- Мирадуру-ду-Пику-ду-Карван — первая остановка с захватывающим видом на зелёные холмы и долины Сан-Мигеля. Вы увидите, как вулканический рельеф острова сформировал его необычный ландшафт.
- Мирадуро-да-Бока-ду-Инферно — одна из самых впечатляющих панорамных точек Азорских островов. Сюда ведёт небольшой хайкинг-трейл (~15-20 минут), который наградит вас прекрасным видом на бирюзовые кратерные озёра.
- Мирадуру-да-Виста-ду-Рей — классическая смотровая площадка, откуда вам откроется панорама Сете-Сидадеш — двух озёр, разделённых узким перешейком. Здесь же находится заброшенный отель Monte Palace, добавляющий атмосферу «места вне времени».
- Городок Сете-Сидадеш — уютная деревушка внутри кратера вулкана. Здесь можно прогуляться вдоль озера, заглянуть в старинную церковь или выпить кофе с красивым видом.
- Моштейруш — прибрежное поселение с пляжем из чёрного вулканического песка и скалистыми островками. Это отличное место, чтобы почувствовать мощь Атлантики.
- Мирадору-да-Понта-ду-Эскальвадо — ещё одна панорамная точка, откуда виден дикий берег Сан-Мигеля.
- Термальные источники Понта-да-Феррария. Горячая вулканическая вода здесь смешивается с Атлантическим океаном, создавая природный спа-бассейн прямо в море. Температура воды — около +40 градусов: и у вас будет возможность в неё окунуться!
Вы узнаете:
- Как сформировался остров Сан-Мигель и почему здесь так много кратеров.
- Какие уникальные растения можно встретить только на островах.
- Чем отличаются Сете-Сидадеш от других вулканических озёр и почему вода в них разного цвета.
- Почему на Моштейруше чёрные пески.
- Как работает природный «горячий океан» и чем он полезен.
- Какие традиции сохранились на острове.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле Mitsubishi Colt (по запросу предоставлю детские кресла).
- Программа подходит взрослым и детям с 6 лет с минимальной физподготовкой. На маршруте предусмотрены короткие трейлы с небольшими уклонами и без сложных подъёмов.
- Купание в природных термальных бассейнах Понта-да-Феррария — бесплатное, зависит от прилива. Если планируете купаться, возьмите с собой купальник и полотенце — но имейте в виду, что вода может окрасить светлую ткань.
- Отдельно по желанию оплачивается обед — €15-€40.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Понте-Делгаде
Привет! Меня зовут Алёна, и я приглашаю вас в уникальное путешествие по острову Сан-Мигель. Моё знакомство с Азорами началось с пересечения Атлантики на парусной яхте, и с тех пор я влюблена в эти места. Каждый мой тур — это индивидуальная история, созданная специально для вас. С удовольствием проведу вас по своим самым любимым местам и расскажу о них самое интересное!Задать вопрос
Входит в следующие категории Понты-Делгады
