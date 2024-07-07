Индивидуальные экскурсии в Понте-Делгаде с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €195, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
На машине
скидка
15%
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Посетить вулканические озёра и насладиться потрясающими видами с разных точек острова
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250213 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Насладиться природой удивительной красоты и услышать об Азорском архипелаге самые любопытные истории
Начало: Понта Дельгада
Завтра в 09:30
17 июля в 09:30
195 за всё до 3 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    7 июля 2024
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Благодаря Павлу мы провели незабываемый день на острове Сан-Мигель! Весь маршрут был продуман, чтобы нам было максимально комфортно и мы
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    увидели одни из главных достопримечательностей острова на комфортабельном авто. Без Павла было бы сложно увидеть данные места самостоятельно за один день, т. к. он не только знает историю и быт местного населения, но и все нюансы, с которыми столкнется каждый турист. Отдельная благодарность за ОЧЕНЬ вкусный обед!!! Всем рекомендую данную экскурсию!!! С нетерпением жду следующей!

    Благодаря Павлу мы провели незабываемый день на острове Сан-Мигель! Весь маршрут был продуман, чтобы нам былоБлагодаря Павлу мы провели незабываемый день на острове Сан-Мигель! Весь маршрут был продуман, чтобы нам былоБлагодаря Павлу мы провели незабываемый день на острове Сан-Мигель! Весь маршрут был продуман, чтобы нам былоБлагодаря Павлу мы провели незабываемый день на острове Сан-Мигель! Весь маршрут был продуман, чтобы нам было
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭 Фотографии и видео не передают всей красоты, которую ты видишь
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    глазами💔 это просто маст-визит для всех кто будет в Португалии! За 1 день экскурсии я увидела стооооолько сколько бы не увидела сама за несколько дней пребывания на Сан-Мигеле. +Это сказочное завершение дня провожая закат на пляже Санта-Барбара! 💔💔💔 От всей души рекомендую Павла, экскурсия стоила каждого своего рубля!! ✨ Спасибо Павлу за индивидуальный подход: так как я прилетела в день экскурсии, Павел пошел на встречу и мы начали гораздо позже, + я беспокоилась что на такой длительной экскурсии на машине(+ еще по серпантинам) мне будет тяжело так как меня укачивает абсолютно везде, даже на коротких дистанциях - но нет: все прошло супер, машина очень комфортная для путешествия +стиль вождения Павла 10/10 😊

    Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭
  • О
    Ольга
    25 июня 2024
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть! Поездка была на очень комфортном микроавтобусе, Павел очень внимательный, тактичный, интересный собеседник! От всей души рекомендуем!
    Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!Благодарим Павла за прекрасную экскурсию, все очень хорошо организовано, мы столько красоты успели посмотреть!
  • А
    Анна
    1 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Отличная экскурсия! Наталья замечательно все организовала, обо все подумала. Интересный рассказчик и очень милый человек. Спасибо!
  • М
    Михаил
    9 ноября 2020
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Огромная благодарность за потрясающую экскурсию, после которой невозможно не влюбиться в Азоры! Дух захватывает от увиденного и огромное желание поскорее
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    снова вернутся в этот райский уголок земли. Гид не смотрит на время, а старается по максимуму показать самые красивые места Азорских островов и смело отступает от программы и время от времени, кроме знакомых и важных смотровых площадок устраивает джип тур и показывает секретные места скрытые от глаз туристов. Что сказать - это был реальный кайф!

Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Индивидуальные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
  2. Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
  3. Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в июле 2024
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 213 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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