М Михаил 5

Огромная благодарность Сюзанне за потрясающую экскурсию, после которой невозможно не влюбиться в Азоры! Дух захватывает от увиденного и огромное желание поскорее снова вернутся в этот райский уголок земли. Сюзанна не смотрит на время, а старается по максимуму показать самые красивые места Азорских островов и смело отступает от программы и время от времени, кроме знакомых и важных смотровых площадок устраивает джип тур и показывает секретные места скрытые от глаз туристов. Что сказать - это был реальный кайф!