Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Посетить вулканические озёра и насладиться потрясающими видами с разных точек острова
Начало: У вашего отеля
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сан-Мигель - весь остров за 1 день
Обзорная экскурсия по Сан-Мигелю: вулканы, озёра и парки. Уникальная природа и история ждут вас на каждом шагу. Забронируйте незабываемое путешествие
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €226 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
16 сен в 09:30
17 сен в 09:30
от €195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)
Посетить самые красивые места восточной части острова и насладиться первозданными пейзажами
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады)
Начало: По договорённости
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озёра, вулканы и горячий океан Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
Оценить лучшие виды на кратерные озёра, побывать в деревне внутри вулкана и ощутить мощь Атлантики
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
16 сен в 10:30
17 сен в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Треккинг к Лагоа-ду-Серру - скрытой лагуне в сердце Терсейры
Отправиться на поиски сокровища вулканического острова (из деревни Бишкойтуш)
Начало: В деревне Бишкойтуш на Терсейре
€20 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Фурнаш: долина в кальдере потухшего вулкана
Начало: Ав. Инфанте Дом Энрик 1-А, 9504-527 Понта Делгада
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Запад Сан-Мигеля: Сете-Сидадеш, океан и вулканические пейзажи
Начало: Понта Делгада, Азорские острова
Расписание: Старт тура с 9 до 10
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
E
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания во время поездки были учтены. Рекомендуем!
+6
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Д
Наталья замечательный гид! Подстроила экскурсию под наши предпочтения и погоду, невероятно приятная в общении. Было очень интересно и комфортно. Ощущалось не как коммерческая экскурсия, а поездка по красивым местам с твоим хорошим знакомым, который показывает тебе остров. Очень рекомендую!
+3
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огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
Алена очень много знает об острове обычии, формирование, флора и фауна беседовать было одно удовольствие. Спасибо большое за легкость передачи информации и за те локации, которые мы увидели, было замечательно))
Алена очень много знает об острове обычии, формирование, флора и фауна беседовать было одно удовольствие. Спасибо большое за легкость передачи информации и за те локации, которые мы увидели, было замечательно))
+4
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A
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном автомобиле WV Caravela. Салон
+6
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Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Наталья очень
Наталья очень
+5
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Ю
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело и это очень важно,
+13
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Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и отличной организации. Отдельная огромная
+4
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T
Нам очень повезло с Павлом, и мы ему очень благодарны. Он всегда был на связи и в любой момент был
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М
супервуман - это она!:)
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V
Нам все очень понравилось, Наталья прекрасный гид
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Всего 64 отзыва в Понте-Делгаде
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Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде
Самые популярные экскурсии в Понте-Делгаде
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Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в августе 2026
Сейчас в Понте-Делгаде можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 20 до 380. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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