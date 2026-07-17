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Экскурсии в Понте-Делгаде

Найдено 11 экскурсий в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Посетить вулканические озёра и насладиться потрясающими видами с разных точек острова
Начало: У вашего отеля
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Сан-Мигель - весь остров за 1 день
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сан-Мигель - весь остров за 1 день
Обзорная экскурсия по Сан-Мигелю: вулканы, озёра и парки. Уникальная природа и история ждут вас на каждом шагу. Забронируйте незабываемое путешествие
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €226 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
16 сен в 09:30
17 сен в 09:30
от €195 за всё до 4 чел.
Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)
Посетить самые красивые места восточной части острова и насладиться первозданными пейзажами
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады)
Начало: По договорённости
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Озёра, вулканы и горячий океан Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Озёра, вулканы и горячий океан Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
Оценить лучшие виды на кратерные озёра, побывать в деревне внутри вулкана и ощутить мощь Атлантики
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
16 сен в 10:30
17 сен в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Треккинг к Лагоа-ду-Серру - скрытой лагуне в сердце Терсейры
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Треккинг к Лагоа-ду-Серру - скрытой лагуне в сердце Терсейры
Отправиться на поиски сокровища вулканического острова (из деревни Бишкойтуш)
Начало: В деревне Бишкойтуш на Терсейре
€20 за человека
Фурнаш: долина в кальдере потухшего вулкана
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Фурнаш: долина в кальдере потухшего вулкана
Начало: Ав. Инфанте Дом Энрик 1-А, 9504-527 Понта Делгада
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 8 чел.
Запад Сан-Мигеля: Сете-Сидадеш, океан и вулканические пейзажи
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Запад Сан-Мигеля: Сете-Сидадеш, океан и вулканические пейзажи
Начало: Понта Делгада, Азорские острова
Расписание: Старт тура с 9 до 10
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

E
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания во время поездки были учтены. Рекомендуем!
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания+6
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания
Нам экскурсия по западному побережью с его достопримечательностями очень понравилась. Павел отличный рассказчик, заботливый, наши пожелания
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Д
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Наталья замечательный гид! Подстроила экскурсию под наши предпочтения и погоду, невероятно приятная в общении. Было очень интересно и комфортно. Ощущалось не как коммерческая экскурсия, а поездка по красивым местам с твоим хорошим знакомым, который показывает тебе остров. Очень рекомендую!
Наталья замечательный гид! Подстроила экскурсию под наши предпочтения и погоду, невероятно приятная в общении. Было очень
Наталья замечательный гид! Подстроила экскурсию под наши предпочтения и погоду, невероятно приятная в общении. Было очень
Наталья замечательный гид! Подстроила экскурсию под наши предпочтения и погоду, невероятно приятная в общении. Было очень
Наталья замечательный гид! Подстроила экскурсию под наши предпочтения и погоду, невероятно приятная в общении. Было очень+3
Наталья замечательный гид! Подстроила экскурсию под наши предпочтения и погоду, невероятно приятная в общении. Было очень
Наталья замечательный гид! Подстроила экскурсию под наши предпочтения и погоду, невероятно приятная в общении. Было очень
Наталья замечательный гид! Подстроила экскурсию под наши предпочтения и погоду, невероятно приятная в общении. Было очень
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Надежда
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
Алена очень много знает об острове обычии, формирование, флора и фауна беседовать было одно удовольствие. Спасибо большое за легкость передачи информации и за те локации, которые мы увидели, было замечательно))
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!+4
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
огромное спасибо Алене, замечательный день на замечательном острове моей мечты!
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A
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном автомобиле WV Caravela. Салон
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и автомобиль был очень чистым. Павел спланировал наш маршрут очень грамотно, с учётом погоды. Несмотря на переменную погоду Азор мы увидели и смогли сделать фото абсолютно всех мест которые хотели посмотреть. Туром очень довольны. Павел замечательный рассказчик, прекрасно знает историю и особенности всех мест которые мы посетили. Спасибо!

Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном+6
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном
Тур начался точно по времени. Павел встретил нас в аэропорту по прилёту. Тур проводился на комфортабельном
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Надежда
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Наталья очень
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старалась показать нам как можно больше красивых мест на острове, интересно рассказывала про историю острова, про растительность.
Так же подсказала как нам добраться в последующие дни до нужных мест.

Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!+5
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
Нам очень понравилась поездка с Натальей! Бронировали экскурсию день в день и она откликнулась, чему мы были очень рады!
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Ю
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело и это очень важно,
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нам всем было интересно; и не так утомительно, с учетом того, что с нами был ребенок 3х лет.
Могу только сказать Павлу огромное спасибо и рекомендовать его экскурсии всем всем всем!

Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело+13
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело
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Vitali
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и отличной организации. Отдельная огромная
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благодарность нашему гиду Павлу — очень профессиональный, внимательный и харизматичный экскурсовод, который сделал поездку по-настоящему особенной. Его знания, подача материала и дружелюбная атмосфера сделали этот день одним из лучших впечатлений на Азорах. Очень рекомендуем!

Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и+4
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
Экскурсия была просто великолепной! “Жемчужины Сан-Мигеля” — это идеальное сочетание потрясающих природных красот, интересной программы и
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T
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Нам очень повезло с Павлом, и мы ему очень благодарны. Он всегда был на связи и в любой момент был
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готов помочь советом.
Павел — отличный гид, и у него всегда находились ответы на все наши вопросы — от географии до налогообложения. Мы провели вместе прекрасный день, увидели всё, что нам было обещано, и даже больше.
От всей души рекомендуем услуги Павла, и, если вернёмся на остров, обязательно будем исследовать его дальше вместе с ним!

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М
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
супервуман - это она!:)
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V
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Нам все очень понравилось, Наталья прекрасный гид
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Всего 64 отзыва в Понте-Делгаде

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Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде

Самые популярные экскурсии в Понте-Делгаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого;
  2. Сан-Мигель - весь остров за 1 день;
  3. Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация;
  4. Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель;
  5. Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады).
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в августе 2026
Сейчас в Понте-Делгаде можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 20 до 380. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправьтесь в Понте-Делгаду в 2026 году и получите уникальную возможность посетить все достопримечательности Португалии на русском языке. Наши цены на экскурсии начинаются от €20. Забронируйте сейчас и получите незабываемые впечатления