читать дальше уменьшить нам всем было интересно; и не так утомительно, с учетом того, что с нами был ребенок 3х лет.

Могу только сказать Павлу огромное спасибо и рекомендовать его экскурсии всем всем всем!

Экскурсия была замечательной, и время, и остановки, и все запланированное увидели. Павел очень любит свое дело и это очень важно,