Все экскурсии в Понта-Делгаде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Понта-Делгаде – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €195. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Понта-Делгаде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
€195
за 1-3 чел.
Озёра и вулканы на острове Сан-Мигель
Насладиться природой удивительной красоты и услышать об Азорском архипелаге самые любопытные истории
Последние отзывы «Экскурсии Понта-Делгады»
- Отзыв на: Озёра и вулканы на острове Сан-МигельММихаил9 ноября 2020Огромная благодарность Сюзанне за потрясающую экскурсию, после которой невозможно не влюбиться в Азоры! Дух захватывает от увиденного и огромное желание поскорее снова вернутся в этот райский уголок земли. Сюзанна не смотрит на время, а старается по максимуму показать самые красивые места Азорских островов и смело отступает от программы и время от времени, кроме знакомых и важных смотровых площадок устраивает джип тур и показывает секретные места скрытые от глаз туристов. Что сказать - это был реальный кайф!