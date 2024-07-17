На насыщенной экскурсии по острову мы покажем вам его знаменитые локации. Вы посетите чайную фабрику и попробуете выращенный здесь чай. Полюбуетесь долиной с высоты птичьего полёта. Увидите, как в обжигающем котловане готовят традиционное блюдо кузидо. А также поплаваете в бассейне с водой, нагретой внутренним теплом Земли.

Описание экскурсии

Пляж Санта-Барбара

Один из лучших пляжей Азорских островов. Расположенный между двумя скалами, он известен отличными условиями для сёрфинга. Здесь тёмный песок, бурные волны, скалы и фон для ярких фотографий!

Смотровая площадка Санта-Ирия

Полюбуемся великолепием северного побережья острова, скалами и океаном.

Чайная плантация и фабрика Горреана

Остров — это единственное место в Европе, где выращивают чай. Мы посетим самую крупную фабрику, посмотрим на плантации и изучим работу производства. Вы услышите, когда и кем основана фабрика, как переживала кризисы и какие виды чая здесь есть. А в конце визита попробуете местный чай и мороженое (по желанию).

Смотровая площадка Пику-ду-Ферро

Со смотровой открывается панорама на озеро и долину Фурнаш. Вы оцените размеры самого большого вулкана на острове.

Парк «Терра Ноштра»

Расположенный посреди водной системы (здесь сотни небольших источников с разными свойствами), парк утопает в экзотических растениях из тропиков и холодных стран. Вы узнаете, как и благодаря чему прославилось это место. И искупаетесь в бассейне с термальной водой, богатой концентрацией железа. Она творит чудеса со здоровьем!

Фумаролы озера Фурнаш

Фумаролы — это зона геотермальной активности с запахом серы, минеральными источниками и отложениями солей на скалах. Здесь вы увидите, как на вулканической почве готовят традиционное азорское блюдо — кузидо (жаркое из мяса и овощей, которое томят в земле около 6 часов). При желании попробуете его на обед.

Часовня Носа-Сеньора-дас-Виторияш

По пути поговорим об истории и укладе островитян. И заедем в уникальную часовню в готическом стиле.

Организационные детали

В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen из Понта-Делгада, страхование, бутилированная вода

Возможен трансфер из отеля за пределами Понта-Делгада/с круизных лайнеров — стоимость рассчитывается в зависимости от вашего местоположения

К сожалению, маршрут не оборудован для путешественников на инвалидных колясках

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: