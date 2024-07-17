Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
На насыщенной экскурсии по острову мы покажем вам его знаменитые локации. Вы посетите чайную фабрику и попробуете выращенный здесь чай. Полюбуетесь долиной с высоты птичьего полёта. Увидите, как в обжигающем котловане готовят традиционное блюдо кузидо. А также поплаваете в бассейне с водой, нагретой внутренним теплом Земли.
Один из лучших пляжей Азорских островов. Расположенный между двумя скалами, он известен отличными условиями для сёрфинга. Здесь тёмный песок, бурные волны, скалы и фон для ярких фотографий!
Смотровая площадка Санта-Ирия
Полюбуемся великолепием северного побережья острова, скалами и океаном.
Чайная плантация и фабрика Горреана
Остров — это единственное место в Европе, где выращивают чай. Мы посетим самую крупную фабрику, посмотрим на плантации и изучим работу производства. Вы услышите, когда и кем основана фабрика, как переживала кризисы и какие виды чая здесь есть. А в конце визита попробуете местный чай и мороженое (по желанию).
Смотровая площадка Пику-ду-Ферро
Со смотровой открывается панорама на озеро и долину Фурнаш. Вы оцените размеры самого большого вулкана на острове.
Парк «Терра Ноштра»
Расположенный посреди водной системы (здесь сотни небольших источников с разными свойствами), парк утопает в экзотических растениях из тропиков и холодных стран. Вы узнаете, как и благодаря чему прославилось это место. И искупаетесь в бассейне с термальной водой, богатой концентрацией железа. Она творит чудеса со здоровьем!
Фумаролы озера Фурнаш
Фумаролы — это зона геотермальной активности с запахом серы, минеральными источниками и отложениями солей на скалах. Здесь вы увидите, как на вулканической почве готовят традиционное азорское блюдо — кузидо (жаркое из мяса и овощей, которое томят в земле около 6 часов). При желании попробуете его на обед.
Часовня Носа-Сеньора-дас-Виторияш
По пути поговорим об истории и укладе островитян. И заедем в уникальную часовню в готическом стиле.
Организационные детали
В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen из Понта-Делгада, страхование, бутилированная вода
Возможен трансфер из отеля за пределами Понта-Делгада/с круизных лайнеров — стоимость рассчитывается в зависимости от вашего местоположения
К сожалению, маршрут не оборудован для путешественников на инвалидных колясках
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — ваша команда гидов в Понте-Делгаде
Меня зовут Павел. Я и мои компаньоны организуем экскурсии на микроавтобусе по нашему чудесному острову Сан-Мигель, где на каждом шагу — потрясающие виды, уникальная природа и незабываемые впечатления. Мы любим остров Сан-Мигель и хотим, чтобы вы разделили это чувство с нами! Сделаем ваш отдых незабываемым, полным наслаждения красивейшей природой.