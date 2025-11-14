Долина Фурнаш на острове Сан-Мигель - это уникальное место, где природа и традиции сливаются в одно целое. Геотермальная активность создаёт неповторимые ландшафты с фумаролами и горячими источниками.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Уникальная геотермальная активность
- 🏞️ Живописное кратерное озеро
- 🛁 Термальные купальни
- 🌿 Буйная растительность
- 🍲 Традиционное блюдо Cozido
Что можно увидеть
- Фумаролы
- Озеро Фурнаш
- Poça da Dona Beija
- Terra Nostra
Описание экскурсииДолина Фурнаш (Vale das Furnas) — это один из самых впечатляющих природных уголков Азорских островов, расположенный на острове Сан-Мигель. Это активная вулканическая зона с горячими источниками, фумаролами, термальными бассейнами и знаменитыми геотермальными кулинарными традициями. Что делает её особенной?
- Геотермальная активность: множество фумарол, кипящих грязевых котлов и горячих источников.
- Озеро Фурнаш: живописное кратерное озеро с геотермальными полями, где готовят традиционное рагу Cozido das Furnas, запекая его под землёй.
- Термальные воды: купальни, такие как Poça da Dona Beija и Terra Nostra, предлагают отдых в богатых минералами тёплых водах.
- Буйная растительность: из-за вулканической почвы и влажного климата Фурнаш славится пышной зеленью и экзотическими растениями. Это место идеально сочетает в себе природные чудеса, релаксацию и местные традиции, делая его обязательным для посещения на Сан-Мигеле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что вас ждёт:
- Проедете по южному побережью с остановкой в Вила-Франка-ду-Кампу - первой столице острова
- Полюбуйтесь видами с Nossa Senhora da Paz
- Исследуйте фумаролы озера Фурнаш
- Прогуляйтесь по деревне Фурнаш и попробуйте Cozido das Furnas (по желанию)
- Расслабьтесь в термальных бассейнах Poça da Dona Beija
- Посетите старейшую в Европе чайную фабрику
- Завершите день на смотровой площадке северного побережья
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Страховки
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Av. Infante Dom Henrique 1-A, 9504-527 Ponta Delgada
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
