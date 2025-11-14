Мои заказы

Фурнаш: долина в кальдере потухшего вулкана

Долина Фурнаш на Сан-Мигеле предлагает уникальные геотермальные приключения. Откройте для себя горячие источники и знаменитое блюдо Cozido
Долина Фурнаш на острове Сан-Мигель - это уникальное место, где природа и традиции сливаются в одно целое. Геотермальная активность создаёт неповторимые ландшафты с фумаролами и горячими источниками.

Посетители могут насладиться купанием
читать дальше

в термальных бассейнах, таких как Poça da Dona Beija и Terra Nostra, и попробовать знаменитое рагу Cozido das Furnas, приготовленное прямо в земле.

Это место, где буйная растительность и вулканическая почва создают идеальные условия для отдыха и релаксации

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальная геотермальная активность
  • 🏞️ Живописное кратерное озеро
  • 🛁 Термальные купальни
  • 🌿 Буйная растительность
  • 🍲 Традиционное блюдо Cozido
Фурнаш: долина в кальдере потухшего вулкана
Фурнаш: долина в кальдере потухшего вулкана

Что можно увидеть

  • Фумаролы
  • Озеро Фурнаш
  • Poça da Dona Beija
  • Terra Nostra

Описание экскурсии

Долина Фурнаш (Vale das Furnas) — это один из самых впечатляющих природных уголков Азорских островов, расположенный на острове Сан-Мигель. Это активная вулканическая зона с горячими источниками, фумаролами, термальными бассейнами и знаменитыми геотермальными кулинарными традициями. Что делает её особенной?
  • Геотермальная активность: множество фумарол, кипящих грязевых котлов и горячих источников.
  • Озеро Фурнаш: живописное кратерное озеро с геотермальными полями, где готовят традиционное рагу Cozido das Furnas, запекая его под землёй.
  • Термальные воды: купальни, такие как Poça da Dona Beija и Terra Nostra, предлагают отдых в богатых минералами тёплых водах.
  • Буйная растительность: из-за вулканической почвы и влажного климата Фурнаш славится пышной зеленью и экзотическими растениями. Это место идеально сочетает в себе природные чудеса, релаксацию и местные традиции, делая его обязательным для посещения на Сан-Мигеле.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Что вас ждёт:
  • Проедете по южному побережью с остановкой в Вила-Франка-ду-Кампу - первой столице острова
  • Полюбуйтесь видами с Nossa Senhora da Paz
  • Исследуйте фумаролы озера Фурнаш
  • Прогуляйтесь по деревне Фурнаш и попробуйте Cozido das Furnas (по желанию)
  • Расслабьтесь в термальных бассейнах Poça da Dona Beija
  • Посетите старейшую в Европе чайную фабрику
  • Завершите день на смотровой площадке северного побережья
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Страховки
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Av. Infante Dom Henrique 1-A, 9504-527 Ponta Delgada
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Понты-Делгады

Похожие экскурсии из Понты-Делгады

Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чай
Индивидуальная экскурсия по Сан-Мигелю подарит незабываемые впечатления: от чайных плантаций до термальных источников и вулканических ландшафтов
Начало: По договорённости с гидом
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €220 за всё до 8 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Понте-Делгаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Понте-Делгаде