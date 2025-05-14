Экскурсия к вулкану Фурнаш начинается в Понта-Делгаде.
Участники увидят уникальные чайные плантации, посетят ботанический парк и насладятся термальными источниками. На обзорных площадках откроются потрясающие виды на долину. Вулканическое тепло используется для приготовления традиционного блюда, которое можно попробовать.
Эта поездка позволит погрузиться в культуру и природу Азорских островов, оставив незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Уникальный вулкан Фурнаш
- 🍵 Единственные в Европе чайные плантации
- 🏞 Потрясающие виды с обзорных площадок
- 💦 Целебные термальные источники
- 🌿 Ботанический парк с редкими растениями
- 🍽 Попробуйте традиционное блюдо козиду
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Смотровая площадка «Санта-Ириа»
- Фабрика на чайных плантациях
- Обзорная площадка «Пико-ду-Ферро»
- Горячие источники
- Кратер вулкана Фурнаш
- Ботанический парк «Терра Ноштра»
Описание экскурсии
- Смотровая площадка «Санта-Ириа» с прекрасным видом на северное побережье.
- Фабрика на чайных плантациях — единственная в Европе. Вы попробуете домашнее мороженое, зелёный и чёрный чай.
- Обзорная площадка «Пико-ду-Ферро», откуда открывается панорама всей долины Фурнаш.
- Горячие источники (гейзеры). Их здесь более 20, каждый — со своим химическим составом и разной температурой.
- Кратер вулкана Фурнаш. Внутри него теперь находится одноимённое озеро.
- Перед остановкой на обед посмотрим, как его вынимают из недр земли. Традиционное блюдо козиду готовят в вулканическом тепле, где онo томится 6 часов. Расскажу вам его рецепт.
- Ботанический парк «Терра Ноштра». Здесь собраны деревья и растения со всего мира. Также на территории есть термальный бассейн (+38º) с необычным жёлто-коричневым цветом воды. По желанию можно будет в нём искупаться.
Вы узнаете:
- Как были открыты Азорские острова.
- Что такое гейзер.
- Как местные жители готовят в вулканической земле национальные блюда.
- Как на острове Сан-Мигель появился чай.
- В чём целебный секрет местных термальных вод.
- Где на острове выращивают бананы, ананасы и другие экзотические фрукты.
- Какие обычаи переходят из поколения в поколение у местных жителей.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Mazda 3 от вашего отеля или круизного лайнера и обратно, страховка, вода.
- Программа будет интересна взрослым и детям с 3 лет.
- Дорога в одну сторону занимает 30 минут.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в парк — €12 и в зону гейзеров — €3. А также обед по желанию — от €4.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Понте-Делгаде
Провела экскурсии для 120 туристов
Влюблённая в остров с самого детства, покажу его райские уголки. Проведу увлекательные и познавательные экскурсии. Для детей устраиваю небольшие квесты, которые бывают интересны и родителям. Вы познакомитесь с увлекательной историей Азор, узнаете об интересных местных праздниках и обычаях. До встречи на райском острове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Pavlina
14 мая 2025
Все было отлично! Множество положительных эмоций и приятных воспоминаний от проведенного дня. Спасибо огромное Наталье за доставленное удовольствие. Очень интересный и знающий гид!
Входит в следующие категории Понты-Делгады
