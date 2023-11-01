За один день вы осмотрите самые завораживающие места острова: цветные озёра Сете Сидадеш, Огненное Озеро в центре вулкана, потрясающие смотровые площадки, панораму города Муштейруш и исторические памятники в Рибейра Гранде. Созерцательную часть программы дополнят рассказы о прошлом Азорских островов, местные легенды и зарисовки из современной жизни.

Описание экскурсии

Озера «Семи городов»

Заехав за вами в отель, мы отправимся на запад острова по горной дороге с живописными видами на множество маленьких вулканов. Сделаем остановку на смотровой площадке «Vista do Rei», чтобы полюбоваться долиной Сете Сидадеш, название которой переводится как «Семь городов» — мы расскажем её легенду.

Далее вас ждет прогулка по парку и прекрасная панорама вулканических озер. Спустимся к озеру Канариу, а затем проедем по мосту между знаменитыми цветными озерами: Синим и Зеленым. Здесь обязательно выйдем и пройдемся по мягкой траве, послушаем нежный плеск воды и вдохнем чистейшего атлантического воздуха.

Заповедное Лагоа-ду-Фогу

После обеда в местном ресторане вы сверху оглядите открыточный городок Муштейруш и сделаете отличные снимки. Вдоль южного побережья направимся к вулкану Фогу и поднимемся на гору высотой 900 метров: отсюда открывается великолепная панорама Огненного озера, расположенного в центре кратера.

А финальной точкой маршрута станет город Рибейра Гранде. Если захотите, мы познакомим вас с этим городом на краткой обзорной экскурсии — или же посетим магазин ликерной фабрики, где услышите о том, как вручную производят этот особенный напиток и попробуете разные виды азорского ликера.

Истории о Сан-Мигеле

Всю дорогу вас будут сопровождать рассказы об острове и увиденных достопримечательностях: как сформировался архипелаг и как происходило его заселение, особенности необычной геологии. Вы узнаете, как благодаря Азорским островам победили фашизм и почему они всегда были оплотом либерализма. Услышите о периоде расцвета острова, когда он всю Европу снабжал апельсинами. И, конечно, мы расскажем, чем сейчас живет остров и каковы традиции местных жителей: какие праздники они отмечают, почему глубоко религиозны и благодаря чему природа края сохранилась почти в нетронутом виде.

Организационные детали

Отдельно оплачивается билет в парк, обед в местном ресторане, шведский стол с напитком и кофе — 15 евро за человека