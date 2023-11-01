Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Насладиться природой удивительной красоты и услышать об Азорском архипелаге самые любопытные истории
За один день вы осмотрите самые завораживающие места острова: цветные озёра Сете Сидадеш, Огненное Озеро в центре вулкана, потрясающие смотровые площадки, панораму города Муштейруш и исторические памятники в Рибейра Гранде.
Созерцательную часть программы дополнят рассказы о прошлом Азорских островов, местные легенды и зарисовки из современной жизни.
Заехав за вами в отель, мы отправимся на запад острова по горной дороге с живописными видами на множество маленьких вулканов. Сделаем остановку на смотровой площадке «Vista do Rei», чтобы полюбоваться долиной Сете Сидадеш, название которой переводится как «Семь городов» — мы расскажем её легенду. Далее вас ждет прогулка по парку и прекрасная панорама вулканических озер. Спустимся к озеру Канариу, а затем проедем по мосту между знаменитыми цветными озерами: Синим и Зеленым. Здесь обязательно выйдем и пройдемся по мягкой траве, послушаем нежный плеск воды и вдохнем чистейшего атлантического воздуха.
Заповедное Лагоа-ду-Фогу
После обеда в местном ресторане вы сверху оглядите открыточный городок Муштейруш и сделаете отличные снимки. Вдоль южного побережья направимся к вулкану Фогу и поднимемся на гору высотой 900 метров: отсюда открывается великолепная панорама Огненного озера, расположенного в центре кратера. А финальной точкой маршрута станет город Рибейра Гранде. Если захотите, мы познакомим вас с этим городом на краткой обзорной экскурсии — или же посетим магазин ликерной фабрики, где услышите о том, как вручную производят этот особенный напиток и попробуете разные виды азорского ликера.
Истории о Сан-Мигеле
Всю дорогу вас будут сопровождать рассказы об острове и увиденных достопримечательностях: как сформировался архипелаг и как происходило его заселение, особенности необычной геологии. Вы узнаете, как благодаря Азорским островам победили фашизм и почему они всегда были оплотом либерализма. Услышите о периоде расцвета острова, когда он всю Европу снабжал апельсинами. И, конечно, мы расскажем, чем сейчас живет остров и каковы традиции местных жителей: какие праздники они отмечают, почему глубоко религиозны и благодаря чему природа края сохранилась почти в нетронутом виде.
Организационные детали
Отдельно оплачивается билет в парк, обед в местном ресторане, шведский стол с напитком и кофе — 15 евро за человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Понте-Делгаде
Провела экскурсии для 40 туристов
Влюблённая в остров с самого детства, покажу его райские уголки. Проведу увлекательные и познавательные экскурсии. Для детей устраиваю небольшие квесты, которые бывают интересны и родителям. Вы познакомитесь с увлекательной историей Азор, узнаете об интересных местных праздниках и обычаях. До встречи на райском острове!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
1 ноя 2023
Отличная экскурсия! Наталья замечательно все организовала, обо все подумала. Интересный рассказчик и очень милый человек. Спасибо!
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Михаил
9 ноя 2020
Огромная благодарность за потрясающую экскурсию, после которой невозможно не влюбиться в Азоры! Дух захватывает от увиденного и огромное желание поскорее снова вернутся в этот райский уголок земли. Гид не смотрит читать дальше
на время, а старается по максимуму показать самые красивые места Азорских островов и смело отступает от программы и время от времени, кроме знакомых и важных смотровых площадок устраивает джип тур и показывает секретные места скрытые от глаз туристов. Что сказать - это был реальный кайф!