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острове, приятный собеседник, человек с прекрасным чувством юмора. Было интересно и мне и моему тринадцатилетнему сыну. Отдельное спасибо за вкуснеший обед в месте, до которого сами мы никогда бы не добрались. Однозначно вернёмся на остров и надеемся что у Натальи появится ещё несколько маршрутов.