Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
«Заехав за вами в отель, мы отправимся на запад острова по горной дороге с живописными видами на множество маленьких вулканов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«Из Понта-Делгады мы отправимся к невероятному вулкану Фурнаш»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сан-Мигеля: вулканические кратеры, бирюзовые озёра и чёрные пески ждут вас на этом незабываемом маршруте
«Городок Сете-Сидадеш — уютная деревушка внутри кратера вулкана»
24 мар в 09:30
25 мар в 09:30
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 декабря 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии по кратерам вулканов в западной части острова Сант Мигель. Наталья увлекательно рассказывает о жизни на
- ВВладислав13 ноября 2024Настоящая профессионально проведённая экскурсия, которая стоила потраченных на неё денег: очень информативно, всё вовремя, прозрачно,"заточено" под мои пожелания как конкретного
- ЕЕвгения3 ноября 2024Наташа-чудесная! Спасибо огромное за прекрасную экскрурсию, мы так же влюбились в это невероятное место! Надеюсь, еще увидимся🌸
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Вулканы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Понте-Делгаде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в марте 2025
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 250. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Понте-Делгаде (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вулканы», 5 ⭐ отзывов, цены от €195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май