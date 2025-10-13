Групповая экскурсия по Порту с байками и портвейном: мы говорим про людей

Никаких скучных лекций! Мы расскажем истории так, будто сидим с вами за бокалом портвейна.
Это экскурсия про тех, кто делал Порту таким, какой он есть — от рыбаков до королей, от виноделов до бунтарей. Будет душевно, как в компании старых друзей.
Это экскурсия про тех, кто делал Порту таким, какой он есть — от рыбаков до королей, от виноделов до бунтарей. Будет душевно, как в компании старых друзей.
Описание экскурсииПривет, любители приключений, хорошего вина и историй про историю! Приглашаем вас на прогулку по Порту — городу, где мосты скрипят под тяжестью веков, а портвейн льётся рекой. Это не скучная экскурсия с датами и сухими фактами, а душевное путешествие с байками, шутками и, конечно, бокалом (или двумя) портвейна. Мы будем говорить о людях — тех, кто строил этот город, любил, ненавидел, творил и, возможно, слегка перебирал с вином. Готовы? Тогда за нами! Что вас ждёт:• Любовь и ненависть в истории Порту. Разберёмся, как в исторических событиях отличить страсть от вражды. Спойлер: иногда это одно и то же! Расскажем, как местные жители ссорились, мирились и строили город на эмоциях.
- Архитектура: от готики до барокко. Научим вас видеть разницу между архитектурными стилями — от суровой готики до вычурного барокко. Обещаем, после экскурсии вы будете тыкать пальцем в здания и гордо заявлять: «О, это явно мануэлино!» • Портвейн: плохого не бывает! Портвейн — это любовь с первого глотка. Мы расскажем, как его делают, почему он такой вкусный и как выбрать бутылку, чтобы не разориться. А ещё продегустируем пару видов (ну, или три, кто считает?).
- Святые: кто есть кто? В Порту святых любят, но как их различить? Мы покажем, как опознать святого на фасаде церкви и почему местные до сих пор спорят, чей покровитель круче.
- Прего или бифана? И что за франсезинья? Португальская еда — это отдельная история. Разберёмся, чем отличается сочный прего от бифаны и стоит ли пробовать франсезинью — местный «сэндвич-убийца» с соусом, от которого глаза на лоб лезут.
- Почему Порту богател, пока Лиссабон грустил? Расскажем, как Порту стал городом купцов и виноделов, пока Лиссабон зализывал раны. Спойлер: дело в реке, вине и парочке хитрых решений.
- Португалия и Британия: вечная дружба. Почему Португалия и Великобритания — как старые друзья, которые всегда друг за друга? Расскажем про договоры, вино и даже про одну королевскую свадьбу.
- Португальцы и испанцы: соседи или соперники? Разберёмся, что у них за отношения.
- Куда делось бразильское золото? Бразилия когда-то осыпала Португалию золотом, но где оно теперь? Расскажем, на что его потратили и почему Порту до сих пор сияет, как золотая монета.
Если вас не устраивает время, напишите, придумаем что-то под ваши задачи
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Карму (Convento do Carmo)
- Церковь Клеригуш (Igreja dos Clérigos)
- Книжный магазин Лелло (Livraria Lello)
- Площадь Свободы и исторический Макдональдс (Praça da Liberdade e McDonald’s Imperial)
- Рынок Боляу (Mercado do Bolhão)
- Капела Душ (Capela das Almas)
- Улица Санта-Катарина (Rua de Santa Catarina)
- Церковь Конгрегации Ильдефонсо (Igreja da Congregação de Santo Ildefonso)
- Вокзал Сан-Бенту (Estação de São Bento)
- Кафедральный собор Се (Sé Catedral do Porto)
- Мост Луиша I (Ponte Luís I)
- Район Рибейра (Ribeira)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça de Gomes Teixeira 10, 4050-526 Porto
Завершение: Рибейра
Когда и сколько длится?
Когда: Если вас не устраивает время, напишите, придумаем что-то под ваши задачи
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Igor
13 окт 2025
Понравилось всё. И экскурсовод Настенька, и надо, и вино.
D
Dimitri
9 окт 2025
И
Илона
7 окт 2025
Все понравилось! Гид грамотный, эмоциональный, информацию подает очень интересно! Спасибо
И
Игорь
24 сен 2025
★★★★★ Потрясающе интересная и глубокая экскурсия!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию! Всё было профессионально. Программа оказалась необычной и выходила далеко за рамки стандартного рассказа.
Особенно впечатлило, что гид не
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию! Всё было профессионально. Программа оказалась необычной и выходила далеко за рамки стандартного рассказа.
Особенно впечатлило, что гид не
Т
Татьяна
23 сен 2025
Приятная экскурсия, хорошая русская речь, мало цифр, с юмором, нам очень понравилось. Алексей- молодец! Нам очень понравилось! Рекомендую
А
Алексей
7 сен 2025
Отличная экскурсия! Алексей - прекрасный рассказчик! Байки были, портвейн был)) Все супер!!!
A
Alexandra
29 авг 2025
Т
Татьяна
1 авг 2025
Нам очень повезло с экскурсоводом.
Алексей лаконично, грамотно, интересно познакомил нас с Порту и Португалией.
Рекомендую прогуляться с Алексеем по улочкам этого прекрасного города💗💗💗
Алексей лаконично, грамотно, интересно познакомил нас с Порту и Португалией.
Рекомендую прогуляться с Алексеем по улочкам этого прекрасного города💗💗💗
Е
Елена
27 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Увидели всё, что планировали и даже больше. Алексей отлично знает историю и любит свое дело. Рекомендуем!
M
Marina
29 июн 2025
Большое спасибо за экскурсию! Нам с мужем очень понравилось, для знакомства с главными достопримечательнастями подходит идеально. Алексей рассказал много интересного, посоветовал куда сходить еще и съездить, чему не стоит уделять внимание. Еще и список кафе получили как бонус) Сходили в 3 заведения, супер вкусно все было! Однозначно рекомендуем!
J
Julia
19 июн 2025
Благодарю Олю за потрясающую экскурсию! Несмотря на то, что я оказалась единственным участником из всей группы, Оля без колебаний провела для меня индивидуальную прогулку по групповой стоимости. Экскурсия получилась живой
N
Natalya
15 июн 2025
Экскурсия с Алексеем очень понравилась! Было очень интересно! Почти 5 (!) часов пролетели на одном дыхании. При этом маршрут продуман так, чтобы увидеть главные достопримечательности, но при этом пришлось по минимуму подниматься в гору, что для прогулок по Порту очень даже важно. Спасибо большое за чудесную экскурсию!
Похожие экскурсии из Порту
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Индивидуальная прогулка по Порту и Вила Нова де Гайя: от площади Свободы до погребов портвейна, с историей и живописными видами
Начало: У Фонтана со львами
Сегодня в 10:00
13 ноя в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Любовь, портвейн и династический кряк
Послушать исторические байки о том, как жил и развивался Порту
Начало: У Университета Порту
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: Torre dos Clérigos
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
€100 за всё до 4 чел.