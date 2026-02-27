27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомьтесь, Порту

Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Приглашаем вас на увлекательную индивидуальную экскурсию по Порту, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте.

Ваше путешествие начнется с осмотра знаменитой башни Клеригуш, где вы узнаете о ее уникальной
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архитектуре и значении для города. Площадь Педру IV откроет вам истории о монархах, оставивших свой след в истории Порту. Вы пройдете по шести величественным мостам, включая мост Луиша Первого, и узнаете их секреты.

Вокзал Сан-Бенту, украшенный панно из азулеж, кафедральный собор и шумная улица Санта-Катарина покажут вам жизнь города изнутри. Особое внимание будет уделено Епископскому дворцу и его значению для португальцев.

А экскурсия завершится в уютном погребе, где вас ждет дегустация портвейна, во время которой вы узнаете о его истории и культуре.

Эта экскурсия не просто познакомит вас с Порту, но и оставит незабываемые впечатления о городе, его истории и культуре

5
45 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная историческая прогулка
  • 🏰 Знакомство с главными достопримечательностями
  • 🍷 Дегустация знаменитого портвейна
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🌉 Панорамные виды на город
  • 🖼️ Визит в уникальные культурные места
Знакомьтесь, Порту
Знакомьтесь, Порту
Знакомьтесь, Порту

Что можно увидеть

  • Башня Клеригуш
  • Площадь Педру IV
  • Мост Луиша Первого
  • Вокзал Сан-Бенту
  • Кафедральный собор
  • Улица Санта-Катарина
  • Епископский дворец
  • Кафе Макдональдс

Описание экскурсии

Главные достопримечательности и не только

Порту — уникальный город; в отличие от Лиссабона, он не пострадал от землетрясений и сохранил исторический центр. На моей экскурсии:

  • Вы осмотрите символ города — башню Клеригуш: самую первую в Португалии круглую церковь. Узнаете об особом строении купола, и поймете, почему башня все-таки никогда не была ориентиром для опытных португальских моряков.
  • На площади Педру IV увидите памятник королю, который завещал городу своё сердце, и услышите о четырех монархах Португалии, самых любимых жителями.
  • Посмотрите шесть прекрасных мостов Порту, в том числе известный мост Луиша Первого, — я объясню, почему португальцы убрали из его названия обращение «дон».
  • Посетите вокзал Сан-Бенту: его стены украшены огромными панно из плитки азулежу.
  • Полюбуетесь внушительным кафедральным собором и пройдетесь по улице Санта-Катарина — это торговое сердце города, где всегда кипит жизнь.
  • Поймете, почему так ценен для португальцев Епископский дворец, и узнаете о самом длительном договоре о дружбе государств.
  • Побываете в единственном в мире кафе Макдональдс, которое имеет собственное название и находится в помещении с оригинальным интерьером 1920 года: с витражами и люстрами, зеркалами и картинами — я расскажу, как так получилось.

Поднять бокал портвейна за свободу

В ходе прогулки вам станет понятен менталитет горожан и их любовь к свободе — даже топонимика площадей и улиц говорит об этом. Вы узнаете, как жители отстаивали независимость города, как боролись за свои права и решали конфликты со столицей.
А в Новом городе мы отдохнем в уютном погребе и попробуем различные сорта портвейна. Я расскажу о кабальном договоре в отношении этого напитка, а также историю единственной королевы портвейна — Антонины Ферейра. Эта удивительная женщина превзошла по значимости самого короля!

Организационные детали

  • Дегустация портвейна оплачивается отдельно: 15 евро — 5-6 проб
  • Другие дополнительные расходы — по желанию. Посещение книжного магазина, вдохновившего Джоан Роулинг, — 3 евро, посещение музеев и некоторых храмов — 3-5 евро.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Tribunal da Relação do Porto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 378 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей! Я живу в самом центре Порту и каждый день наслаждаюсь этим городом. Люблю его за самобытную культуру, прекрасные архитектурные решения, незабываемые панорамные виды и многое другое. С
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удовольствием поделюсь в своими знаниями с туристами, говорящими на моём родном языке. Мои экскурсии интересны и легко запоминаются в том числе благодаря врожденным ораторским способностям. Я образованный артист, приятный человек и имею огромный опыт общения с людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
2
3
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2
1
1
A
Посещали данную экскурсию со знакомым во время короткого визита в Порту. Экскурсия хорошая - проходит по основным местам, чтобы получить общее представление о городе, маршрут ненапряжный, что важно учитывая то, что город располагается на крутых холмах. Сергей - хороший гид и неплохой рассказчик. Иногда немного сбивается, но в целом впечатление от экскурсии хорошее.
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Мария
Хотим выразить огромную признательность Сергею за незабываемые впечатления! Мы получили большое удовольствие от полученных знаний об истории Португалии и Порту в частности. Рассказ был непринужденным, основанным на фактах, отделенных от
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домыслов и стереотипов, при этом не перегруженным. Несмотря на дождь, экскурсия прошла бодро и увлекательно. Видно, что Сергей любит и знает страну. На все наши вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Желаем Сергею хороших гостей и успехов на его поприще. Спасибо!!! Мария и Дмитрий.

Хотим выразить огромную признательность Сергею за незабываемые впечатления! Мы получили большое удовольствие от полученных знаний об
Хотим выразить огромную признательность Сергею за незабываемые впечатления! Мы получили большое удовольствие от полученных знаний об
Хотим выразить огромную признательность Сергею за незабываемые впечатления! Мы получили большое удовольствие от полученных знаний об
Хотим выразить огромную признательность Сергею за незабываемые впечатления! Мы получили большое удовольствие от полученных знаний об
Хотим выразить огромную признательность Сергею за незабываемые впечатления! Мы получили большое удовольствие от полученных знаний об
Хотим выразить огромную признательность Сергею за незабываемые впечатления! Мы получили большое удовольствие от полученных знаний об
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Я
Очень приятная прогулка по самым красивым кварталам Порту. Большое спасибо Сергею за интересный рассказ о городе!
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Светлана
Это было увлекательное путешествие по Португалии и Порту. Великолепный маршрут, интересные факты, Сергей- прекрасный рассказчик. Обязательно обратимся к нему, когда приедем в следующий раз и за другими его экскурсиями
Это было увлекательное путешествие по Португалии и Порту. Великолепный маршрут, интересные факты, Сергей- прекрасный рассказчик. Обязательно
Это было увлекательное путешествие по Португалии и Порту. Великолепный маршрут, интересные факты, Сергей- прекрасный рассказчик. Обязательно
Это было увлекательное путешествие по Португалии и Порту. Великолепный маршрут, интересные факты, Сергей- прекрасный рассказчик. Обязательно
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Екатерина
Сергей очень приятный собеседник и отличный рассказчик. Благодаря ему прониклись любовью к Порту
Сергей очень приятный собеседник и отличный рассказчик. Благодаря ему прониклись любовью к Порту
Сергей очень приятный собеседник и отличный рассказчик. Благодаря ему прониклись любовью к Порту
Сергей очень приятный собеседник и отличный рассказчик. Благодаря ему прониклись любовью к Порту
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К
Отличный гид с прекрасной подачей материала, хорошо продуманный маршрут - большое спасибо, Сергей!
Отличный гид с прекрасной подачей материала, хорошо продуманный маршрут - большое спасибо, Сергей!
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