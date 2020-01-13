27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по главным местам города и удивительные истории о его прошлом и настоящем

Сергей
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Сергей – ваш гид
Моя экскурсия — это приятная прогулка и интересный рассказ: вы не только познакомитесь с Порту, но и запомните немало полезной информации.

Вы узнаете о счастливых и трагических событиях города и поймете, почему португальцы так ценят свободу.

Услышите о великих королях, о стенах башни Клеригуш, женитьбе в Епископском дворце и районе Рибейра.

Мы полюбуемся панорамным видом на город с левого берега реки Дору, а в финале продегустируем портвейн в уютном погребе.
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Tribunal da Relação do Porto
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У этой экскурсии27 отзывов
4.74
Знакомьтесь, Порту!
Знакомьтесь, Порту!

Что вас ожидает

Главные достопримечательности и не только
Порту — уникальный город; в отличие от Лиссабона, он не пострадал от землетрясений и сохранил исторический центр. На моей экскурсии:

  • Вы осмотрите символ города — башню Клеригуш: самую первую в Португалии круглую церковь. Узнаете об особом строении купола, и поймете, почему башня все-таки никогда не была ориентиром для опытных португальских моряков.
  • На площади Педру IV увидите памятник королю, который завещал городу своё сердце, и услышите о четырех монархах Португалии, самых любимых жителями.
  • Посмотрите шесть прекрасных мостов Порту, в том числе известный мост Луиша Первого, — я объясню, почему португальцы убрали из его названия обращение «дон».
  • Посетите вокзал Сан-Бенту: его стены украшены огромными панно из плитки азулежу.
  • Полюбуетесь внушительным кафедральным собором и пройдетесь по улице Санта-Катарина — это торговое сердце города, где всегда кипит жизнь.
  • Поймете, почему так ценен для португальцев Епископский дворец, и узнаете о самом длительном договоре о дружбе государств.
  • Побываете в единственном в мире кафе Макдональдс, которое имеет собственное название и находится в помещении с оригинальным интерьером 1920 года: с витражами и люстрами, зеркалами и картинами — я расскажу, как так получилось.

Поднять бокал портвейна за свободу
В ходе прогулки вам станет понятен менталитет горожан и их любовь к свободе — даже топонимика площадей и улиц говорит об этом. Вы узнаете, как жители отстаивали независимость города, как боролись за свои права и решали конфликты со столицей.
А в Новом городе мы отдохнем в уютном погребе и попробуем различные сорта портвейна. Я расскажу о кабальном договоре в отношении этого напитка, а также историю единственной королевы портвейна — Антонины Ферейра. Эта удивительная женщина превзошла по значимости самого короля!

Организационные детали

  • Дегустация портвейна оплачивается отдельно: 15 евро — 5-6 проб
  • Другие дополнительные расходы — по желанию. Посещение книжного магазина, вдохновившего Джоан Роулинг, — 3 евро, посещение музеев и некоторых храмов — 3-5 евро.
Знакомьтесь, Порту!
Знакомьтесь, Порту!
Знакомьтесь, Порту!
Знакомьтесь, Порту!
Знакомьтесь, Порту!
Знакомьтесь, Порту!
Знакомьтесь, Порту!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Tribunal da Relação do Porto.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Здравствуйте, меня зовут Сергей! Я живу в самом центре Порту и каждый день наслаждаюсь этим городом. Люблю его за самобытную культуру, прекрасные архитектурные решения, незабываемые панорамные виды и многое другое. С удовольствием поделюсь в своими знаниями с туристами, говорящими на моём родном языке. Мои экскурсии интересны и легко запоминаются в том числе благодаря врожденным ораторским способностям. Я образованный артист, приятный человек и имею огромный опыт общения с людьми.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Отличная экскурсия, прекрасный гид, очень понравилось, супер интересно и увлекательно!
10 января 2020
Все отлично! Нам очень понравилось! Спасибо Сергею за обзорную экскурсию по Порту!!! Мы будем рекомендовать его своим знакомым!
29 декабря 2019
Спасибо Сергею за отличную компанию. Влюбил нас в свой любимый Порту. Идеальный маршрут для тех, кто в городе всего один день.
Виктор
24 октября 2019
Замечательная экскурсия, дающая очень полное представление о городе.Сергей сумел показать нам красивый и интересный город так, чтобы мы его полюбили и поняли. Он очень хороший рассказчик и легкий приятный в общении человек. Чувствуешь себя так, как будто знаком давно-легко и непринужденно.Слушать интересно, все очень живо и очень хорошо выстроен маршрут.А в конце замечательная дегустация портвейна с пояснениями и возможностью оценить, что же нравится тебе лично.Это очень важный момент, раз уж ты в Португалии))). Спасибо большое Сергею за прекрасную прогулку! Мы после нее уже отлично ориентировались в городе, гуляли как в знакомом месте и просто получали удовольствие.
20 октября 2019
Экскурсия была замечательной. Гид Сергей провел ее на хорошем, профессиональном уровне. Сергей, на мой взгляд, обладает хорошим образованием (что всегда чувствуется) и готов был ответить на любые вопросы. Еще раз спасибо Сергею и Трипстеру за организацию. Л
Михаил
3 октября 2019
Узнали для себя много нового. Познакомились с замечательным городом. Прекрасно провели время в компании Сергея. Рекомендуем всем.
Олег
17 сентября 2019
Спасибо Сергею, замечательно провели время, 100% рекомендации, очень много информации, эмоций, получили удовольствие от экскурсии.
16 сентября 2019
Сергей за несколько часов познакомил нас с Порто. Чувствуется, что человеку хорошо в этом городе, и он с удовольствием показывает его гостям. Кроме всего прочего, отвел нас в винодельню с отличной дегустацией портвейнов, подробно все объяснив. Большое спасибо!
14 августа 2019
Несколько часов экскурсии пролетели совершенно незаметно. Сергей чудесный рассказчик, рассказывал об истории, архитектуре, традициях и при этом не забывал и про современную жизнь. И все это с шутками и забавными случаями. чувствуется, что сам Сергей влюблён в Португалию и Порту, от этого слушать его ещё приятнее и интереснее. Огромное спасибо!
12 августа 2019
Сергей прекрасный экскурсовод. Все очень понравилось.
Ещё 17 отзывов

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