27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на увлекательную индивидуальную экскурсию по Порту, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте.
Ваше путешествие начнется с осмотра знаменитой башни Клеригуш, где вы узнаете о ее уникальной
Ваше путешествие начнется с осмотра знаменитой башни Клеригуш, где вы узнаете о ее уникальной
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная историческая прогулка
- 🏰 Знакомство с главными достопримечательностями
- 🍷 Дегустация знаменитого портвейна
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌉 Панорамные виды на город
- 🖼️ Визит в уникальные культурные места
Что можно увидеть
- Башня Клеригуш
- Площадь Педру IV
- Мост Луиша Первого
- Вокзал Сан-Бенту
- Кафедральный собор
- Улица Санта-Катарина
- Епископский дворец
- Кафе Макдональдс
Описание экскурсии
Главные достопримечательности и не только
Порту — уникальный город; в отличие от Лиссабона, он не пострадал от землетрясений и сохранил исторический центр. На моей экскурсии:
- Вы осмотрите символ города — башню Клеригуш: самую первую в Португалии круглую церковь. Узнаете об особом строении купола, и поймете, почему башня все-таки никогда не была ориентиром для опытных португальских моряков.
- На площади Педру IV увидите памятник королю, который завещал городу своё сердце, и услышите о четырех монархах Португалии, самых любимых жителями.
- Посмотрите шесть прекрасных мостов Порту, в том числе известный мост Луиша Первого, — я объясню, почему португальцы убрали из его названия обращение «дон».
- Посетите вокзал Сан-Бенту: его стены украшены огромными панно из плитки азулежу.
- Полюбуетесь внушительным кафедральным собором и пройдетесь по улице Санта-Катарина — это торговое сердце города, где всегда кипит жизнь.
- Поймете, почему так ценен для португальцев Епископский дворец, и узнаете о самом длительном договоре о дружбе государств.
- Побываете в единственном в мире кафе Макдональдс, которое имеет собственное название и находится в помещении с оригинальным интерьером 1920 года: с витражами и люстрами, зеркалами и картинами — я расскажу, как так получилось.
Поднять бокал портвейна за свободу
В ходе прогулки вам станет понятен менталитет горожан и их любовь к свободе — даже топонимика площадей и улиц говорит об этом. Вы узнаете, как жители отстаивали независимость города, как боролись за свои права и решали конфликты со столицей.
А в Новом городе мы отдохнем в уютном погребе и попробуем различные сорта портвейна. Я расскажу о кабальном договоре в отношении этого напитка, а также историю единственной королевы портвейна — Антонины Ферейра. Эта удивительная женщина превзошла по значимости самого короля!
Организационные детали
- Дегустация портвейна оплачивается отдельно: 15 евро — 5-6 проб
- Другие дополнительные расходы — по желанию. Посещение книжного магазина, вдохновившего Джоан Роулинг, — 3 евро, посещение музеев и некоторых храмов — 3-5 евро.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Tribunal da Relação do Porto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 378 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей! Я живу в самом центре Порту и каждый день наслаждаюсь этим городом. Люблю его за самобытную культуру, прекрасные архитектурные решения, незабываемые панорамные виды и многое другое. С
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Посещали данную экскурсию со знакомым во время короткого визита в Порту. Экскурсия хорошая - проходит по основным местам, чтобы получить общее представление о городе, маршрут ненапряжный, что важно учитывая то, что город располагается на крутых холмах. Сергей - хороший гид и неплохой рассказчик. Иногда немного сбивается, но в целом впечатление от экскурсии хорошее.
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Хотим выразить огромную признательность Сергею за незабываемые впечатления! Мы получили большое удовольствие от полученных знаний об истории Португалии и Порту в частности. Рассказ был непринужденным, основанным на фактах, отделенных от
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Я
Очень приятная прогулка по самым красивым кварталам Порту. Большое спасибо Сергею за интересный рассказ о городе!
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Это было увлекательное путешествие по Португалии и Порту. Великолепный маршрут, интересные факты, Сергей- прекрасный рассказчик. Обязательно обратимся к нему, когда приедем в следующий раз и за другими его экскурсиями
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Сергей очень приятный собеседник и отличный рассказчик. Благодаря ему прониклись любовью к Порту
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К
Отличный гид с прекрасной подачей материала, хорошо продуманный маршрут - большое спасибо, Сергей!
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