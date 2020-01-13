27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главные достопримечательности и не только
Порту — уникальный город; в отличие от Лиссабона, он не пострадал от землетрясений и сохранил исторический центр. На моей экскурсии:
Поднять бокал портвейна за свободу
В ходе прогулки вам станет понятен менталитет горожан и их любовь к свободе — даже топонимика площадей и улиц говорит об этом. Вы узнаете, как жители отстаивали независимость города, как боролись за свои права и решали конфликты со столицей.
А в Новом городе мы отдохнем в уютном погребе и попробуем различные сорта портвейна. Я расскажу о кабальном договоре в отношении этого напитка, а также историю единственной королевы портвейна — Антонины Ферейра. Эта удивительная женщина превзошла по значимости самого короля!