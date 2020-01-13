27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные достопримечательности и не только

Порту — уникальный город; в отличие от Лиссабона, он не пострадал от землетрясений и сохранил исторический центр. На моей экскурсии:

Вы осмотрите символ города — башню Клеригуш : самую первую в Португалии круглую церковь. Узнаете об особом строении купола, и поймете, почему башня все-таки никогда не была ориентиром для опытных португальских моряков.

: самую первую в Португалии круглую церковь. Узнаете об особом строении купола, и поймете, почему башня все-таки никогда не была ориентиром для опытных португальских моряков. На площади Педру IV увидите памятник королю, который завещал городу своё сердце, и услышите о четырех монархах Португалии, самых любимых жителями.

увидите памятник королю, который завещал городу своё сердце, и услышите о четырех монархах Португалии, самых любимых жителями. Посмотрите шесть прекрасных мостов Порту, в том числе известный мост Луиша Первого , — я объясню, почему португальцы убрали из его названия обращение «дон».

, — я объясню, почему португальцы убрали из его названия обращение «дон». Посетите вокзал Сан-Бенту : его стены украшены огромными панно из плитки азулежу.

: его стены украшены огромными панно из плитки азулежу. Полюбуетесь внушительным кафедральным собором и пройдетесь по улице Санта-Катарина — это торговое сердце города, где всегда кипит жизнь.

и пройдетесь по улице Санта-Катарина — это торговое сердце города, где всегда кипит жизнь. Поймете, почему так ценен для португальцев Епископский дворец , и узнаете о самом длительном договоре о дружбе государств.

, и узнаете о самом длительном договоре о дружбе государств. Побываете в единственном в мире кафе Макдональдс, которое имеет собственное название и находится в помещении с оригинальным интерьером 1920 года: с витражами и люстрами, зеркалами и картинами — я расскажу, как так получилось.

Поднять бокал портвейна за свободу

В ходе прогулки вам станет понятен менталитет горожан и их любовь к свободе — даже топонимика площадей и улиц говорит об этом. Вы узнаете, как жители отстаивали независимость города, как боролись за свои права и решали конфликты со столицей.

А в Новом городе мы отдохнем в уютном погребе и попробуем различные сорта портвейна. Я расскажу о кабальном договоре в отношении этого напитка, а также историю единственной королевы портвейна — Антонины Ферейра. Эта удивительная женщина превзошла по значимости самого короля!