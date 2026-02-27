27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на увлекательную индивидуальную экскурсию по Порту, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте.Ваше путешествие начнется с осмотра знаменитой башни Клеригуш, где вы узнаете о ее уникальной

архитектуре и значении для города. Площадь Педру IV откроет вам истории о монархах, оставивших свой след в истории Порту. Вы пройдете по шести величественным мостам, включая мост Луиша Первого, и узнаете их секреты. Вокзал Сан-Бенту, украшенный панно из азулеж, кафедральный собор и шумная улица Санта-Катарина покажут вам жизнь города изнутри. Особое внимание будет уделено Епископскому дворцу и его значению для португальцев. А экскурсия завершится в уютном погребе, где вас ждет дегустация портвейна, во время которой вы узнаете о его истории и культуре. Эта экскурсия не просто познакомит вас с Порту, но и оставит незабываемые впечатления о городе, его истории и культуре

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности и не только

Порту — уникальный город; в отличие от Лиссабона, он не пострадал от землетрясений и сохранил исторический центр. На моей экскурсии:

Вы осмотрите символ города — башню Клеригуш : самую первую в Португалии круглую церковь. Узнаете об особом строении купола, и поймете, почему башня все-таки никогда не была ориентиром для опытных португальских моряков.

: самую первую в Португалии круглую церковь. Узнаете об особом строении купола, и поймете, почему башня все-таки никогда не была ориентиром для опытных португальских моряков. На площади Педру IV увидите памятник королю, который завещал городу своё сердце, и услышите о четырех монархах Португалии, самых любимых жителями.

увидите памятник королю, который завещал городу своё сердце, и услышите о четырех монархах Португалии, самых любимых жителями. Посмотрите шесть прекрасных мостов Порту, в том числе известный мост Луиша Первого , — я объясню, почему португальцы убрали из его названия обращение «дон».

, — я объясню, почему португальцы убрали из его названия обращение «дон». Посетите вокзал Сан-Бенту : его стены украшены огромными панно из плитки азулежу.

: его стены украшены огромными панно из плитки азулежу. Полюбуетесь внушительным кафедральным собором и пройдетесь по улице Санта-Катарина — это торговое сердце города, где всегда кипит жизнь.

и пройдетесь по улице Санта-Катарина — это торговое сердце города, где всегда кипит жизнь. Поймете, почему так ценен для португальцев Епископский дворец , и узнаете о самом длительном договоре о дружбе государств.

, и узнаете о самом длительном договоре о дружбе государств. Побываете в единственном в мире кафе Макдональдс, которое имеет собственное название и находится в помещении с оригинальным интерьером 1920 года: с витражами и люстрами, зеркалами и картинами — я расскажу, как так получилось.

Поднять бокал портвейна за свободу

В ходе прогулки вам станет понятен менталитет горожан и их любовь к свободе — даже топонимика площадей и улиц говорит об этом. Вы узнаете, как жители отстаивали независимость города, как боролись за свои права и решали конфликты со столицей.

А в Новом городе мы отдохнем в уютном погребе и попробуем различные сорта портвейна. Я расскажу о кабальном договоре в отношении этого напитка, а также историю единственной королевы портвейна — Антонины Ферейра. Эта удивительная женщина превзошла по значимости самого короля!

Организационные детали