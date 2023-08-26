1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Порту - город моего сердца: путешествие по истории и культуре
Вас ждет погружение в атмосферу Порту: от величественных площадей до тайных уголков, от истории до современности
Начало: Бульвар Aliados возле входа в Макдональдс Империал
Расписание: пн -вс (в зависимости от расписания) с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за человека
Мини-группа
1 час
Погружение в мир португальского портвейна: уникальное винное приключение
Знакомство с портвейном в Порту: от истории до дегустации. Почувствуйте вкус истории в каждом бокале
Начало: На набережной
Расписание: в субботу в 18:30, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:00
€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
€25 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповой тур
Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€74 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Порту: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в среду в 12:30
12 июня в 12:15
19 июня в 12:15
€34 за человека
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 августа 2023Мне все очень понравилось, было интересно и время пролетело незаметно, я узнала много нового для себя, плюс мне сделали отличные
- MMaria24 февраля 2023Спасибо Анне за экскурсию! Нам с мужем очень понравилось 😊 Три часа пролетели незаметно. Прогулка по городу была очень приятной
- ААлексей5 декабря 2022Во-первых, Анна-милейшая девушка, во-вторых, интересно рассказывает, в-третьих, красиво умеет фотографировать, в-четвертых, посмотрели все, прям супер чудесно❤️ рекомендую очень
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Групповые»
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