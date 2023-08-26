Групповые экскурсии Порту

Найдено 6 экскурсий в категории «Групповые» в Порту на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Порту - город моего сердца
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Порту - город моего сердца: путешествие по истории и культуре
Вас ждет погружение в атмосферу Порту: от величественных площадей до тайных уголков, от истории до современности
Начало: Бульвар Aliados возле входа в Макдональдс Империал
Расписание: пн -вс (в зависимости от расписания) с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за человека
Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация
Мини-группа
1 час
Погружение в мир португальского портвейна: уникальное винное приключение
Знакомство с портвейном в Порту: от истории до дегустации. Почувствуйте вкус истории в каждом бокале
Начало: На набережной
Расписание: в субботу в 18:30, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:00
40 за человека
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
25 за человека
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповой тур
Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
74 за человека
Порту: всё самое интересное
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Порту: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в среду в 12:30
12 июня в 12:15
19 июня в 12:15
34 за человека
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 августа 2023
    Порту - город моего сердца
    Мне все очень понравилось, было интересно и время пролетело незаметно, я узнала много нового для себя, плюс мне сделали отличные
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    фотографии и порекомендовали рестораны с вкусной едой, однозначно рекомендую этого гида. Сами вы никогда не найдете такие интересные места которые вам покажет Анна.

  • M
    Maria
    24 февраля 2023
    Порту - город моего сердца
    Спасибо Анне за экскурсию! Нам с мужем очень понравилось 😊 Три часа пролетели незаметно. Прогулка по городу была очень приятной
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    и познавательной, а также вкусной. Так как Анна посоветовала нам очень хорошие кафе и ресторанчики, где можно вкусно и не очень дорого перекусить, пообедать или поужинать. Очень рекомендуем!

  • А
    Алексей
    5 декабря 2022
    Порту - город моего сердца
    Во-первых, Анна-милейшая девушка, во-вторых, интересно рассказывает, в-третьих, красиво умеет фотографировать, в-четвертых, посмотрели все, прям супер чудесно❤️ рекомендую очень

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Порту - город моего сердца
  2. Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация
  3. Порту в мини-группе: увидеть самое главное
  4. Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
  5. Порту: всё самое интересное
Какие места ещё посмотреть в Порту
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Групповые" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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