читать дальше и познавательной, а также вкусной. Так как Анна посоветовала нам очень хорошие кафе и ресторанчики, где можно вкусно и не очень дорого перекусить, пообедать или поужинать. Очень рекомендуем!

Спасибо Анне за экскурсию! Нам с мужем очень понравилось 😊 Три часа пролетели незаметно. Прогулка по городу была очень приятной