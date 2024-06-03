В Виктория Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.

N Nikolay Порту: шаг за шагом Все очень интересно и познавательно, Анна замечательный гид!

И Ирина Порту - «северная столица» Португалии читать дальше далеком ее прошлом и о настоящем. Как будто погрузились в атмосферу города и увидели Порту совсем другими глазами. Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое,Алена. Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о

А Анжелика Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!

Д Дмитрий Порту: город разных эпох Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.

O Oleg Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.

Д Дана Порту - город моего сердца Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.

А Анна Добро пожаловать в Порту Прекрасная экскурсия! Легко, интересно, познавательно. Мы были с 3 детьми - детям тоже понравилось.

Е Екатерина Порту - «северная столица» Португалии Алена - отличный гид по Порто! Четко выстроенная программа и множество полезной информации. Непременно рекомендую!