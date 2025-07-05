По северу Португалии на Tesla. Индивидуальный тур
Погулять по Порту и Браге, Гимарайншу и Авейру, подышать океаном и продегустировать портвейн
Начало: Порту, у вашего отеля, время по договорённости
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
€750 за всё до 4 чел.
С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями
Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
19 мая в 10:00
20 мая в 09:00
€880 за всё до 6 чел.
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10%
Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье
Проникнуться очарованием Северной Португалии и продегустировать фирменные напитки лучших виноделен
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
Завтра в 08:00
19 мая в 08:00
€720
€800 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Индивидуальные»
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