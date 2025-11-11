Мы
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Премиальный электрокар Kia EV9 для максимально комфортной поездки на дальние расстояния с полноценным третьим рядом сидений, где свободно могут разместиться взрослые.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Дегустации на винодельне и во дворце Palacio da Brejoeira, обед в локальном ресторане, отдых в термах
Встретимся в Порту и поедем на самый север Португалии. Сначала посетим одну из лучших виноделен региона, Anselmo Mendes (Quinta do Torre) или Soalheiro. Эти хозяйства славятся инновационными подходами к виноделию и производят белые вина мирового уровня. Вы прогуляетесь по виноградникам, узнаете о местных сортах, особенностях терруара и методах винификации, а затем продегустируете изысканные вина, среди которых молодые и выдержанные альбариньо, игристые и даже красные.
Обедать будем в локальном ресторане, где подают свежайшие морепродукты, мясные деликатесы и аутентичные закуски, идеально сочетающиеся с местными винами.
Следующий на нашем пути — элегантный дворец Palacio da Brejoeira 19 века, окружённый виноградниками и садами. Вы пройдёте по роскошным залам, узнаете историю дворянского рода, владевшего поместьем, и посетите старинную винодельню, где по традиционным методам производится альбариньо. Завершится визит дегустацией вин и бренди.
Заедем на природные термальные источники Оренсе. Их горячие воды, богатые минералами, веками ценились за целебные свойства. Тут можно искупаться и расслабиться после насыщенного дня.
Дегустация на винодельне, обед по-галицийски, прогулки по крепости Кастро и городу Понти-ди-Лима
Продолжим погружение в ароматы альбариньо в Галисии. Отправимся на одну из самых знаковых виноделен, где вы погуляете среди виноградников, любуясь Атлантикой, и продегустируете освежающие минеральные вина.
За обедом вы познакомитесь с гастрономическими изысками этих краёв: свежайшие морепродукты и хлеб, сочный осьминог по-галицийски, местные вина создают утончённую симфонию вкусов. Это не просто еда — это настоящее погружение в душу региона.
Далее вы подниметесь к древним бастионам крепости Кастро, заставшим ещё сражения пиратов, и с высоты полюбуетесь Виго и побережьем. Также заедем в один из старейших городов Португалии, очаровательный Понти-ди-Лима. Вы пройдёте по узким улочкам и узнаете историю римского моста, который долгие годы был единственной переправой через реку.
Вечером вернёмся в Порту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Трансферы от/до аэропорта
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Порту и обратно в ваш город
- Проживание (включая номер для организатора)
- Питание
- Дегустации на винодельнях (необходима предоплата) - от €30 каждая (с человека)
- Виза
- Обратите внимание: стоимость тура указана для группы до 4 участников. Для группы из 5-6 человек стоимость составляет €990, более 7 участников - обговаривается индивидуально