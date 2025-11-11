Встретимся в Порту и поедем на самый север Португалии. Сначала посетим одну из лучших виноделен региона, Anselmo Mendes (Quinta do Torre) или Soalheiro. Эти хозяйства славятся инновационными подходами к виноделию и производят белые вина мирового уровня. Вы прогуляетесь по виноградникам, узнаете о местных сортах, особенностях терруара и методах винификации, а затем продегустируете изысканные вина, среди которых молодые и выдержанные альбариньо, игристые и даже красные.

Обедать будем в локальном ресторане, где подают свежайшие морепродукты, мясные деликатесы и аутентичные закуски, идеально сочетающиеся с местными винами.

Следующий на нашем пути — элегантный дворец Palacio da Brejoeira 19 века, окружённый виноградниками и садами. Вы пройдёте по роскошным залам, узнаете историю дворянского рода, владевшего поместьем, и посетите старинную винодельню, где по традиционным методам производится альбариньо. Завершится визит дегустацией вин и бренди.

Заедем на природные термальные источники Оренсе. Их горячие воды, богатые минералами, веками ценились за целебные свойства. Тут можно искупаться и расслабиться после насыщенного дня.