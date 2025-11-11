Мои заказы

С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями

Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Альбариньо — это освежающее сухое вино с выразительными цитрусовыми нотами и солоноватым привкусом моря. Я, профессиональный сомелье, отвезу вас на его родину — на север Португалии и в испанскую Галисию.

Мы
посетим несколько виноделен, где вы окажетесь среди вьющихся лоз, поговорите об особенностях терруаров и методах винификации и, конечно, продегустируете разные сорта.

Изысканную симфонию вкусов и ароматов дополнят идиллические пейзажи и многовековые шедевры архитектуры.

Вы пройдёте по роскошным залам дворца Palacio da Brejoeira и древним улочкам Виго и Понти-ди-Лима, а также сможете расслабиться после насыщенных экскурсий в горячих термах Оренсе.

Ближайшие даты:
12
ноя27
ноя10
дек4
фев19
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Премиальный электрокар Kia EV9 для максимально комфортной поездки на дальние расстояния с полноценным третьим рядом сидений, где свободно могут разместиться взрослые.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Дегустации на винодельне и во дворце Palacio da Brejoeira, обед в локальном ресторане, отдых в термах

Встретимся в Порту и поедем на самый север Португалии. Сначала посетим одну из лучших виноделен региона, Anselmo Mendes (Quinta do Torre) или Soalheiro. Эти хозяйства славятся инновационными подходами к виноделию и производят белые вина мирового уровня. Вы прогуляетесь по виноградникам, узнаете о местных сортах, особенностях терруара и методах винификации, а затем продегустируете изысканные вина, среди которых молодые и выдержанные альбариньо, игристые и даже красные.

Обедать будем в локальном ресторане, где подают свежайшие морепродукты, мясные деликатесы и аутентичные закуски, идеально сочетающиеся с местными винами.

Следующий на нашем пути — элегантный дворец Palacio da Brejoeira 19 века, окружённый виноградниками и садами. Вы пройдёте по роскошным залам, узнаете историю дворянского рода, владевшего поместьем, и посетите старинную винодельню, где по традиционным методам производится альбариньо. Завершится визит дегустацией вин и бренди.

Заедем на природные термальные источники Оренсе. Их горячие воды, богатые минералами, веками ценились за целебные свойства. Тут можно искупаться и расслабиться после насыщенного дня.

2 день

Дегустация на винодельне, обед по-галицийски, прогулки по крепости Кастро и городу Понти-ди-Лима

Продолжим погружение в ароматы альбариньо в Галисии. Отправимся на одну из самых знаковых виноделен, где вы погуляете среди виноградников, любуясь Атлантикой, и продегустируете освежающие минеральные вина.

За обедом вы познакомитесь с гастрономическими изысками этих краёв: свежайшие морепродукты и хлеб, сочный осьминог по-галицийски, местные вина создают утончённую симфонию вкусов. Это не просто еда — это настоящее погружение в душу региона.

Далее вы подниметесь к древним бастионам крепости Кастро, заставшим ещё сражения пиратов, и с высоты полюбуетесь Виго и побережьем. Также заедем в один из старейших городов Португалии, очаровательный Понти-ди-Лима. Вы пройдёте по узким улочкам и узнаете историю римского моста, который долгие годы был единственной переправой через реку.

Вечером вернёмся в Порту и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Порту и обратно в ваш город
  • Проживание (включая номер для организатора)
  • Питание
  • Дегустации на винодельнях (необходима предоплата) - от €30 каждая (с человека)
  • Виза
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для группы до 4 участников. Для группы из 5-6 человек стоимость составляет €990, более 7 участников - обговаривается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Порту
С радостью познакомлю вас с севером Португалии. Я имею высшее образование в сфере туризма и являюсь сертифицированным сомелье (WSET 3). С удовольствием расскажу вам о богатой истории страны, а также
читать дальше

познакомлю с удивительным миром португальских вин. Для своих туров я отбираю только лучшие винодельни и рестораны, самые живописные смотровые площадки и аутентичные города без толп приезжих. Личное знакомство со многими виноделами региона откроют для вас возможности, недоступные для самостоятельных путешественников. Моя цель — сделать ваше путешествие незабываемым!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Порту

